(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

GIUNTA REGIONALE LICENZIA IL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024.

CALZAVARA, “UNA MANOVRA COERENTE CON IL PROGRAMMA DI

GOVERNO”

(AVN) Venezia, 17 agosto 2021

“L’Amministrazione regionale del Veneto dimostra di essere pronta e di avere a

disposizione i numeri per giocare una importante partita: quella dove dimostrerà di

saper impiegare al meglio tutti i possibili fondi comunitari, ma soprattutto dovrà

relazionarsi con quelli legati al PNRR, per consolidare le previsioni positive sul PIL

Veneto, riferite al secondo semestre 2021 e al 2022, che vedono la nostra Regione

sopra la media nazionale, ma anche fra le prime in Italia”.

Così l’assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione del Veneto,

Francesco Calzavara, introduce il nuovo bilancio di previsione 2022-2024, una

manovra coerente con la programmazione degli ultimi undici anni, che prosegue

quanto avviato nell’ultima legislatura e rappresenta il progetto di Governo del

Presidente Zaia.

“La manovra approvata in Giunta, che comprende anche la nota di aggiornamento al

DEFR 2022-2024, si conferma capace di coprire tutte le voci di spesa ordinarie e le

nuove esigenze che si sono palesate in questi 15 giorni di lavoro con tutti gli

assessorati, dimostrando la capacità della macchina organizzativa del Veneto –

commenta Calzavara -. Dalla programmazione europea, passando per la copertura

degli investimenti legati alle Olimpiadi del 2026, per creare le condizioni migliori

affinché questo evento diventi la migliore vetrina per promuovere il Veneto, senza

dimenticare il tema ambientale con il finanziamento delle bonifiche e gli interventi per

fronteggiare il rischio idrogeologico. Della partita anche gli adeguamenti contrattuali

del personale regionale, le infrastrutture, la formazione e ovviamente la sanità”.

“Per il dodicesimo anno consecutivo la Regione del Veneto non ricorre ad applicare il

miliardo e 180 milioni di possibili incrementi fiscali regionali e questo ci rende

orgogliosi perché dimostra che sappiamo dare risposte ai cittadini Veneti senza

mettere le mani nelle loro tasche – sottolinea l’Assessore -. Il Bilancio di previsione

2022 destina circa 9,7 miliardi di euro per la Sanità, circa 2,9 miliardi di euro per

partite di giro, circa 1,3 miliardi di euro per partite vincolate e circa 1,2 miliardi di

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this