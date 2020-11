1474-2020 ACQUA ALTA 2019 A CHIOGGIA. NONOSTANTE IL LAVORO COMMISSARIALE LE ASSEGNAZIONI PER GLI AIUTI AI CITTADINI NON ANCORA DELIBERATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AGENPARL) – gio 12 novembre 2020 ACQUA ALTA 2019 A CHIOGGIA. NONOSTANTE IL LAVORO

COMMISSARIALE LE ASSEGNAZIONI PER GLI AIUTI AI CITTADINI

NON ANCORA DELIBERATE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AVN) – Venezia, 12 novembre 2020

In merito alle polemiche riportate oggi dalla stampa – in cui il Sindaco di Chioggia

lamenta come i privati cittadini “non abbiano visto un euro” dopo i danni procurati

dall’acqua alta del novembre dell’anno scorso – la Regione del Veneto sottolinea che è

il Consiglio dei Ministri a non aver ancora adottato alcuna deliberazione. Il

Commissario, infatti, il 17 agosto scorso ha fornito la quantificazione del fabbisogno

corrispondente ai primi aiuti. All’interno della quantificazione complessiva sono stati

richiesti a beneficio del territorio clodiense euro 1.669.539,59, dei quali 1.035.897,95

da destinare ad imprese e 633.641,64 a privati.

Il Presidente della Regione è stato nominato commissario per l’emergenza in Veneto

ad eccezione di Venezia ma l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione

Civile non gli attribuisce il compito di assegnare primi aiuti in questa direzione. Per

quanto riguarda il completamento degli interventi di prima emergenza e somma

urgenza, invece, il 17 gennaio di quest’anno ha ottenuto 40 milioni di euro.

Il 15 maggio scorso, il Dipartimento di Protezione civile ha approvato l’ordinanza con

cui veniva avviata la ricognizione per giungere alla definizione dei fabbisogni, tra i

quali quelli per i primi aiuti, fissando come data della conclusione il 22 settembre. Già

il 17 agosto seguente, il Commissario ha formalizzato la richiesta di

euro 5.835.414,43 (5.051.771,08 per le imprese e 783.643,35 per i privati),

comprendente anche la somma individuata per il Comune di Chioggia. Il 18 settembre

ha poi inoltrato al Dipartimento una integrazione, portando il fabbisogno complessivo

regionale a euro 15.047.967,27.

La precisa successione delle richieste commissariali, insieme al rigoroso rispetto dei

tempi con cui sono stati portati a termine tutti gli adempimenti, evidenzia come il

lavoro degli uffici regionali si sia svolto nel più assoluto rispetto delle esigenze dei

cittadini di Chioggia e di tutto il Veneto interessati e mirato alla più rapida

soddisfazione. Esigenze che restano in attesa dei necessari provvedimenti a livello

centrale.

