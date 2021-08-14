(AGENPARL) – sab 14 agosto 2021 /> DZdK > >sKZK sEdK
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KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
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ŵĞƚŽĚŝ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂ ƉƵƌ ĚŽǀĞŶĚŽ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ƌĞƐƚƌŝŶŐĞƌĞ ŝů ĐĂŵƉŽ Ěŝ ĂŶĂůŝƐŝ ĐŽŵĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ
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ĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ǀĞƌƌĂŶŶŽ ĐŽŵŵĞŶƚĂƚĞ ůŝŵŝƚĂƚĂŵĞŶƚĞ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ ƉƌŝǀĂƚŽ Ğ Ăŝ ƚƌĞ ƉƌŝŶĐŝͲ
ƉĂůŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ;ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ğ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽͿ͖ ĂůĐƵŶĞ ƐŝŶƚĞƚŝĐŚĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ǀĞƌͲ
ƌĂŶŶŽ ĨŽƌŶŝƚĞ ƉĞƌ ůĞ ĂůƚƌĞ ĨŽƌŵĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌ ŝů ůĂǀŽƌŽ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ ŝů ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ ƚĞŵƉŽƌĂůĞ ƐĂͲ
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ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ŝŶŐƌĞƐƐŽ ŶĞůůĂ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ ƉƌĞƐƐŽ ŝ ĐĞŶƚƌŝ ƉĞƌ ů͛ŝŵƉŝĞŐŽ͘
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ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ͕ ŐŽĚĞ ĚĞůůĂ ĚŝůĂǌŝŽŶĞ ĚĞŝ ƚĞŵƉŝ ŶĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĞͿ ƚƌŽǀĂ ĐŽůůŽĐĂǌŝŽŶĞ ŶĞůůĂ
ŶƵŽǀĂ ƉƵďďůŝĐĂǌŝŽŶĞ͕ ͞
/ů ^ĞƐƚĂŶƚĞ
͟ ĐŚĞ ĞƐĐĞ ĐŽŶƚĞƐƚƵĂůŵĞŶƚĞ Ăůů͛ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĂůĞ ĚĞŝ ĚĂƚŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐŝ
Ěŝ ĨŽŶƚĞ ^ŝůǀ ;^ŝƐƚĞŵĂ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝǀŽ ůĂǀŽƌŽ ĚĞů sĞŶĞƚŽͿ͕ ƌĞƐŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ ŝŶ ŵŽĚĂůŝƚă ŶĂǀŝŐĂďŝůĞ ƚƌĂŵŝƚĞ ůĂ ƉŝĂƚͲ
ƚĂĨŽƌŵĂ ƌĞĂǀŝƐƚĂ ƐƵů ƐŝƚŽ Ěŝ sĞŶĞƚŽ >ĂǀŽƌŽ ;ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀĞŶĞƚŽůĂǀŽƌŽ͘ŝƚͬƐŝůǀͿ͘ /ů ĐŽŵŵĞŶƚŽ Ăŝ ĚĂƚŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ
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ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĐŚĞ ƉƵž ƋƵŝŶĚŝ ĞƐƐĞƌĞ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŽ ĐŽŵĞ ŐƵŝĚĂͬƉƌŽƚŽƚŝƉŽ ƉĞƌ ů͛ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ
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ŽŶůŝŶĞ
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KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
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Ğ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ʹ ĐŽŶ ĨŽĐƵƐ ƐƵů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ͘ / ĚĂƚŝ ƋƵŝ ĐŽŵŵĞŶƚĂƚŝ͕ ĐŽŵĞ ƚƵƚƚŝ ƋƵĞůůŝ Ěŝ ŽƌŝŐŝŶĞ
ĂŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ͕ ƐŽŶŽ ƐŽŐŐĞƚƚŝ Ă ĐŽƐƚĂŶƚĞ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ğ ƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ŝů ƉĂƐƐĂƚŽ͕ Ğ ƉĞƌĐŝž ŶŽŶ ƐŽŶŽ
ĂŶĐŽƌĂ ƉŝĞŶĂŵĞŶƚĞ ĂƐƐĞƐƚĂƚŝ ŵĂ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ Őŝă ŝŶ ŐƌĂĚŽ Ěŝ ĨŽƌŶŝƌĞ ŵŽůƚŽ ƚĞŵƉĞƐƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ŝŶĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ Ƶƚŝůŝ
Ğ ĂĨĨŝĚĂďŝůŝ ƉĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƌĞ ŝ ƚƌĞŶĚ ŝŶ ĐŽƌƐŽ͘
WƵƌ ĐŽŶ ŝů ƉƌŽŐƌĞĚŝƌĞ ĚĞůůĂ ĐĂŵƉĂŐŶĂ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ğ ĞǀŝĚĞŶƚĞ ĐŽŵĞ ƉĞƌ ĂŶĐŽƌĂ ŵŽůƚŽ ƚĞŵƉŽ ĚŽǀƌĞŵŽ ĐŽŶǀŝǀĞͲ
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ƚĂ Ěŝ ƉĂƌůĂƌĞ Ěŝ ͞ŝŵŵƵŶŝƚă Ěŝ ŐƌĞŐŐĞ͘͟ >Ğ ŶƵŽǀĞ ǀĂƌŝĂŶƚŝ ĚĞů ǀŝƌƵƐ͕ ĚŽƚĂƚĞ Ěŝ ƵŶĂ ĐĂƉĂĐŝƚă Ěŝ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶĞ ŵŽůƚŽ
ĞůĞǀĂƚĂ͕ ƐƚĂŶŶŽ ĐŽƐƚƌŝŶŐĞŶĚŽ Ă ƵŶĂ ĚŝƐĐƌĞƚĂ ĐĂƵƚĞůĂ ŶĞůůĂ ƌŝŵŽǌŝŽŶĞ ĚĞĨŝŶŝƚŝǀĂ ĚĞŝ ǀŝŶĐŽůŝ ĐŽŵƉŽƌƚĂŵĞŶƚĂůŝ͕
ĐŽŶ ůĂ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ Ěŝ ƌĞŶĚĞƌĞ ĂŶĐŽƌĂ ƵƚŝůĞ ƐŝĂ ŝů ĚŝƐƚĂŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ ĚĞůůĞ ŵĂƐĐŚĞƌŝŶĞ Ğ ĐŽŶ
ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů
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ƋƵĂůĞ ĐƌĞĚĞŶǌŝĂůĞ ƉĞƌ ůĂ ůŝďĞƌƚă Ěŝ ŵŽǀŝŵĞŶƚŽ Ğ ƉĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ Ăŝ ůƵŽŐŚŝ Ěŝ
ĂŐŐƌĞŐĂǌŝŽŶĞ͘
 ƵŶĂ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ĂĐĐŽŵƵŶĂ ŽƌŵĂŝ ƚƵƚƚŝ ŝ ƉĂĞƐŝ ƐǀŝůƵƉƉĂƚŝ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉĞƌŵĂŶŐŽŶŽ ůĞ ƉƌĞŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ůĞ
ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ƉŽƉŽůĂǌŝŽŶŝ ƌĞƐŝĚĞŶƚŝ ŶĞŝ ƉĂĞƐŝ Ɖŝƶ ƉŽǀĞƌŝ Ğ ŶĞů ƐƵĚͲĞƐƚ ĂƐŝĂƚŝĐŽ͕ ƚĂŶƚŽ ĚĂ ĨĂƌ ƉĞŶƐĂƌĞ ĂĚ ƵŶĂ
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ŶĞĂ
ŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂ͘ƌĞĨ
ŶĞůůĂ ŶŽƚĂ ĚĞů ϯϬ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ ͞ŝ WĂĞƐŝ ĞŵĞƌŐĞŶƚŝ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƐŽůŽ ĂŐůŝ ŝŶŝǌŝ ĚĞůůĞ ĐĂŵƉĂŐŶĞ
ǀĂĐĐŝŶĂůŝ͕ ƐƉĞƌŝŵĞŶƚĞƌĂŶŶŽ ƵŶ ĐŽƐƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůĞ ĞĐŽŶŽŵŝĞ ĂǀĂŶǌĂƚĞ͕ ĐŚĞ ŚĂŶŶŽ ďĞŶĞĨŝĐŝĂƚŽ ĚĞůůĂ
