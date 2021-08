(AGENPARL) – ven 06 agosto 2021 Regione del Veneto

PUBBLICATO IL BANDO DELLA 58 EDIZIONE DEL PREMIO

LETTERARIO “REGIONE DEL VENETO – LEONILDE E ARNALDO

SETTEMBRINI – MESTRE”.

(AVN) Venezia, 6 agosto 2021

E’ stato pubblicato il bando della 58° edizione del Premio Letterario “Regione del

Veneto – Leonilde e Arnaldo Settembrini – Mestre”. Il termine fissato dalla Giunta

regionale, per partecipare al Premio Letterario, è martedì 31 agosto.

Le opere – raccolte di novelle o racconti scritti da un unico autore – dovranno

pervenire secondo i termini indicati nel bando e rispettare le seguenti caratteristiche:

editi a stampa in un volume unico, scritti in lingua italiana e pubblicati entro il biennio

precedente.

La Giuria Tecnica è composta da cinque componenti (esperti di letteratura, critici

letterari, giornalisti e qualificati professionisti del mondo della cultura), oltre al

Presidente emerito, Giorgio Pullini, e ad un giurato onorario erede/discendente di

Arnaldo Settembrini, Grazia Di Marcantonio: Giancarlo Marinelli (Presidente della

Giuria), Manlio Celso Piva, Massimiliano Forza, Simona Nobili e Maria Grazia

Tornisiello.

Il Premio verrà decretato da una Giuria dei Lettori che, per l’edizione 2021, sarà

composta da 30 giurati di maggiore età, selezionati fra gli abbonati del Teatro Toniolo

di Mestre, storica cornice che da anni ospita la cerimonia finale del Premio, con voto

in diretta live. Al vincitore verrà assegnato un premio 4.000,00 euro al lordo delle

ricevute di legge, mentre agli altri due finalisti verrà assegnato un premio di 1.000,00

euro ciascuno al lordo delle ricevute di legge.

“Nel corso degli anni – ha commentato l’Assessore regionale alla Cultura, Cristiano

Corazzari – il Premio ha mantenuto la sua peculiarità, data dall’essere riservato

esclusivamente al genere letterario dei racconti e novelle, ed ha consolidato il suo

prestigio nell’ambito della produzione letteraria grazie anche all’impegno della

Regione del Veneto nel garantire la qualità del Premio”. Continuiamo in questo modo

a tenere viva questa straordinaria iniziativa – ha aggiunto l’Assessore – che ci consente

anche di coinvolgere e collaborare con le giovani generazioni”.

Il Premio è stato istituito nel 1959, da Arnaldo Settembrini, appassionato di letteratura,

e lo dedicò alla memoria della consorte Leonilde Castellani Settembrini, scrittrice di

novelle. Dal 1989, la Regione del Veneto ne cura direttamente lo svolgimento quale

