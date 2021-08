(AGENPARL) – lun 02 agosto 2021 Regione del Veneto

(AVN) Venezia, 2 agosto 2021

Verrà siglato domani, martedì 3 agosto 2021, a Palazzo Balbi, sede della Giunta

regionale a Venezia, un innovativo Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e il

Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza per la realizzazione di forme di

collaborazione volte a potenziare l’efficacia delle azioni e della “mission” perseguita

dalla Guardia di Finanza in ambito regionale.

L’accordo sarà firmato e illustrato nel corso di un punto stampa, fissato per le ore

12.00, dal Presidente della Regione, Luca Zaia, e dal Comandante Regionale della

Guardia di Finanza, Gen. Giovanni Mainolfi.