ůŽƌŽ ĐĂƉĂĐŝƚă ĨŝŶĂŶǌŝĂƌŝĂ ŶĞůůĞ ƉŽůŝƚŝĐŚĞ Ěŝ ĂĐƋƵŝƐƚŽ Ěŝ ǀĂĐĐŝŶŝ͘  ƐĂƌĂŶŶŽ ƋƵĞƐƚŝ ŝ WĂĞƐŝ ĐŚĞ ĐŽŶ ďƵŽŶĂ ƉƌŽďĂͲ
ďŝůŝƚă ƐƵďŝƌĂŶŶŽ ĂŶĐŚĞ ŝ ĐŽƐƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ŵĂŐŐŝŽƌŝ ŝŶ ƋƵĞƐƚŝ ŵĞƐŝ͘ dƵƚƚĂǀŝĂ͕ ƉƵƌ ĐŽŶ ŝŶƚĞŶƐŝƚă ĚŝĨĨĞƌĞŶƚĞ͕ ğ
ƉƌŽďĂďŝůĞ ĐŚĞ ŶĞŝ ƉƌŽƐƐŝŵŝ ŵĞƐŝ ů͛ŝŶƚĞƌĂ ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŵŽŶĚŝĂůĞ ƌŝƐĞŶƚĂ Ěŝ ƋƵĞƐƚĂ ŶƵŽǀĂ ŽŶĚĂƚĂ͘͟
/ ƐŝƐƚĞŵŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ƌŝƉƌĞŶĚŽŶŽ ůĂ ůŽƌŽ ĞĨĨŝĐŝĞŶǌĂ Ğ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĐŽŝŶǀŽůŐĞ ĐŽŶ ĨŽƌǌĂ ŝ ǀĂƌŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ƉƌŽĚƵƚƚŝǀŝ͘ >Ğ
ŶŽƚĞ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ ĂĚ ĂŐŽƐƚŽ ĚĂ
/,^ DĂƌŬŝƚ WD/
͕ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ͕ ǀĞĚŽŶŽ ƉĞƌ ů͛/ƚĂůŝĂ ƵŶĂ ƌĂƉŝĚĂ ŵĂ Ɖŝƶ
ůĞŶƚĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ŵĞƐŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ ĚĞůůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ Ğ ĚĞŐůŝ ŽƌĚŝŶĂƚŝǀŝ ŶĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ ĐŚĞ
ƐĐŽŶƚĂ ůĞ ĞůĞǀĂƚĞ ƉƌĞƐƐŝŽŶŝ ŝŶĨůĂǌŝŽŶŝƐƚŝĐŚĞ Ğ ůĂ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ĂƉƉƌŽǀǀŝŐŝŽŶĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ŵĂƚĞƌŝĞ ƉƌŝŵĞ͗
ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞƐƚĂŐŝŽŶĂůŝǌǌĂƚŽ WD/ Ă ůƵŐůŝŽ ŚĂ ƌĂŐŐŝƵŶƚŽ ŝů ǀĂůŽƌĞ Ěŝ ϲϬ͕ϯ ;ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϲϮ͕Ϯ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽͿ͕ ŝů ƋƵĂƌƚŽ
ŵĂŐŐŝŽƌĞ ŵĂŝ ƌŝƉŽƌƚĂƚŽ͖ ƐƚĞƐƐĞ ŝŶĚŝĐĂǌŝŽŶŝ ǀĞŶŐŽŶŽ ĚĂů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƌĂůůĞŶƚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĂ
ĐƌĞƐĐŝƚĂ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ăů ůŝǀĞůůŽ ƌĞĐŽƌĚ ĚĞůůĂ ƉƌĞƐƐŝŽŶĞ ƐƵŝ ĐŽƐƚŝ͖ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞŝ ƐĞƌǀŝǌŝ ĂĐĐĞůĞƌĂ ƵůƚĞͲ
ƌŝŽƌŵĞŶƚĞ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ Ɖŝƶ ĨŽƌƚĞ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚĂ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ϭϰ ĂŶŶŝ Ğ ĐŽŶ ƵŶ ƚĂƐƐŽ Ěŝ ĐƌĞĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉŽƐƚŝ Ěŝ ůĂͲ
ǀŽƌŽ Ɖŝƶ ƌĂƉŝĚŽ ĚĂůůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ϮϬϭϵ͘
^ĞĐŽŶĚŽ ů͛ƵůƚŝŵĂ
EŽƚĂ ŵĞŶƐŝůĞ ƐƵůů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůů͛ĞĐŽŶŽŵŝĂ ŝƚĂůŝĂŶĂ
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ĐŽŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ͕ ŝů Wŝů ŝƚĂůŝĂŶŽ ğ ĐƌĞƐĐŝƵƚŽ͕ ŝŶ ďĂƐĞ ĂůůĂ ƐƚŝŵĂ ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌĞ͕ ĚĞů Ϯ͕ϳй ŝŶ ƚĞƌŵŝŶŝ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůŝ͕
ĐŽŶ ƵŶ ĚŝŶĂŵŝƐŵŽ Ɖŝƶ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽ Ěŝ ƋƵĞůůŽ ĚĞŐůŝ Ăůƚƌŝ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŝ ƉĂĞƐŝ ĞƵƌŽƉĞŝ͘ >Ă ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ĂĐƋƵŝƐŝƚĂ ƉĞƌ ŝů
ϮϬϮϭ ğ нϰ͕ϴй Ğ ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ůĂ ĨŝĚƵĐŝĂ Ɛŝ ĂƚƚĞƐƚĂ ƐƵŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ĚĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĂŶŶŝ͘
/ ĚĂƚŝ Ěŝ ůƵŐůŝŽ Ěŝ
WƌŽŵĞƚĞŝĂ
ǀĞĚŽŶŽ ƉĞƌ ŝů sĞŶĞƚŽ ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů Ɖŝů ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϮϭ ƉĂƌŝ Ăů ϱ͕ϵй ;ůĂ ƐƚĞƐͲ
ƐĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ǀĞĚĞ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞůů͛/ƚĂůŝĂ Ăů ϱ͕ϯйͿ͘ ^ĞĐŽŶĚŽ ů͛ŝŶĚĂŐŝŶĞ ĐŽŶŐŝƵŶƚƵƌĂůĞ Ěŝ
hŶŝŽŶĐĂŵĞƌĞ sĞŶĞƚŽ
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ĐŚŝƵĚĞ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ ƚƌŝŵĞƐƚƌĞ ĐŽŶ Žƚƚŝŵŝ ƌŝƐƵůƚĂƚŝ͗ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉƌĞͲĐƌŝƐŝ ;ůŝǀĞůůŽ ŵĞͲ
ĚŝŽ ĚĞů ϮϬϭϵͿ ůĂ ƉƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĐƌĞƐĐĞ ĚĞůů͛ϴ͕ϰй͕ ŝů ĨĂƚƚƵƌĂƚŽ ĚĞů ϭϰ͕ϲй͕ Őůŝ ŽƌĚŝŶĂƚŝǀŝ ŝŶƚĞƌŶŝ ĚĞů ϳ͕ϰй Ğ ƋƵĞůůŝ
ĞƐƚĞƌŝ ĚĞůů͛ϭϭ͕ϵй͘
/ ĚĂƚŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ ĐŚĞ ĂŶĚƌĞŵŽ ĂĚ ŝůůƵƐƚƌĂƌĞ ŝŶ ƐĞŐƵŝƚŽ ůĂƐĐŝĂŶŽ ďĞŶ ƐƉĞƌĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝů
ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ƐƚĂŐŝŽŶĞ ĞƐƚŝǀĂ ĐŚĞ ƉƌŽŵĞƚƚĞ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌĂƌĞ ůŝǀĞůůŝ Ěŝ ĚŽŵĂŶĚĂ Ɛŝŵŝůŝ Ă ƋƵĞůůŝ ĚĞů
ϮϬϭϵ ĚŽƉŽ ƵŶ ŝŶŝǌŝŽ ĂŶŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ŵŽůƚŽ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ĐŚĞ͕ ĐŽŵĞ ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŽ ŶĞů
ŽůůĞƚƚŝŶŽ ƐŽĐŝŽͲĞĐŽŶŽŵŝĐŽ
ĐƵͲ
ƌĂƚŽ ĚĂůů͛hĨĨŝĐŝŽ Ěŝ ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĚĞů sĞŶĞƚŽ͕ ŶĞů ƉƌŝŵŽ ƋƵĂĚƌŝŵĞƐƚƌĞ ǀĞĚĞǀĂ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶ ĐĂůŽ ĚĞůůĞ
ƉƌĞƐĞŶǌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŚĞ ŶĞůůĞ ƐƚƌƵƚƚƵƌĞ ƌŝĐĞƚƚŝǀĞ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ ǀĂůƵƚĂďŝůĞ ŝŶƚŽƌŶŽ Ăů ϳϴй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͘ /Ŷ ƋƵĞƐƚŽ
ĐĂƐŽ ů͛ƵůƚĞƌŝŽƌĞ ŝŶĐŽŐŶŝƚĂ ŽůƚƌĞ Ăů ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ŵĞƚĞƌĞŽůŽŐŝĐŚĞ͘
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
EĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ŝů ƚƌĞŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ŝŶŝǌŝĂƚŽ ŶĞů ŵĞƐĞ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ ĐŽŶ ŝů ƌŝƚŽƌŶŽ ĂĚ ƵŶ ǀŽůƵŵĞ ĚĞůůĞ
ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ă ůŝǀĞůůŝ ĚĞů ƚƵƚƚŽ ĂƐƐŝŵŝůĂďŝůŝ Ă ƋƵĞůůŝ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ ĂŶǌŝ ĐŽŶ ƵŶ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĚĞů нϳй ;ϱϮ͘ϯϬϬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ
ĂůůĞ ϰϴ͘ϳϬϬͿ Ğ ĐŽŶ ƵŶ ƐĂůĚŽ ƵŐƵĂůŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ;нϲ͘ϱϬϬ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă нϱ͘ϳϬϬͿ͘  ƵŶ ďŝůĂŶĐŝŽ ŶƵŵĞƌŝͲ
ĐĂŵĞŶƚĞ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ăŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ă ƚĞŵƉŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĐŚĞ ĚŽƉŽ ĂǀĞƌ Ă ůƵŶŐŽ ƐŽĨĨĞƌƚŽ ;ƉƌŽǀĂ ŶĞ ƐŝĂ ůĂ ƌŝĚƵͲ
ǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ͲϮϰй͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞů ƌŝĚŽƚƚŽ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉĂŶĚĞŵŝĐŽͿ Ɛŝ ŐŝŽǀĂŶŽ
ĚĞůůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă Ğ ǀĂŶŶŽ Ă ĐŽůŵĂƌĞ ƵŶ ǀƵŽƚŽ ƉƌĞĞƐŝƐƚĞŶƚĞ͗ ůĂ ůŽƌŽ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ğ ƉĂƌŝ Ăů нϭϮй ;ƋƵĂƐŝ
ϰϬ͘ϬϬϬ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƐƚŝƉƵůĂƚŝ ŶĞů ŵĞƐĞͿ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů нϴй ĚĞůů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ;ƉŽĐŽ Ɖŝƶ Ěŝ ϱ͘ϬϬϬ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝͿ Ğ ĂůůĂ
ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ;ͲϭϯйͿ͘
/ů ƐĂůĚŽ ƚƌĂ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ğ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞƚƚĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ƋƵĂƐŝ нϳϯ͘ϬϬϬ ƵŶŝƚă͕ ƵŶ ǀĂůŽƌĞ
ŽƌŵĂŝ ƉƌŽƐƐŝŵŽ ĂůůĞ нϴϮ͘ϬϬϬ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ ŶĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͘ ŽŵĞ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ƌŝďĂĚŝƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĞͲ
ƐƚĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ƌĂĨĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ƉĂƐƐĂƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ĐŽŐůŝĞƌĞ ůĞ ƚĞŶĚĞŶǌĞ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ
ğ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ŝŶ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů Ͳϭϳй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͘
ŽƉŽ ƵŶ ŵĞƐĞ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ɛŝ ƉƵž ĚŝƌĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ǀŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƵŶ ͞ĐƌŽůůŽ ĚĞůůĂ
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ǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ƚƌĂƐĨŽƌŵĂǌŝŽŶŝ͕ ͲϮϰй͕ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĂ ĚĞů ƌŝĚŽƚƚŽ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ŶĞů ƉĞƌŝŽĚŽ ƉĂŶĚĞŵŝĐŽͿ Ɛŝ ŐŝŽǀĂŶŽ
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ƚĂď͘ ϭ
Ϳ͘ ŽŵĞ Ɖŝƶ ǀŽůƚĞ ƌŝďĂĚŝƚŽ͕ ŝŶ ƋƵĞƐƚĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ƌĂĨĨƌŽŶƚŽ ĐŽŶ ŝů ƉĂƐͲ
ƐĂƚŽ ŵĂŐŐŝŽƌŵĞŶƚĞ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀŽ ƉĞƌ ĐŽŐůŝĞƌĞ ůĞ ƚĞŶĚĞŶǌĞ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ğ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ĐŚĞ
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'ƵĂƌĚĂŶĚŽ ů͛ĂŶĚĂŵĞŶƚŽ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ ĂŶŶƵĂůŝǌǌĂƚŽ ŶŽƚŝĂŵŽ ĐŽŵĞ ůĞ ǀĂƌŝĞ ƚŝƉŽůŽŐŝĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ ĂďďŝĂŶŽ
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ǀŽ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ůĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ͖ ů͛ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ƐĞŐŶĂ ƵŶĂ ůĞŶƚĂ͕ ŵŽĚĞƐƚĂ Ğ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ĐŽŶƚƌĂͲ
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ĐŚĞ ŶŽŶ͕ ƐŽŶŽ ƋƵĞůůŝ ƐƵ ĐƵŝ Ɛŝ ğ ƐĐĂƌŝĐĂƚŽ ƚƵƚƚŽ ŝů ƉĞƐŽ ĚĞůůĞ ĚŝǀĞƌƐĞ ĨĂƐŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĐĂĚƵƚĂ ƉƌŽĨŽŶͲ
ĚŝƐƐŝŵĂ ŶĞŝ ŵĞƐŝ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽ Ğ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϬ ĐŚĞ ƐŽůŽ ĚĂ ĂƉƌŝůĞ ĚĞů ϮϬϮϭ ŚĂ ƚƌŽǀĂƚŽ ĨŝŶĞ͕ ĐŽŶ ƵŶ ƌŝƚŽƌŶŽ ŝŶ
ƚĞƌƌĞŶŽ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ĐŚĞ ůĂ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ŐƌĂĨŝĐĂ ƐĐĞůƚĂ ĂŶĐŚĞ ŵŝƚŝŐĂ ƉĞƌĐŚĠ ŵŝƐƵƌĂ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂĚ ƵŶ
ƉĞƌŝŽĚŽ ;ĞƐƚĂƚĞ ϮϬϮϬͿ ĐŚĞ Őŝă ĂǀĞǀĂ ǀŝƐƚŽ ƵŶĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ͘
*UDI  ± 3RVL]LRQL GL ODYRUR GLSHQGHQWH QHO VHWWRUH SULYDWR SHU WLSRORJLD FRQWUDWWXDOH
9DULD]LRQH WHQGHQ]LDOH JLRUQDOLHUD DQQXDOL]]DWD WUD LO ƒ JHQQDLR  H LO  OXJOLR 
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
^Ƶů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĞ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ;
ƚĂď͘ Ϯ
Ϳ͕ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞƚƚĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ƋƵĞƐƚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ
ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝĚŽƚƚĞ ĚĞů Ͳϭϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶƚĞ ƉĞƌŝŽĚŽ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂ͘ YƵĂŶƚŽ Ăŝ ŵŽƚŝǀŝ
Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ůĞ ĚŝŵŝƐƐŝŽŶŝ ŚĂŶŶŽ ƐƵƉĞƌĂƚŽ ŝŶ ĐŝĨƌĂ ĂƐƐŽůƵƚĂ ƋƵĞůůĞ ĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽ
ŵĞƐĞ ĚĞů ϮϬϭϵ ;ƵŶĂ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ŝŶ ĂƚƚŽ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭͿ Ğ ƉĞƐĂŶŽ ŽƌĂ ƉĞƌ ŝů ϯϲй ƐƵů ƚŽƚĂůĞ
ĚĞŝ ŵŽƚŝǀŝ Ěŝ ĐŚŝƵƐƵƌĂ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϯϭй͖ ůĞ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ƉĞƌ ĨŝŶĞ ƚĞƌŵŝŶĞ ƐŽŶŽ ĚŝŵŝŶƵŝƚĞ ĚĞů ͲϮй Ğ ǀĂůŐŽŶŽ ŝů ϰϳй
;ĞƌĂŶŽ ŝů ϱϭйͿ͖ ŶŽŶŽƐƚĂŶƚĞ ŝů ƉĂƌǌŝĂůĞ ƐďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƉĞƌ ŵŽƚŝǀŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ͕ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ Ğ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ͕
ĞƐƐŝ ƌĞƐƚĂŶŽ ĂŶĐŽƌĂ ŵĂƌŐŝŶĂůŝ ;ϰй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϳй Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂͿ͘
7DE  ± 9HQHWR &HVVD]LRQL GL UDSSRUWL GL ODYRUR GLSHQGHQWH SHU PRWLYR GHOOD FHVVD]LRQH
>ŝĐ͘
ĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌŝ
>ŝĐ͘
ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
ŝŶĚŝǀŝĚƵ
Ăůŝ
>ŝĐ͘
ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ
ůƚƌĞ ĐĞƐƐ͘
ĐŽŶ ĚŝƌŝƚƚŽ
ĂůůĂ EĂƐƉŝ
ŝŵŝƐƐŝŽŶŝ
&ŝŶĞ
ƚĞƌŵŝŶĞ
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ůƚƌŽ
dŽƚĂůĞ
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&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
භ Ky͗ ƵŶ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝŵĞŶƚŽ ƐƵůůŽ ƐďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ
/ů ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ ƐĐĂĚĞǀĂ ŝů ĚŝǀŝĞƚŽ Ěŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ƉƌĞǀŝƐƚŽ ĚĂů Ě͘ů͘ Ϯϱ ŵĂŐŐŝŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϳϯ͕ ĐŚĞ ƌŝŐƵĂƌĚĂͲ
ǀĂ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌĞ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂŶŽ ĂĐĐĞƐƐŽ ĂůůĂ ĂƐƐĂ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ ŽƌĚŝŶĂƌŝĂ͕
ĐŽŶ ůĞ ĞĐĐĞǌŝŽŶŝ ŝŶ ĞƐƐŽ ƉƌĞǀŝƐƚĞ͘ ŽŶ ŝů Ě͘ů͘ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ϮϬϮϭ͕ Ŷ͘ ϵϵ͕ ŝů 'ŽǀĞƌŶŽ ŚĂ ĐĞƌĐĂƚŽ Ěŝ ůŝŵŝƚĂƌŶĞ ůĞ
ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ƉŽƚĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ĞƐĐůƵĚĞŶĚŽ ĚĂůůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă Ěŝ ƌŝĐŽƌƌĞƌĞ Ăŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ
ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ŵŽĚĂ ;ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚŝ Ăŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ϭϯ͕ ϭϰ Ğ ϭϱ ĚĞůů͛ƚĞĐŽͿ Ğ ƉƌĞǀĞĚĞŶĚŽ͕ ƉĞƌ ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ Ěŝ Ăůƚƌŝ
ƐĞƚƚŽƌŝ ĐŚĞ ŶĞ ŶĞĐĞƐƐŝƚŝŶŽ͕ ů͛ĂĐĐĞƐƐŽ ĂĚ ƵůƚĞƌŝŽƌŝ ϭϯ ƐĞƚƚŝŵĂŶĞ Ěŝ ƚƌĂƚƚĂŵĞŶƚŽ ƐƚƌĂŽƌĚŝŶĂƌŝŽ Ěŝ ŝŶƚĞŐƌĂǌŝŽŶĞ
ƐĂůĂƌŝĂůĞ͘ WĞƌ ǀĂůƵƚĂƌĞ ƋƵĂůŝ ƐŝĂŶŽ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶǌĞ ƌĞĂůŝ Ěŝ ƋƵĞƐƚŽ ƉĂƌǌŝĂůĞ ƌŝƚŽƌŶŽ ĂůůĞ ŶŽƌŵĂůŝ ƌĞŐŽůĞ ĚĞů
ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŽƐƐĞƌǀĂƚĞ ůĞ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ ĚĞŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚŽǀƵƚĞ Ă
ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐŝ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝ Ğ ĐŽůůĞƚƚŝǀŝ͕ ĚĞůůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ƉƌŝǀĂƚĞ͕ ŶŽŶ ĂƌƚŝŐŝĂŶĞ ĚĞů ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŽ
;ĞƐĐůƵƐŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ŵŽĚĂͿ Ğ ĚĞůůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ͘ sŝƐƚŽ ĐŚĞ ůĂ ƉƌĞǀŝƐŝŽŶĞ ůĞŐŝƐůĂƚŝǀĂ ǀĞĚĞǀĂ ƐĐĂĚĞƌĞ ŝů ďůŽĐĐŽ
ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ŝů ŐŝŽƌŶŽ ϯϬ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ͕ Ɛŝ ƐŽŶŽ ƉĞƌƚĂŶƚŽ ƉƌĞƐĞ ŝŶ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂǌŝŽŶĞ ůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĐĞƐͲ
ƐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĂů ϭ Ěŝ ůƵŐůŝŽ͕ ƋƵŝŶĚŝ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůĞ ĚĂƚĂƚĞ ĂƉƉƵŶƚŽ ϯϬ ŐŝƵŐŶŽ ;ƵůƚŝŵŽ ŐŝŽƌŶŽ ŝŶ ĐƵŝ ůĂͲ
ǀŽƌĂƚŽƌĞ Ğ ĂǌŝĞŶĚĂ ƐŽŶŽ ůĞŐĂƚŝͿ͕ ĂŶĐŚĞ ƉĞƌĐŚĠ ĐŽŶƐƵĞƚƵĚŝŶĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ŵĞƐĞ ğ ŝů ŵŽŵĞŶƚŽ ŝŶ ĐƵŝ
ůĞ ŝŵƉƌĞƐĞ ŝŶƚĞƌƌŽŵƉŽŶŽ ŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ ƉĞƌ ĨŝŶŝ Ěŝ ƐĞŵƉůŝĨŝĐĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶƚĂďŝůĞ͘
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
ŽƉŽ ƵŶ ŵĞƐĞ ĚĂůů͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŽ Ěŝ ƐďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ Ɛŝ ƉƵž ĚŝƌĞ ĐŚĞ ŶŽŶ ǀŝ ğ ƐƚĂƚŽ ƵŶ ͞ĐƌŽůůŽ ĚĞůůĂ ĚŝŐĂ͟
ŵĂ ƉŝƵƚƚŽƐƚŽ ĂůĐƵŶĞ ͞ƉĞƌĚŝƚĞ͘͟ EĞů ĐŽŵƉůĞƐƐŽ ŝ ůĂǀŽƌĂƚŽƌŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚŝ ϲϱϲ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ϲϵϴ ĚĞů ϮϬϭϴ Ğ
ĂŐůŝ ϴϯϳ ĚĞů ϮϬϭϵ͖ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚĞ ƐŽŶŽ ƐƚĂƚĞ ϯϱϲ ŵĞŶƚƌĞ ĞƌĂŶŽ ϯϴϬ ŶĞů ϮϬϭϴ Ğ ϯϴϮ ŶĞů ϮϬϭϵ ;ƚĂď͘ Ϳ͘
