(AGENPARL) – mar 03 agosto 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

SVILUPPO ECONOMICO. DOMANI ALLE ORE 11 A PALAZZO

LINETTI A VENEZIA ASSESSORE MARCATO PRESENTA IL PIANO

STRATEGICO DELLA ZLS PORTO DI VENEZIA – ROVIGO

(AVN) – Venezia, 3 agosto 2021

Domani 4 agosto 2021 alle ore 11.00 a Palazzo Linetti, Cannaregio n. 99, nella Sala

Commissione Tecnica Regionale al primo piano, l’Assessore regionale allo sviluppo

economico Roberto Marcato presenterà alla stampa il Piano di Sviluppo

Strategico della Zona Logistica Semplificata (ZLS) Porto di Venezia – Rodigino.

L’Assessore illustrerà i dettagli del Piano, documento redatto in collaborazione con la

Camera di Commercio di Venezia-Rovigo che dovrà accompagnare l’istanza regionale

da presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la richiesta di istituzione

della ZLS.

Saranno presenti in collegamento i componenti del tavolo ZLS.

LA TUA PRESENZA O QUELLA DI UN RAPPRESENTANTE LA

TUA TESTATA SARÀ PARTICOLARMENTE GRADITA.

Si coglie l’occasione per ricordare che il prossimo test per la negatività al Covid-19,

obbligatorio per l’accesso alla sala riunioni della Protezione Civile Regionale e ai

briefing del Presidente della Regione, sarà effettuato domani mercoledì 4 agosto p.v.,

sempre nel punto di primo soccorso di piazzale Roma (a fianco del garage comunale)

della Ulss 3, a partire dalle 9.30.

Per chi non potrà o non vorrà recarsi a questo appuntamento, si ricorda che l’accesso

alla conferenza stampa del Presidente è possibile esclusivamente esibendo il referto di

un tampone (effettuato entro e non oltre i cinque giorni precedenti alla data di accesso

alla struttura di via Paolucci 34, che attesti lo stato di negatività al COVID-19 e

soltanto indossando un dispositivo di protezione Ffp2).

Onde evitare spiacevoli dinieghi, si prega di rispettare RIGOROSAMENTE le presenti

disposizioni.

Per l’effettuazione del tampone non importa prenotarsi, l’accesso è libero. Il referto

sarà ritirato al momento dell’accesso alla struttura.

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this