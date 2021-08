(AGENPARL) – mar 24 agosto 2021 Regione del Veneto

VINO. OK GIUNTA VENETA PER ATTINGIMENTO A GLERA.

ASSESSORE ALL’AGRICOLTURA, “PROVVEDIMENTO

EQUILIBRATORE TEMPORANEO LIMITATO ALLA VENDEMMIA 2021”

(AVN) Venezia, 24 agosto 2021

La Giunta Regionale del Veneto, su proposta dell’assessore all’agricoltura, ha

approvato la delibera che dà attuazione alle richieste del Consorzio di tutela della Doc

Prosecco per quanto riguarda l’attingimento di superficie a Glera, lo stoccaggio dei

prodotti atti ad essere designati con tale denominazione, la destinazione degli esuberi

di produzione e la riduzione della resa di trasformazione uva/vino, provenienti dalla

vendemmia 2021.

Più precisamente le richieste formalizzate dal Consorzio alla Regione del Veneto e alla

Regione Friuli Venezia Giulia, che assumono uguali provvedimenti di attuazione, sono

volte all’adozione:

• dell’attingimento di una superficie massima di 6.250 ettari;

• dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti idonei alla

rivendicazione della Doc Prosecco provenienti dalla vendemmia 2021;

• di un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione, delle uve della varietà

Glera, stabiliti dal disciplinare di produzione;

• di un vincolo a non generare eccedenze di cantina imponendo la resa massima di

trasformazione di uva in vino al 75%.

«Il futuro del Prosecco in Veneto non può che far rima con qualità e sostenibilità –

dice l’assessore Veneto – In questo senso la strada ormai è tracciata e condivisa con i

Consorzi. Il provvedimento approvato questa mattina vuole essere un intervento

equilibratore, limitato esclusivamente alla vendemmia del 2021 che sta risentendo di

molti fattori: da un lato le avverse condizioni meteo, come gelate e grandinate, che ne

hanno ridotto la produzione e dall’altro dalle richieste del mercato che, specie dopo il

lockdown, ha conosciuto una vera e propria impennata di richieste”.

Il provvedimento inoltre non autorizza il passaggio da Glera a Prosecco in nuove

superfici coltivate, ma esclusivamente su aree vitate, potenzialmente idonee, realizzate

dalla campagna meno recente e comunque non oltre il 31 agosto del 2018.

“Per il futuro è escluso qualsiasi tipo di automatismo – sottolinea l’Assessore

ribadendo la straordinarietà del provvedimento. il Prosecco, il cui mercato è in

grande espansione, rappresenta una punta di diamante della nostra produzione

vitivinicola e un prodotto dietro al quale ci sono identità, storia e radici dei veneti. È

