(AGENPARL) – ven 20 agosto 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

MORTO IL SENATORE PAOLO SAVIANE. IL CORDOGLIO DI ZAIA

(AVN) Venezia, 20 agosto 2021

“Eravamo preoccupati per il suo stato di salute ma oggi è arrivata una di quelle notizie

che non vorresti mai ricevere. Se n’è andata una persona per bene, che aveva fatto

della buona educazione e del rispetto per gli altri una costante di vita”.

Così, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime il suo profondo cordoglio

per la morte del Senatore Paolo Saviane.

“Se ne va – aggiunge Zaia – un grande interprete dei territori montani e delle loro

necessità e peculiarità, uno che ne portava avanti le istanze con il cuore”.

“Una persona – conclude il Governatore – che ha avuto tutta la mia stima e che ha

sempre portato valore aggiunto al territorio con la sua politica. Era giovane, aveva

davanti una vita, progetti. Un grande dolore. Rivolgo le mie condoglianze alla famiglia

e a tutti quelli che gli hanno voluto bene”.

Comunicato nr. 1551-2021 (PRESIDENTE)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this