>͛ƵŶŝĐŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽ ĐŽŶ ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ Ěŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĂŐůŝ ĂŶŶŝ ƉƌĞͲĐŽǀŝĚ ğ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĚĂůůĂ ƉƌŽͲ
ǀŝŶĐŝĂ Ěŝ dƌĞǀŝƐŽ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƵŶ ƵŶŝĐŽ ĐĂƐŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ĂƉƉĂƌƚĞŶĞŶƚĞ Ăů ƐĞƚƚŽƌĞ ĚĞůůĞ ĐŽƐƚƌƵǌŝŽŶŝ ůĂ ĐƵŝ
ŵŽƚŝǀĂǌŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĞƌƐŽŶĂůĞ ğ ůĞŐĂƚĂ ĂůůĂ ĨŝŶĞ ĐĂŶƚŝĞƌĞ͘
7DE $ ± 9HQHWR /LFHQ]LDPHQWL SHU PRWLYL HFRQRPLFL GL RFFXSDWL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR QHOOH LPSUHVH
SULYDWH QRQ DUWLJLDQH GHOO¶LQGXVWULD FRQ HVFOXVLRQH GHO VHWWRUH PRGD  JLXJQR OXJOLR 
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
ŽŵĞ Ɛŝ ƉƵž ŶŽƚĂƌĞ ĚĂŝ ŐƌĂĨĨ͘  Ğ  ğ ĐŚŝĂƌŽ ĐŽŵĞ ŝů ďůŽĐĐŽ ĚĞŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ŚĂ ĂǀƵƚŽ ƵŶ ĞĨĨĞƚƚŽ ŵŽůƚŽ
ƌŝůĞǀĂŶƚĞ ƐŝĂ ŶĞů ϮϬϮϬ ĐŚĞ ĚƵƌĂŶƚĞ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ͘ Ě ŽŐŐŝ ŝů ƐĂůƚŽ ĂǀǀĞŶƵƚŽ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĞ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ ğ ŝŶ ĂĐĐŽƌĚŽ
ĐŽŶ Őůŝ ĂŶŶŝ ͞ŶŽƌŵĂůŝ͕͟ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ƉƌŽƚƌĂƌƐŝ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ Ěŝ ŵŽĚĞƐƚĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ğ ƐƚĂƚĂ ŝŶƚĞƌƌŽƚƚĂ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ
ƌŝŐƵĂƌĚĂ ŝ ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŝ ĚĂůů͛ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽ ĚĞů ŐŝŽƌŶŽ ϳ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ăů ĐĂƐŽ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ Őŝă ĐŝƚĂƚŽ͘
ůƚƌĂ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ ğ ůĂ ŵĂŶĐĂƚĂ ĐůĂƐƐŝĐĂ ŝŵƉĞŶŶĂƚĂ ĐŚĞ Ěŝ ƐŽůŝƚŽ ĐŽŝŶĐŝĚĞ ĐŽŶ ůĂ ĨŝŶĞ ĚĞů ŵĞƐĞ ĐŚĞ ğ ǀĞŶƵƚĂ Ă
ŵĂŶĐĂƌĞ ŶĞů ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ ƉĞƌ ĞĨĨĞƚƚŽ ĚĞůůĞ ĂŶĐŽƌĂ ĂůƚĞƌĂƚĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ ĚĞů ƐŝƐƚĞŵĂ ƌĞŐŽůĂƚŽƌŝŽ͘
*UDI $ ± 9HQHWR /LFHQ]LDPHQWL SHU PRWLYL HFRQRPLFL GL RFFXSDWL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR
QHOOH LPSUHVH SULYDWH QRQ DUWLJLDQH GHOO¶LQGXVWULD FRQ HVFOXVLRQH GHO VHWWRUH PRGD
QHL PHVL GL JLXJQR H OXJOLR  'DWL JLRUQDOLHUL FXPXODWL
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
^ŝ ǀĞĚĂŶŽ ŝŶ ƉƌŽƉŽƐŝƚŽ ůĞ DŝƐƵƌĞ ϭϬϮ Ğ ϭϬϯ ŝŶ ǁǁǁ͘ǀĞŶĞƚŽůĂǀŽƌŽ͘ŝƚͰŵŝƐƵƌĞ͘
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
*UDI % ± 9HQHWR,PSUHVH SULYDWH QRQ DUWLJLDQH GHOO¶LQGXVWULD FRQ HVFOXVLRQH GHO VHWWRUH PRGD FKH KDQQR
HIIHWWXDWR OLFHQ]LDPHQWL SHU PRWLYL HFRQRPLFL GL RFFXSDWL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR
QHL PHVL GL JLXJQR H OXJOLR  'DWL JLRUQDOLHUL FXPXODWL
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
7DE % ± 9HQHWR /LFHQ]LDPHQWL SHU PRWLYL HFRQRPLFL GL RFFXSDWL D WHPSR LQGHWHUPLQDWR
QHOOH LPSUHVH SULYDWH QRQ DUWLJLDQH GHOO¶LQGXVWULD FRQ HVFOXVLRQH GHO VHWWRUH PRGD
 JLXJQR OXJOLR  'LVWULEX]LRQH SHU VHWWRUH
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
ŽŵĞ Ɛŝ ƉƵž ŶŽƚĂƌĞ ĚĂůůĂ ƚĂď͘  ŶŽŶ Ɛŝ ƌŝƐĐŽŶƚƌĂŶŽ ƉĂƌƚŝĐŽůĂƌŝƚă ĚĞŐŶĞ Ěŝ ŶŽƚĂ ŝŶ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ Ăŝ ƐĞƚƚŽƌŝ͕ ůĂ
ƐƚĞƐƐĂ ĐŽƐĂ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ ĚĞƚƚĂ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ ĂǌŝĞŶĚĂůĞ ;ĐŽŶ ƵŶĂ ŽǀǀŝĂ ůĞŐŐĞƌĂ ĂĐĐĞŶͲ
ƚƵĂǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĂǌŝĞŶĚĞ Ěŝ Ɖŝƶ ƌŝĚŽƚƚĂ ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĞ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ĂŶĐŚĞ ůĞ Ɖŝƶ ŶƵŵĞƌŽƐĞ ƉƌĞͲ
ƐĞŶƚŝ ƐƵů ƚĞƌƌŝƚŽƌŝŽͿ Ğ͕ ŝŶ ƌĂƉƉŽƌƚŽ Ăů ƉĞƐŽ ƐƵŐůŝ ŽĐĐƵƉĂƚŝ͕ ƉĞƌ ŝů ŐĞŶĞƌĞ Ğ ůĂ ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă͘ >Ă ƋƵŽƚĂ Ěŝ ĐŽůŽƌŽ
ĐŚĞ ĞƌĂŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝŶ ĂǌŝĞŶĚĂ ĚĂ ŵĞŶŽ Ěŝ ƵŶ ĂŶŶŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂ ƵŶĂ ŶĞƚƚĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ;ĚĂů Ϯϲй ĚĞů ϮϬϭϴͲϭϵ Ăů ϵй
Ěŝ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽͿ ƐĐŽŶƚĂŶĚŽ ŽǀǀŝĂŵĞŶƚĞ ŝ ƉŽĐŚŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŝ ĚĞů ϮϬϮϬ͖ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂŶƚĞ ŝŶǀĞĐĞ ůĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞŝ
ůŝĐĞŶǌŝĂƚŝ ĐŚĞ ĂǀĞǀĂŶŽ ƵŶĂ ĂŶǌŝĂŶŝƚă ĐŽŵƉƌĞƐĂ ƚƌĂ ƵŶŽ Ğ ƚƌĞ ĂŶŶŝ͕ ĐŚĞ ƐĂůŐŽŶŽ ĚĂů ϭϳй Ăů ϯϬй͘
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
WĞƌ ƋƵĂŶƚŽ ƌŝŐƵĂƌĚĂ ůĞ ĐĂƌĂƚƚĞƌŝƐƚŝĐŚĞ ĂŶĂŐƌĂĨŝĐŚĞ ĚĞŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĐŽŝŶǀŽůƚŝ ŶĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ
ƐĞƚƚĞ ŵĞƐŝ ;
ƚĂď͘ ϯ
Ϳ͕ ůĞ Ɖŝƶ ƉĞŶĂůŝǌǌĂƚĞ ƐƵů ǀĞƌƐĂŶƚĞ ĚĞůůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ƌŝƐƵůƚĂŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ůĞ ĚŽŶŶĞ ;ŝŶ ĐĂůŽ ĚĞů Ͳ
ϭϵй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͕ Ă ĨƌŽŶƚĞ ĚĞů Ͳϭϱй ĚĞŐůŝ ƵŽŵŝŶŝͿ͕ ŝŶ ƋƵĂŶƚŽ ĂůůĂ ŶĂǌŝŽŶĂůŝƚă ƵŶ ůĞŐŐĞƌŽ ƐĨĂǀŽƌĞ ĐĂƌĂƚͲ
ƚĞƌŝǌǌĂ Őůŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ;Ͳϭϴй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů Ͳϭϲй ĚĞŐůŝ ŝƚĂůŝĂŶŝͿ͘ /ů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ͕ ĐŽŶ ůĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ĚĞĐŝƐĂ ĚĞů ƚĞŵƉŽ
ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ;ƉĞƌ ŝ ƚĂƌĚŝǀŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŝ ƐƚĂŐŝŽŶĂůŝͿ Ğ ĚĞů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ͕ ǀĞĚĞ ůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ĚĞůůĞ ĚŽŶŶĞ Ğ
ĚĞŝ ŐŝŽǀĂŶŝ ƌŝƚŽƌŶĂƌĞ Ğ ĂŶǌŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚĂƌĞ ŝ ǀĂůŽƌŝ ƉƌĞͲĐƌŝƐŝ ŽǀŝĚͲϭϵ͘
7DE  ± 9HQHWR 3RVL]LRQL GL ODYRUR GLSHQGHQWH QHO VHWWRUH SULYDWR
&RQIURQWR  5DSSRUWL GL ODYRUR D WHPSR LQGHWHUPLQDWR GHWHUPLQDWR
H GL DSSUHQGLVWDWR SHU FDUDWWHULVWLFKH DQDJUDILFKH
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
'ĞŶŶĂŝŽ
ůƵŐůŝ
dKd>
ϯϳϭ͘ϰϯϮ
ϴϮ͘Ϯϳϳ
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ϯϬϴ͘Ϯϴϯ
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hŽŵŝŶŝ
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/ƚĂůŝĂŶŝ
Ϯϱϵ͘ϰϱϴ
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ϭϴϮ͘ϬϴϬ
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Ϯϭϲ͘ϲϱϯ
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^ƚƌĂŶŝĞƌŝ
ϭϭϭ͘ϵϳϰ
Ϯϵ͘ϳϮϱ
ϴϭ͘ϭϳϲ
ϭϭ͘Ϭϲϭ
ϵϭ͘
ϲϯϬ
Ϯϯ͘ϲϮϮ
'ŝŽǀĂŶŝ
ϭϯϳ͘ϰϯϵ
ϰϲ͘ϳϯϲ
ϵϭ͘ϵϴϵ
Ϯϭ͘Ϯϱϭ
ϭϭϱ͘ϱϱϳ
ϰϲ͘ϳϵϮ
ĚƵůƚŝ
ϭϵϳ͘ϮϲϬ
ϯϳ͘ϲϯϴ
ϭϰϭ͘ϱϱϮ
ϭϰ͘ϯϭϯ
ϭϱϵ͘ϰϬϱ
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^ĞŶŝŽƌ
ϯϲ͘ϳϯϯ
Ϯ͘Ϭϵϳ
Ϯϵ͘ϳϭϱ
ϳ͘ϰϲϴ
ϯϯ͘ϯϮϭ
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>ƵŐů
dKd>
ϰϴ͘ϳϯϭ
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ŽŶŶĞ
ϮϬ͘Ϯ
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ϭϵ͘ϴϭϴ
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hŽŵŝŶŝ
Ϯϴ͘ϱϮϬ
ϯ͘ϳϯϲ
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ϯϬ͘Ϯϯϵ
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/ƚĂůŝĂŶŝ
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ƌŽŶĂ͕ ĂĚ ĂǀĞƌ ƉĂŐĂƚŽ ŝ ĐŽƐƚŝ Ɖŝƶ ƌŝůĞǀĂŶƚŝ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ƉĂŶĚĞŵŝĐĂ͘ /ů ƐĂůĚŽ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞƚƚĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ğ ƉŽͲ
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*UDI  ± 3RVL]LRQL GL ODYRUR GLSHQGHQWH 9DULD]LRQH WHQGHQ]LDOH JLRUQDOLHUD DQQXDOL]]DWD
WUD LO ƒ JHQQDLR  H LO  OXJOLR  WUH FRQWUDWWL FWLFDSFWG
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
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^Ğƌǀŝǌŝ Ěŝ ƉƵůŝǌŝĂ
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ŵŝĂ Ɛŝ ƐŝĂ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůŵĞŶƚĞ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ƐŽŐŐĞƚƚŝ ĂůůĞ ƌĞƐƚƌŝǌŝŽŶŝ ;ƐĞƌǀŝǌŝ ƚƵƌŝƐƚŝĐŝ Ğ ĐŽŵŵĞƌĐŝŽͿ ŵĂ ŶŽŶ
ĂďďŝĂ ƌŝƐƉĂƌŵŝĂƚŽ ĂŶĐŚĞ ƋƵĞůůŝ ŵĂŶŝĨĂƚƚƵƌŝĞƌŝ͕ Ă ĚŝŵŽƐƚƌĂǌŝŽŶĞ ĐŚĞ ŝů ďůŽĐĐŽ ĚĞů ƚƵƌŶŽǀĞƌ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ ĚĂůů͛ŝŵͲ
ƉŽƐƐŝďŝůŝƚă ĚĞů ůŝĐĞŶǌŝĂŵĞŶƚŽ ĂǀĞƐƐĞ ŝŶ ƉĂƌƚĞ ͞ĐŽŶŐĞůĂƚŽ͟ ŝů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͖ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝŵĂƌŝŽ Ğ ůĞ ĐŽƐƚƌƵͲ
ǌŝŽŶŝ ŚĂŶŶŽ ŵĂŶƚĞŶƵƚŽ ĂŶĚĂŵĞŶƚŝ ƐŽƐƚĂŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ĐŚĞ Ɛŝ ƐŽŶŽ ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĐĂƚŝ ĞĚ ĞƐƚĞƐŝ Ăůů͛ŝŶƚĞƌĂ ĞĐŽͲ
ŶŽŵŝĂ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ ĂƉƌŝůĞ ϮϬϮϭ͘ sĂ ƌŝůĞǀĂƚŽ ĐŽŵĞ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ŝ ƐĂůĚŝ ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝ ŶĞŝ ƐĞƚƚŽƌŝ ĚĞů ĐŽŵŵĞƌĐŝŽ͕
ƐŝĂ Ăůů͛ŝŶŐƌŽƐƐŽ ĐŚĞ Ăů ĚĞƚƚĂŐůŝŽ͕ Ğ ŶĞů ƚƵƌŝƐŵŽ ƐŝĂŶŽ ƐƚĂƚŝ ĚĞĐŝƐĂŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂůůŽ ƐƚĞƐƐŽ ŵĞƐĞ
ĚĞů ϮϬϭϵ ĞĚ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ĚĞů ϮϬϮϬ͗ ůĞ ƌŝĂƉĞƌƚƵƌĞ ĂǀĞǀĂŶŽ ĨĂƚƚŽ ƐŞ ĐŚĞ ŝů ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ĐŚĞ ĞƌĂ ŵĂŶĐĂƚŽ
ŶĞŝ ŵĞƐŝ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚŝ Ɛŝ ĐŽŶĐĞŶƚƌĂƐƐĞ ŶĞůů͛ƵůƚŝŵŽ ƉĞƌŝŽĚŽ͘ EĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƚƌĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ŝů ƐĞƚƚŽƌĞ ƚƵƌŝƐƚŝĐŽ ŚĂ
ƌĞĐůƵƚĂƚŽ Ɖŝƶ ĐŚĞ ŶĞů ϮϬϭϵ ;ϱϳ͘ϬϬϬ ƋƵĞƐƚ͛ĂŶŶŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ϱϬ͘ϬϬϬͿ ŵĂ Ă ŵŽƐƚƌĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ŝŶ ƋƵĞƐƚŽ ĐĂƐŽ ů͛ĞĨĨĞƚͲ
ƚŽ ͞ƌŝƚĂƌĚŽ͟ ďĂƐƚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƌĞ ĂŶĐŚĞ ĂƉƌŝůĞ Ğ ǀĞĚĞƌĞ ĐŽŵĞ ŐƵĂƌĚĂŶĚŽ ĂŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ƋƵĂƚƚƌŽ ŵĞƐŝ ŝŶǀĞĐĞ ƐŝĂ ƉƌĞͲ
ƐĞŶƚĞ ĂŶĐŽƌĂ ƵŶ ŐĂƉ ;ϲϭ͘ϬϬϬ ŽŐŐŝ Ğ ϳϬ͘ϬϬϬ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ĨĂͿ͘
/Ŷ ƋƵĞƐƚĂ ƉƌŝŵĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ă ŽƌĂƌŝŽ ƌŝĚŽƚƚŽ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ƵŶĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ŶŽƚĞǀŽůŵĞŶƚĞ Ɖŝƶ
ĂŵƉŝĂ Ěŝ ƋƵĞůůĂ Ă ƚĞŵƉŽ ƉŝĞŶŽ͗ ŝů ƉƌŝŵŽ ĨůĞƚƚĞ ĚĞů ͲϮϭй ŵĞŶƚƌĞ ŝů ƐĞĐŽŶĚŽ Ɛŝ ĨĞƌŵĂ Ăů Ͳϭϱй͘ >Ă ƋƵŽƚĂ Ěŝ ƉĂƌƚ
ƚŝŵĞ ƚƌĂ ůĞ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ ƐĐĞŶĚĞ Ăů ϯϬ͕ϳй ƐƵů ƚŽƚĂůĞ ;ĞƌĂ Ăů ϯϮ͕ϰйͿ Ğ ƚƌĂ ůĞ ĚŽŶŶĞ Ăů ϰϲ͕ϴй ;ĞƌĂ Ăů ϰϳ͕ϵйͿ ;
ƚĂď͘ ϲ
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'ƌĂĨ͘ ϯ ʹ sĞŶĞƚŽ͘
± 3RVL]LRQL GL ODYRUR GLSHQGHQWH 9DULD]LRQH WHQGHQ]LDOH JLRUQDOLHUD DQQXDOL]]DWD
WUD LO ƒ JHQQDLR  H LO  OXJOLR  WUH FRQWUDWWL FWLFDSFWG
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
