A CORTINA IL VENETO E LE MARCHE PROMUOVONO LE

ECCELLENZE DEL TERRITORIO E SI CONFRONTANO SUI TEMI

LEGATI AL MONDO DELL’ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE

(AVN) Venezia, 21 agosto 2021

La decima edizione della “Savoia Cup”, appuntamento di sport, spettacolo e cultura

che si sta svolgendo a Cortina e patrocinato dalla Regione del Veneto, ha rappresentato

anche un momento di incontro istituzionale con alcune autorità della Regione Marche.

“Il legame e la collaborazione tra regioni può avvenire anche in momenti come questo

– spiega l’assessore al Lavoro della Regione del Veneto -, per condividere idee e

percorsi al fine di rafforzare il confronto sui temi che ci stanno più a cuore, ad esempio

quelli dell’istruzione e della formazione. Abbiamo ragionato sui protocolli da

sostenere nell’ambito dell’istruzione e sul futuro della formazione professionale, nei

settori del turismo e del manifatturiero, per rafforzare il sistema delle regioni”.

“Veneto e Marche, infatti, hanno molte similitudini, a partire proprio dal tessuto

sociale e imprenditoriale – continua l’Assessore -. Due regioni molto simili, nel cui

territorio insiste un sistema di imprese artigiane e industriali che operano nei medesimi

ambiti: quello del mobile, della calzatura e delle borse, dell’elettrodomestico, ma

anche della carta”.

L’incontro tra le amministrazioni regionali è avvenuto nel corso dell’evento benefico

che nella conca ampezzana sta coinvolgimento nomi di celebrità in ambito sportivo,

oltre a quelli del giornalismo e dell’impresa. Una vetrina importante anche per i

prodotti simbolo del Veneto: dai formaggi della Latteria di Soligo passando per

l’asparago bianco IGP di Cimadolmo, proposti ai visitatori presenti all’evento.

“Sport, turismo, cultura ed enogastronomia. Questo è il mix perfetto per promuovere i

luoghi e i prodotti della nostra filiera agroalimentare – sottolinea ancora l’assessore

regionale al Lavoro – e trasmettere la storia e le tradizioni della nostra terra. Questa è

la carta che ci dobbiamo giocare per favorire la ripresa economica dei nostri territori, a

partire da quelli della montagna che hanno subito in maniera devastante gli effetti del

lockdown nei primi mesi del 2021”.

“Credo molto nella difesa della produzione e dell’economia italiana, a partire dalle

nuove generazioni, che devono essere più attente al senso di appartenenza e più

