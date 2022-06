15 giugno webinar distribuzione cinematografica

(AGENPARL) – lun 13 giugno 2022 “LA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA IN ITALIA: STATO DELL’ARTE, STATO DI ALLERTA”

IL 15 GIUGNO 2022 WEBINAR ORGANIZZATO DA UNISALENTO E UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

“La distribuzione cinematografica in Italia: stato dell’arte, stato di allerta” è il webinar organizzato dall’Università del Salento in collaborazione con l’Università di Bologna, in programma mercoledì 15 giugno 2022 alle ore 10; potrà essere seguito da docenti e studenti UniSalento su piattaforma Teams (codice xfp5ls2) e in diretta streaming sulla pagina Facebook Dams Unisalento.

«La distribuzione cinematografica è da decenni lo stadio più delicato della filiera cinematografica: è a livello distributivo che si decide quali titoli portare sul mercato, determinando così la qualità e la quantità dell’offerta», spiegano gli organizzatori Luca Bandirali (Università del Salento) e Marco Cucco (Università di Bologna), «Nel corso del tempo la progressiva comparsa di mercati diversi da quello delle sale ha messo in discussione la rilevanza economico-strategica della distribuzione theatrical, e di conseguenza anche il ruolo che la sala ricopre all’interno della società civile quale luogo di aggregazione e scambio culturale. Questi processi sono stati ulteriormente intensificati dalla recente e veloce affermazione dei servizi on-demand, nonché dalla pandemia COVID-19 che ha favorito il consumo domestico di film, portato a sperimentare inedite formule distributive e sfidato il sistema-cinema nazionale (politiche di regolamentazione e sostegno, festival), che da sempre ha una forte impostazione sala-centrica. Questo webinar invita a una riflessione sullo stato della distribuzione cinematografica in Italia, coinvolgendo alcuni dei più importanti esponenti del settore che condivideranno prospettive, sensibilità e suggerimenti per gli anni a venire».

Dopo l’introduzione del Rettore UniSalento Fabio Pollice, del Direttore del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna Giacomo Manzoli, della Presidente del corso di laurea DAMS e della laurea magistrale in Scienze dello spettacolo UniSalento Daniela Castaldo e della Presidente della Consulta Universitaria del Cinema Giulia Carluccio, sono previsti gli interventi di Enrico Bufalini (Creative Europe), Simonetta Dellomonaco (Apulia Film Commission), Gianpaolo Letta (Medusa), Luigi Lonigro (ANICA), Alessandro Piva (regista), Edoardo Winspeare (regista) e Bruno Zambardino (Direzione generale Cinema e audiovisivo, Ministero della Cultura). L’incontro sarà moderato da Luca Bandirali e Marco Cucco.

Lecce, 13 giugno 2022

