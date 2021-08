(AGENPARL) – mar 17 agosto 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

GIUNTA APPROVA NUOVO BANDO IMPRENDITORIA GIOVANILE.

MARCATO, “3 MILIONI DI EURO DI CONTRIBUTI A FONDO

PERDUTO DESTINATI AI GIOVANI VENETI CHE SCELGONO DI

FARE IMPRESA NELLA PROPRIA TERRA’’

(AVN) – Venezia, 17 agosto 2021

La Giunta regionale ha dato il via libera al nuovo bando destinato a promuovere e

sostenere le piccole e medie imprese giovanili nei settori dell’artigianato,

dell’industria, del commercio e dei servizi.

“I giovani imprenditori sono il futuro del sistema economico veneto – sottolinea

Roberto Marcato, Assessore regionale allo sviluppo economico –; anche quest’anno

abbiamo scelto di sostenere chi, tra i 18 e i 35 anni, decide di investire sulla creazione

di nuove attività economiche o sullo sviluppo di attività già esistenti nei vari settori

offrendo loro contributi a fondo perduto pari a 3 milioni di euro. Questo è un n

sostegno per dare fiducia e slancio ai nostri giovani, soprattutto in questo particolare

momento in cui serve maggiore spinta verso il futuro. Ma si tratta anche di sostenere

giovani che decidono di investire sul loro futuro in Veneto, nella loro terra, senza

andare altrove. Molti di loro potrebbero essere cervelli in fuga, invece scelgono

coraggiosamente di restare qui e costruirsi un futuro in Veneto. Anche per questo

avranno il nostro sostegno”.

Da una recente indagine di Unioncamere-InfoCamere è emerso che a livello nazionale

in dieci anni sono mancate all’appello quasi 156.000 imprese giovanili, con un calo del

22,4%. Il risultato è che a fine 2020 si contavano circa 541.000 imprese giovanili

iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio contro le 697.000 del

2011. E se prima un’impresa su 10 era Under 35 ora il peso dei giovani sul tessuto

imprenditoriale è sceso all’8,9%. In Veneto tale diminuzione percentuale è ancora più

marcata: la variazione nello stesso periodo delle imprese iscritte al registro imprese si

attesta a -27%. In termini assoluti ciò significa un calo di 12.641 imprese, partendo

dalle 46.827 del 2011 e arrivando alle 34.186 del 2020.

Lo “spopolamento” dell’imprenditoria giovanile dell’ultimo decennio ha colpito

maggiormente i settori tradizionali delle costruzioni, del commercio e dell’industria

manifatturiera, sia in valore assoluto che relativo. A ciò si aggiunge che la recente crisi

pandemica ha certamente contribuito a frenare la voglia di fare impresa dei giovani,

che tradizionalmente incidono per quasi un terzo sulle nuove iscrizioni. Solo nel 2020

si sono perse a livello nazionale 18.900 nuove imprese giovanili rispetto al 2019, con

una perdita del 18% contro il 16,9% delle altre imprese. Tuttavia, da un’indagine del

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this