le (10,58 casi per 1.000 residenti)

Fig.1: Tasso di incidenza per la stagione in corso (dato regionale e nazionale) rispetto all’ultima stagione (dato regionale) inquadrato

rispetto a cinque soglie epidemiche*.

*Lo soglie sono quelle riportate nei bollettini dell’Istituto Superiore di Sanità e sono nazionali.

Sono calcolate con il Moving Epidemic Method (MEM) sviluppato

dall’ECDC.

Tale metodo, che si basa sulle passate stagioni, identifica per l’Italia le soglie di: 2,96 casi ogni mille (livello basale); 8,93 casi (intensità bassa); 13,88 casi

(intensità media); 16,90 casi (intensità alta) ed oltre (intensità molto alta) .

Risultati della sorveglianza

Durante l’ultima settimana di sorveglianza delle sindromi influenzali, in Fig.

2: Situazione nazionale**

cui vengono segnalati i nuovi casi all’interno della rete INFLUNET, l’inci-

denza totale calcolata è di 7,68 malati per 1.000 abitanti.

Sulla base di questo tasso si può stimare che circa 37.700 persone siano

state colpite da influenza in Veneto durante questa settimana.

Si registra per questa settimana un’ulteriore crescita dell’incidenza e dei

casi stimati (Fig.1).

Rispetto al resto del Paese, secondo i dati finora disponibili, il tasso regio-

nale risulta ancora inferiore a quello nazionale di 10,58 per mille abitanti

(Fig.1 e 2).

Attualmente si stima che siano quasi tre milioni e mezzo gli

italiani colpiti dall’inizio della sorveglianza.

A livello nazionale, come indicato dal bollettino dell’Istituto Superiore di

Sanità** ed in sintonia con l’andamento regionale, si è registrato un ulte-

riore aumento del tasso di incidenza, seppur a livelli leggermente inferiori rispetto alla stagione passata.

La differenza d’incidenza tra Regioni è elevata.

Fig.

3: Andamento dei tassi di incidenza settimanali delle sindromi influenzali per fasce d’età

Osservando i tassi d’incidenza per classi d’età (Fig.3 e Tab.1), per la fascia dei bambini (0-4 anni) il tasso di

notifica è in forte aumento rispetto alle due settimane precedenti (quasi doppio), risultando di 21,84 bam-

bini per 1.000 (a livello nazionale tale tasso è nettamente superiore 30,78).

La seconda fascia pediatrica (5-

14 anni) ha registrato un tasso di notifica di 16,47 casi per 1.000 (a livello nazionale 20,68).

La classe di età

centrale registra un aumento più contenuto nell’ultima settimana, con un valore complessivo di 7,11 casi

per 1.000 (15-64 anni, a livello nazionale 8,95).

La fascia degli anziani (65+) registra un lieve calo in pro-

porzione alla passata settimana con un tasso di 1,82 casi per 1.000 abitanti (a livello nazionale 3,44).

Per tutte le fasce, i valori registrati sono leggermente inferiori rispetto la stagione passata.

**Report a cura del dr.

Antonino Bella (Cnesps-ISS) reperibile sul sito www.iss.it/site/rmi/influnet; le fasce di colore in Fig.2 sono quelle del MEM della Fig.1

Tab.1: Incidenza per 1.000 abitanti suddivisi per fasce d’età

Settimana Incidenza 0- 4 5-14 15-64 65 +

42 0,67 0,00 0,37 0,81 0,65

43 0,61 0,00 0,18 0,69 0,78

44 0,66 0,18 0,43 0,78 0,56

45 1,09 0,85 0,76 1,35 0,69

46 1,18 1,19 0,47 1,49 0,82

47 1,43 2,72 1,00 1,69 0,82

48 1,43 2,21 1,23 1,65 0,90

49 1,95 3,57 1,88 2,19 1,14

50 2,31 3,23 1,94 2,76 1,27

51 2,66 8,14 5,27 2,36 1,07

52 2,11 6,15 2,66 2,25 0,83

01 2,69 5,28 2,36 2,90 1,90

02 4,25 7,49 4,97 4,79 1,98

03 5,38 11,80 9,11 5,48 2,15

04 7,68 21,84 16,47 7,11 1,82

Fig.4: Andamento dei tassi di incidenza settimanale delle sindromi influenzali.

Confronto tra le stagioni epidemiche delle campagne a

partire da quella del 2004-2005.

Complessivamente, il trend della curva d’incidenza regionale mostra un andamento in linea con la stagio-

ne precedente e con la maggior parte delle stagioni passate (Fig.4).

I valori registrati, tuttavia, sono lievemente inferiori alla stagione 2018-2019 per lo stesso periodo di tem-

po.

Sulla base delle stagioni passate, si può stimare un progressivo aumento dell’incidenza sino alla metà

di febbraio, in cui si dovrebbe registrare il picco massimo stagionale.

Forme gravi e complicate

Come ogni anno, anche per la stagione 2019-2020 è attiva la sorveglianza delle forme gravi e complicate di

influenza.

Ad oggi sono pervenute 6 segnalazioni di complicanze legate all’influenza conformi alla defini-

zione delle circolare ministeriale, due dall’Azienda Ulss Veneziana, due dalla Marca Trevigiana, una dalla

Scaligera e una dall’Euganea.

Quattro soggetti hanno sviluppato una sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) e due una grave

insufficienza respiratoria acuta (SARI).

Il ceppo virologico identificato è stato l’A H1N1 in tre casi, l’A H3N2

in un caso e il B nei restanti due casi.

Nessuno dei soggetti risulta vaccinato per la campagna in corso, il range di età va dai 1 ai 64 anni e metà

dei soggetti presenta patologie pregresse.

E’ stato notificato 1 decesso correlato con il virus influenzale di tipo B in una bambina di 10 anni della pro-

vincia di Treviso.

Il sistema di sorveglianza

A partire dal 14 ottobre 2019 è stata attivata, a livello nazionale e in Regione Veneto, INFLUNET la rete di

sorveglianza della sindrome influenzale coordinata dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS).

L’obiettivo è rilevare i casi di sindrome influenzale, stimarne l’incidenza settimanale durante la stagione

invernale, in modo da determinare durata e intensità dell’epidemia.

La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta e dei referenti

presso le Asl e le Regioni.

Oltre alla sorveglianza epidemiologica, il Protocollo INFLUNET prevede anche

una sorveglianza virologica che consente il monitoraggio della circolazione dei virus influenzali nel nostro

Paese.

In Veneto la sorveglianza virologica è affidata al Laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Azien-

da Ospedaliera di Padova, che provvede alla tipizzazione dei virus influenzali circolanti.

Nella nostra Regione hanno aderito alla rete 105 medici sentinella, appartenenti a tutte e 9 le Aziende

Ulss, che assistono un numero di persone sufficiente a garantire una copertura del 2,8% dell’intera popo-

lazione regionale distribuita in fasce d’età conformi a quelle della struttura della popolazione regionale.

L’elaborazione dei dati e la realizzazione del rapporto sono a cura del dott.

Filippo Da Re.

Il controllo del flusso dati è di Elena Verizzi e Francesca

Zanella (Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria) grazie al prezioso contributo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di

Libera Scelta, degli Assistenti Sanitari e dei referenti Influnet presso le Aziende Ulss.