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ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ Ă ƚĞŵƉŽ ŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ͕ ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƚŽ Ğ Ěŝ ĂƉƉƌĞŶĚŝƐƚĂƚŽ ƉĞƌ ŽƌĂƌŝŽ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
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ŝ ĐƵŝ ĚŽŶŶĞ
dŽƚĂůĞ
ŝ ĐƵŝ ĚŽŶŶĞ
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KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
භ ůůĂ ƉĞƌŝĨĞƌŝĂ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ĚŝƉĞŶĚĞŶƚĞ
>Ğ ĂůƚƌĞ ĨŽƌŵĞ ĐŽŶƚƌĂƚƚƵĂůŝ Ğ ůĞ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ ůĂǀŽƌĂƚŝǀĞ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ŽŐŐĞƚƚŽ Ěŝ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶĞ ŽďďůŝŐĂƚŽƌŝĂ
ƚĂď͘ ϳ
Ϳ ŚĂŶŶŽ ƐƵďŝƚŽ ĞƐƐĞŶǌŝĂůŵĞŶƚĞ ŶĞů ĐŽƌƐŽ ĚĞů ϮϬϮϬ ůĞ ƐƚĞƐƐĞ ƐŽƌƚŝ ĚĞŝ ĐŽŶƚƌĂƚƚŝ ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ ĨĂƚƚĂ ĞĐĐĞͲ
ǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ŝů ůĂǀŽƌŽ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ ĐŚĞ ğ ĂƚƚŝǀĂƚŽ ĚĂ ƵŶ ĚĂƚŽƌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ƉĞĐƵůŝĂƌĞ ŐƵŝĚĂƚŽ ĚĂ ĞƐŝŐĞŶǌĞ ŶŽŶ ŶĞĐĞƐͲ
ƐĂƌŝĂŵĞŶƚĞ ĂůůŝŶĞĂƚĞ Ăŝ ƚƌĞŶĚ Ěŝ ŵĞƌĐĂƚŽ͘
EĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞƚƚĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ŝů ůĂǀŽƌŽ ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞ ŚĂ ĚĂƚŽ ůƵŽŐŽ Ă ϰϬ͘ϬϬϬ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ ĐŽŶ ƵŶĂ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ
ĚĞů Ͳϴй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͗ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ĐŽŶƚŝŶƵĂ ů͛ĞƐƉĂŶƐŝŽŶĞ ĚĞŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŝ͕ ĐŽŶ
ƵŶĂ ĐƌĞƐĐŝƚĂ ĚĞů нϮϰй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͕ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŽ ĐŽŵƵŶƋƵĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ Ă ƋƵĞůůŽ Ěŝ ŵĂŐŐŝŽ ;нϲϳйͿ Ğ Ěŝ ŐŝƵͲ
ŐŶŽ ;нϯϭйͿ͕ ĂƐƐŽĐŝĂƚĂ ĂŶĐŚ͛ĞƐƐĂ ĂůůĞ ƌŝĂƉĞƌƚƵƌĞ͘ /ů ůĂǀŽƌŽ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ ŚĂ ĨĂƚƚŽ ƌĞŐŝƐƚƌĂƌĞ Ϯϱ͘ϬϬϬ ĂƐƐƵŶǌŝŽŶŝ͕
ƵŶ ŶƵŵĞƌŽ ƐƵƉĞƌŝŽƌĞ ĚĞů нϮϭй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůŽ ĚĞů ϮϬϭϵ͘ >Ğ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶŝ ;ϭϬ͘ϬϬϬͿ ƐŽŶŽ ŝŶ ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞů
ͲϮϭй ĐŽŶ ƵŶĂ ƌŝƉƌĞƐĂ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ĐŚĞ ĐŚŝƵĚĞ ĐŽŶ ƵŶ нϱй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ŵĞƐĞ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂ͘
/Ŷ ƌŝƉƌĞƐĂ ĂŶĐŚĞ ŝ ƚŝƌŽĐŝŶŝ ĚƵƌĂŶƚĞ ŝů ŵĞƐĞ Ěŝ ůƵŐůŝŽ ;нϮйͿ ŵĞŶƚƌĞ ŝů ďŝůĂŶĐŝŽ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞƚƚĞ ŵĞƐŝ ĚĞůů͛ĂŶŶŽ ğ
ĂŶĐŽƌĂ ĚĞĨŝĐŝƚĂƌŝŽ ĚĞů Ͳϴй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͘
dĂď͘ ϳ ʹ sĞŶĞƚŽ͘ ^ĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͘ ŽŶĨƌŽŶƚŽ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
ZĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶƚĞƌŵŝƚƚĞŶƚĞ͕ ĚŽŵĞƐƚŝĐŽ͕ Ěŝ ĐŽůůĂďŽƌĂǌŝŽŶĞ ĞĚ ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĞ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
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ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
ĞƐƐĂǌŝ
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ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
ĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
ƐƐƵŶǌŝŽŶŝ
ĞƐƐĂǌŝŽŶŝ
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>sKZK KD^d/K
ϭΣ ƚƌŝŵ͘
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ϰΣ ƚƌŝŵ͘
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d/ZK/E/ͬ>^h
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^ĞƚƚĞŵďƌĞ
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ϰΣ ƚƌŝŵ͘
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ϳ͘ϴϴϰ
ϲ͘ϳϬϴ
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&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
භ /ů ůĂǀŽƌŽ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ
/ů ƌŝƚĂƌĚŽ ƐƚƌƵƚƚƵƌĂůĞ ĚĞůůĞ ĐŽŵƵŶŝĐĂǌŝŽŶŝ ƌĞůĂƚŝǀĞ Ăů ůĂǀŽƌŽ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽ ƌĞŶĚĞ ĂĚ ŽŐŐŝ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ĐŽŵŵĞŶͲ
ƚĂƌĞ ĨŝŶŽ Ăů ŵĞƐĞ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ ;
ƚĂď͘ ϴ
Ϳ͘
>Ă ĨůĞƐƐŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĚŽŵĂŶĚĂ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕ Őŝă ŝŶ ĂƚƚŽ ĂĚ ŝŶŝǌŝŽ ϮϬϮϬ͕ ŚĂ ĐŽŶŽƐĐŝƵƚŽ ƵŶĂ ĚĞͲ
ĐŝƐĂ ĂĐĐĞůĞƌĂǌŝŽŶĞ ĐŽŶ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞůůĞ ŵŝƐƵƌĞ Ěŝ
ůŽĐŬĚŽǁŶ
͗ ĂĚ ĂƉƌŝůĞ ůĞ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĞƌĂŶŽ ĐƌŽůůĂƚĞ
ĚĞů Ͳϳϳй ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞů ϮϬϭϵ͕ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ ĚĂ ŵĂŐŐŝŽ Ɛŝ ğ ĂƐƐŝƐƚŝƚŽ Ă ƵŶĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂ ƌŝĚƵǌŝŽŶĞ ĚĞů ǌŝĂůĞ Ěŝ
ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛ĂŶŶŽ ƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘
/ů ŶƵŽǀŽ ĂŶŶŽ Ɛŝ ğ ƉƌĞƐĞŶƚĂƚŽ ĐŽŶ ƵŶ ƚĞŶƚĂƚŝǀŽ Ěŝ ƌĞĐƵƉĞƌŽ ĐŚĞ ǀĞĚĞǀĂ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĂŵĞŶƚĞ ƌŝĚƵƌƐŝ Ěŝ ŵĞƐĞ ŝŶ
