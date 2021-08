(AGENPARL) – mar 10 agosto 2021 Regione del Veneto

(AVN) Venezia, 10 agosto 2021

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin – ha

ripartito, assegnato e liquidato alle Ullss un totale di 8 milioni 300 mila euro per le

attività territoriali ed extraresidenziali rivolte alle persone con disturbi mentali.

“Si tratta di un settore delicatissimo – fa notare la Lanzarin – al quale la

programmazione regionale dedica la massima attenzione, non soltanto sul piano dei

finanziamenti, ma anche su quello dell’organizzazione dei servizi, con i diversi setting

della rete assistenziale, ove un ruolo importante rivestono le Unità di offerta

residenziali extra ospedaliere, oggetto di recenti provvedimenti della programmazione

regionale. Ad esempio, l’attività delle strutture residenziali intensive (SRP1) ed

estensive (SRP3) necessita di interventi riabilitativi e risocializzanti da effettuare sia in

ambito prettamente residenziale che nella rete territoriale. Il percorso terapeutico

riabilitativo del paziente si basa sull’integrazione e sulla continuità delle attività che si

svolgono all’interno della struttura dove è accolto (residenziali) e fuori di essa

(territoriali). Costituisce un’unica esperienza di vita a favore dell’inclusione sociale e

dell’autonomizzazione. L’equipe curante deve perciò facilitare il passaggio tra il

dentro e fuori dalla struttura di accoglienza, accompagnando il paziente e creando

integrazioni e relazioni con il territorio. Il tutto puntando a contenere la durata della

permanenza nelle strutture, prevenendo fenomeni di cronicizzazione”.

Il Progetto dei Trattamenti Riabilitativi Territoriali si basa su tre prescrizioni

principali: promuovere il recupero delle abilità individuali, relazionali e lavorative del

paziente con disturbi mentali; rafforzare l’organizzazione dipartimentale come

presupposto per il coordinamento e l’integrazione dei vari setting assistenziali,

ospedalieri ed extraospedalieri (distrettuali, domiciliari, territoriali, residenziali e

semiresidenziali), tutti fondati sul Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato

(PRTI); ricomporre con l’allocazione delle risorse l’equilibrio dinamico tra i diversi

setting della rete assistenziale.

L’assegnazione dei fondi alle Ulss ripartita dalla Giunta regionale è la seguente: Ulls 1

Serenssima936 mila 691 euro; Ulss 4 Veneto Orientale, 310.336 euro; Ulss 5

