LAVORO. INCONTRO CON PARTI SINDACALI PER ANALISI

CRITICITÀ OCCUPAZIONALI AZIENDE CONSORZIO VENEZIA

NUOVA. DONAZZAN, “URGENTE RAPIDO RACCORDO E

INTERVENTO DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI”

(AVN) – Venezia, 12 agosto 2021

Oggi l’Assessore al lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan, assistita

dall’Unità di crisi regionale e dalla Direzione Lavoro di Regione del Veneto, ha

incontrato le organizzazioni sindacali confederali e di categoria della provincia di

Venezia CGIL, CISL e UIL in merito alla situazione di difficoltà del Consorzio

Venezia Nuova e, conseguentemente, delle aziende Thetis e Comar.

L’incontro è stato finalizzato ad approfondire l’attuale situazione di difficoltà

occupazionale che coinvolge circa 300 lavoratori delle tre realtà. Tale condizione di

difficoltà e incertezza pone anche interrogativi circa l’ultimazione e la gestione del

MOSE e di servizi di primaria importanza svolti da questi lavoratori per l’interesse e la

salvaguardia dell’intera laguna di Venezia.

Le parti hanno condiviso il fatto che la grave situazione di difficoltà dovrà essere,

dunque, affrontata in termini ampi e completi con tutti i soggetti istituzionali a vario

titolo coinvolti nella situazione, principalmente il Ministero delle Infrastrutture, da cui

dipendono gli organi commissariali che gestiscono il CVN.

“Ho ritenuto doveroso approfondire rapidamente l’attuale situazione in cui versano i

lavoratori di queste aziende – precisa l’Assessore Donazzan al termine dell’incontro –,

lavoratori che svolgono funzioni particolarmente strategiche per la salvaguardia della

laguna e per Venezia. È necessario comprendere al più presto quali sono le soluzioni

applicabili al caso specifico. In accordo con le organizzazioni sindacali, ho assunto

l’impegno di raccordarmi con la Prefettura per comprendere tempi e modi del

prossimo tavolo prefettizio sul tema con tutti i soggetti a vario titolo interessati”.

“Coinvolgerò anche il Ministero del Lavoro in merito alla situazione occupazionale

dei lavoratori del Consorzio Venezia Nuova, Thetis e Comar – conclude Donazzan -,

situazione ovviamente inquadrata nella più ampia questione del completamento della

gestione dell’opera del MOSE, che, va sottolineato, interessa primariamente il

Ministero delle Infrastrutture”.

Comunicato n. 1522/2021 (LAVORO/INFRASTRUTTURE)