ŵĞƐĞ ŝů ĚŝĨĨĞƌĞŶǌŝĂůĞ Ěŝ ƌĞĐůƵƚĂŵĞŶƚŽ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ͗ ƐĞ Ă ŐĞŶŶĂŝŽ ůĞ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĞƌĂŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ ĚĞů Ͳϯϭй ƌŝͲ
ƐƉĞƚƚŽ Ă ƋƵĞůůĞ ĚĞůů͛ĂŶĂůŽŐŽ ŵĞƐĞ Ěŝ ĚƵĞ ĂŶŶŝ ƉƌŝŵĂ͕ Ă ĨĞďďƌĂŝŽ ƚĂůĞ ĚŝĨĨĞƌĞŶǌĂ Ɛŝ ƌŝĚƵĐĞǀĂ Ă Ͳϭϴй Ğ Ă ŵĂƌǌŽ
Ă Ͳϴй͕ ƉĞƌž ĂĚ ĂƉƌŝůĞ Ɛŝ ƐĞŐŶĂůĂǀĂ ƵŶĂ ŝŶǀĞƌƐŝŽŶĞ Ěŝ ƚĞŶĚĞŶǌĂ ;ůĞ ϭϬ͘ϬϬϬ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ ĞƌĂŶŽ ŝŶĨĞƌŝŽƌŝ Ă ƋƵĞůůĞ
ĚĞů ϮϬϭϵ ĚĞů ͲϭϳйͿ͕ ŵĞŶƚƌĞ ƉŽŝ ŝů ƚƌĞŶĚ ƉŽƐŝƚŝǀŽ ğ ƌŝƉƌĞƐŽ ŶĞŐůŝ Ƶůƚŝŵŝ ĚƵĞ ŵĞƐŝ͕ ĐŽŶ ƵŶ Ͳϳй Ă ŵĂŐŐŝŽ Ğ Ͳϭй Ă
ŐŝƵŐŶŽ͕ ƋƵĂƐŝ ƵŶ ƌŝƚŽƌŶŽ ĂůůĂ ŶŽƌŵĂůŝƚă͕ ĐŽŶ ƋƵĂƐŝ ϭϰ͘ϬϬϬ ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͘
dĂď͘ ϴ ʹ sĞŶĞƚŽ͘ ^ĞƚƚŽƌĞ ƉƌŝǀĂƚŽ͘ ŽŶĨƌŽŶƚŽ ϮϬϭϵͲϮϬϮϭ͘
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ͕ ĐĞƐƐĂǌŝŽŶŝ Ğ ƐĂůĚŝ Ěŝ ƌĂƉƉŽƌƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ
ϮϬϭϵ
ϮϬϮϬ
ϮϬϮϭ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
ƚƚŝǀĂǌŝŽŶŝ
^ĂůĚŽ
dKd>
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>ƵŐůŝŽ
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^dZE/Z/
'ĞŶŶĂŝŽ
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Ϯ͘Ϭϵϰ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
KƐƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ DĞƌĐĂƚŽ ĚĞů >ĂǀŽƌŽ
ŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
Ɣ
/ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĞ
/ů ĨůƵƐƐŽ ĚĞůůĞ ĚŝĐŚŝĂƌĂǌŝŽŶŝ Ěŝ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚă ;ĚŝĚͿ ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞƚƚĞ ŵĞƐŝ ĚĞů ϮϬϮϭ ğ ƐƚĂƚŽ ƉĂƌŝ Ă ϲϵ͘ϱϬϬ ƵŶŝƚă͕ ŝŶ
ĚŝŵŝŶƵǌŝŽŶĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăů ϮϬϭϵ ;ͲϭϭйͿ ;
ƚĂď͘ ϵ
Ϳ͘  ƵŶ ƌŝƐƵůƚĂƚŽ ŝŵƉƵƚĂďŝůĞ Ă Ɖŝƶ ĐĂƵƐĞ ĐŚĞ ƚƌŽǀĂŶŽ ůĂ ůŽƌŽ ŽƌŝŐŝͲ
ŶĞ ŶĞůů͛ĞǀĞŶƚŽ ƉĂŶĚĞŵŝĐŽ͗ ŝ
ůŽĐŬĚŽǁŶ
͕ ĐŽŶ ůĞ ĐŽŶƐĞŐƵĞŶƚŝ ĚŝĨĨŝĐŽůƚă Ěŝ ƐƉŽƐƚĂŵĞŶƚŽ Ğ ůĞ ĐŚŝƵƐƵƌĞ ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ
ƉƵďďůŝĐŝ͖ ů͛ĞĨĨĞƚƚŽ Ěŝ ƐĐŽƌĂŐŐŝĂŵĞŶƚŽ͕ ƐĞŵƉƌĞ ƌŝůĞǀĂďŝůĞ ŶĞŝ ƉĞƌŝŽĚŝ Ěŝ ĐƌŝƐŝ ĞĐŽŶŽŵŝĐĂ͕ ĐŚĞ ƌŝĚƵĐĞ ůĂ ƉƌŽƉĞŶͲ
ƐŝŽŶĞ ĂůůĂ ƌŝĐĞƌĐĂ ĂƚƚŝǀĂ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͖ ůĞ ŵŝƐƵƌĞ ŵĞƐƐĞ ŝŶ ĂƚƚŽ Ăů ĨŝŶĞ Ěŝ ƐĂůǀĂŐƵĂƌĚĂƌĞ ŝ ƉŽƐƚŝ Ěŝ ůĂǀŽƌŽ͕ ĐŚĞ ŚĂŶͲ
ŶŽ ŝƌƌŝŐŝĚŝƚŽ ŝ ĨůƵƐƐŝ ĐŽŵƉůĞƐƐŝǀŝ Ěŝ ĞŶƚƌĂƚĂ Ğ ƵƐĐŝƚĂ ĚĂů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ͘ YƵĞƐƚĂ ŝŶƚĞƌƉƌĞƚĂǌŝŽŶĞ ğ ĐŽŶĨĞƌͲ
ŵĂƚĂ ĚĂŝ ĨůƵƐƐŝ ĚĞŝ ŵĞƐŝ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ Ğ Ěŝ ůƵŐůŝŽ͕ ĐŚĞ ƐŽŶŽ ƚŽƌŶĂƚŝ ŝŶ ůŝŶĞĂ ĐŽŶ ƋƵĞůůŝ ĚĞŝ ŵĞƐŝ ĂŶĂůŽŐŚŝ ĚĞůůĂ ĨĂƐĞ
ƉƌĞͲĐŽǀŝĚ ŝŶ ĐŽƌƌŝƐƉŽŶĚĞŶǌĂ Ěŝ ƵŶĂ ŵĂŐŐŝŽƌĞ ǀŝĐŝŶĂŶǌĂ ĂůůĞ ĐŽŶĚŝǌŝŽŶŝ Ěŝ ŶŽƌŵĂůŝƚă͘
>Ğ ĚŽŶŶĞ Ɛŝ ĐŽŶĨĞƌŵĂŶŽ ůĂ ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĞ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĂŵĞŶƚĞ ƉƌĞǀĂůĞŶƚĞ ;ĐŽŶ ƵŶĂ ƋƵŽƚĂ ĚĞů ϲϬ͕ϰй ƐƵů ƚŽƚĂůĞͿ
ŵĂ ƐĞŐŶĂŶŽ ƵŶĂ ǀĂƌŝĂǌŝŽŶĞ ƚĞŶĚĞŶǌŝĂůĞ ŝŶĨĞƌŝŽƌĞ ƌŝƐƉĞƚƚŽ ĂŐůŝ ƵŽŵŝŶŝ ;Ͳϱй ĐŽŶƚƌŽ ͲϭϵйͿ͖ Őůŝ ƐƚƌĂŶŝĞƌŝ ƌŝĚƵĐŽͲ
ŶŽ ůĂ ůŽƌŽ ƉƌĞƐĞŶǌĂ ĂƚƚŽƌŶŽ Ăů ϮϮй ;ĞƌĂŶŽ ŝů Ϯϲй ŶĞŝ Ɖƌŝŵŝ ƐĞŝ ŵĞƐŝͿ͖ ƌŝƐƉĞƚƚŽ Ăůů͛Ğƚă Ɛŝ ĂĐĐƌĞƐĐĞ ŝů ƉĞƐŽ ĚĞŝ
ŐŝŽǀĂŶŝ͕ ĐŚĞ ǀĂůŐŽŶŽ ŝů ϯϰ͕ϯй ĚĞŝ ĨůƵƐƐŝ ƚŽƚĂůŝ͘  ůŝǀĞůůŽ ƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞ Ɛŝ ƌŝĚƵĐŽŶŽ ŝ ĨůƵƐƐŝ Ěŝ ƚƵƚƚĞ ůĞ ƉƌŽǀŝŶĐĞ͕ ĨĂƚͲ
ƚĂ ĞĐĐĞǌŝŽŶĞ ƉĞƌ ƋƵĞůůĂ Ěŝ ĞůůƵŶŽ͕ ƐƵŝ ŵĞĚĞƐŝŵŝ ǀĂůŽƌŝ ĚĞů ϮϬϭϵ͘
dĂď͘ ϵ ʹ &ůƵƐƐŝ Ěŝ ŝĚ ;ŝŶŽĐĐƵƉĂƚŝ Ğ ĚŝƐŽĐĐƵƉĂƚŝͿ ƌŝůĂƐĐŝĂƚĞ
ϮϬϭϵ
'ĞŶŶĂŝŽͲůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϬ
'ĞŶŶĂŝŽͲůƵŐůŝŽ
ϮϬϮϭ
'ĞŶŶĂŝŽͲůƵŐůŝŽ
dKd>
ϳϴ͘ϬϮϰ
ϲϰ͘ϵϳϴ
ϲϵ͘ϰϱϵ
ŽŶŶĞ
ϰϰ͘Ϭϲϱ
ϯϳ͘ϲϴϵ
ϰϭ͘ϵϳϬ
hŽŵŝŶŝ
ϯϯ͘ϵϱϵ
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Ϯϳ͘ϰϴϵ
/ƚĂůŝĂŶŝ
ϱϵ͘ϭϵϱ
ϱϬ͘ϭϴϱ
ϱϰ͘ϮϱϬ
^ƚƌĂŶŝĞƌŝ
ϭϴ͘ϴϮϵ
ϭϰ͘ϳϵϯ
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'ŝŽǀĂŶŝ
Ϯϲ͘ϬϬϬ
Ϯϭ͘ϲϬϱ
Ϯϯ͘ϴϬϴ
ĚƵůƚŝ
ϰϭ͘ϵϭϲ
ϯϱ͘ϯϮϬ
ϯϱ͘ϴϭϯ
^ĞŶŝŽƌ
ϭϬ͘ϭϬϴ
ϴ͘Ϭϱϯ
ϵ͘ϴϯϴ
ĞůůƵŶŽ
ϯ͘ϭϳϯ
Ϯ͘ϵϭϲ
ϯ͘ϭϴϬ
WĂĚŽǀĂ
ϭϱ͘ϰϯϰ
ϭϮ͘ϰϬϮ
ϭϯ͘ϲϴϴ
ZŽǀŝŐŽ
ϰ͘ϰϰϱ
ϯ͘ϭϲϬ
ϯ͘ϳϵϬ
dƌĞǀŝƐŽ
ϭϰ͘ϵϭϭ
ϭϮ͘ϰϵϵ
ϭϮ͘ϭϱϲ
sĞŶĞǌŝĂ
ϭϯ͘ϭϬϱ
ϭϭ͘ϵϬϬ
ϭϮ͘Ϭϭϲ
sĞƌŽŶĂ
ϭϯ͘ϳϵϰ
ϭϭ͘ϳϳϰ
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sŝĐĞŶǌĂ
ϭϯ͘ϭϲϮ
ϭϬ͘ϯϮϳ
ϭϭ͘ϱϱϳ
&ŽŶƚĞ͗ ŶƐ͘ ĞůĂď͘ ƐƵ ĚĂƚŝ ^ŝůǀ͕ ĂŐŐŝŽƌŶĂŵĞŶƚŽ Ăů ϵ ĂŐŽƐƚŽ ϮϬϮϭ
hŶŽ ƐŐƵĂƌĚŽ Ěŝ ůƵŶŐŽ ƉĞƌŝŽĚŽ
WĞƌ ŝŶƋƵĂĚƌĂƌĞ ů͛ĂƚƚƵĂůĞ ƐŝƚƵĂǌŝŽŶĞ ĚĞů ŵĞƌĐĂƚŽ ĚĞů ůĂǀŽƌŽ ŝŶ ƵŶĂ ƉƌŽƐƉĞƚƚŝǀĂ ĂůŵĞŶŽ ƉĂƌǌŝĂůŵĞŶƚĞ ƐǀŝŶĐŽͲ
ůĂƚĂ ĚĂůů͛ĂĐĐĂĚŝŵĞŶƚŽ ĞƉŝĚĞŵŝĐŽ Ɛŝ ƌŝƚŝĞŶĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŽ ƉƌŽƉŽƌƌĞ ĚƵĞ ŐƌĂĨŝĐŝ ĐŚĞ ĚĞƐĐƌŝǀŽŶŽ ůĞ ĚŝŶĂŵŝĐŚĞ ŽĐͲ
ĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ ŝŶ ƵŶ ĂƌĐŽ Ěŝ ƚĞŵƉŽ ƐƵĨĨŝĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ ůƵŶŐŽ͘
>Ă ƉĂŶĚĞŵŝĂ ŚĂ ŝŶǀĞƐƚŝƚŽ ŝů ƐŝƐƚĞŵĂ ĞĐŽŶŽŵŝĐŽ ƌĞŐŝŽŶĂůĞ ƋƵĂŶĚŽ ĞƐƐŽ ĂǀĞǀĂ ƌĞĐƵƉĞƌĂƚŽ Ğ ĂĐĐƌĞƐĐŝƵƚŽ ŝ ůŝͲ
ǀĞůůŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ƉƌŝŵĂ ĚĞůůĂ ĐƌŝƐŝ ĚĞů ϮϬϬϴ ;
ŐƌĂĨ͘ ϰ
Ϳ͘ ^Ğ ĚĂůů͛ĞƐƚĂƚĞ ĚĞů ϮϬϭϳ Ɛŝ ĞƌĂ ƚŽƌŶĂƚŝ Ăŝ ůŝǀĞůůŝ
ƉƌĞͲĐƌŝƐŝ Ğ ƐĞ ŝŶ ƋƵĞůůĂ ĚĞů ϮϬϭϵ Ɛŝ ĞƌĂŶŽ ƚŽĐĐĂƚŝ ŶƵŽǀŝ ŵĂƐƐŝŵŝ ŽĐĐƵƉĂǌŝŽŶĂůŝ͕ ůĂ ĐĂĚƵƚĂ ĂǀǀĞŶƵƚĂ Ă ƉĂƌƚŝƌĞ
ĚĂů ŵĂƌǌŽ ϮϬϮϬ ğ ƐƚĂƚĂ ƐŝĐƵƌĂŵĞŶƚĞ ƐĞǀĞƌĂ Ğ ƚĂůĞ ĚĂ ƋƵĂƐŝ ĂǌǌĞƌĂƌĞ ƚĂůŝ ŝŶĐƌĞŵĞŶƚŝ͘ ŽŶ ŝů ŶƵŽǀŽ ĂŶŶŽ ŝ ƐĂůĚŝ
ƉŽƐŝƚŝǀŝ ƐĞŵďƌĂŶŽ ƌŝƚŽƌŶĂƌĞ Ă ĚŝƐĞŐŶĂƌĞ ƵŶ ƚƌĞŶĚ ĞƐƉĂŶƐŝǀŽ͕ ĂĐĐĞŶƚƵĂƚŽ ŶĞů ŵĞƐĞ Ěŝ ŐŝƵŐŶŽ Ğ ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚŽ ŝŶ
ƋƵĞůůŽ Ěŝ ůƵŐůŝŽ͘
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