(AGENPARL) – mer 04 agosto 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

PROTEZIONE CIVILE. IL VENETO RISPONDE ALLA RICHIESTA DI

AIUTO DELLA REGIONE SICILIA

(AVN) Venezia, 4 agosto 2021

Il dipartimento nazionale della Protezione Civile ha attivato la colonna mobile AIB

della Regione del Veneto in supporto della Regione Sicilia, per fronteggiare gli

incendi boschivi e di vegetazione che nell’ultima settimana hanno colpito gran parte

del sud della Penisola.

Il Veneto ha già inviato a Palermo e provincia due funzionari dei servizi forestali

(direttori delle operazioni di spegnimento) e 14 volontari con 5 mezzi operativi delle

organizzazioni di volontariato convenzionate con la Regione per le attività di

antincendio boschivo (l’ANA e le associazioni di Cogollo del Cengio. Nove e

Montecchio Maggiore).

Nelle prossime ore si aggregheranno ulteriori squadre di Valdobbiadene, Valdagno,

Vittorio Veneto, Fumane e ANA, con almeno 15 volontari che verranno impiegati in

affiancamento al personale della Regione Sicilia, potenziando così l’attività di

pattugliamento e di spegnimento dei moltissimi casi di incendio che si stanno

verificando ancora sul territorio.

Le squadre venete saranno impegnate in Sicilia almeno fino al 10 agosto, ma non si

escludono turnazioni e l’invio di altri uomini per consentire l’avvicendamento dei

volontari considerate le elevate temperature e le numerose richieste di intervento.

Comunicato nr. 1480-2021 (AMBIENTE-PROTEZIONE CIVILE)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this