(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Regione del Veneto

Giunta Regionale

Agenzia Veneto Notizie

COMUNICATO STAMPA

COVID. BUG INFORMATICO. IN VENETO RICOVERI IN AREA NON

CRITICA SENSIBILMENTE INFERIORI A QUELLI INDICATI DAGLI

SCORSI BOLLETTINI

(AVN) Venezia, 24 luglio 2021

L’Ufficio stampa della Giunta regionale comunica che, a causa di un

malfunzionamento del sistema informatico, da alcuni giorni i numeri dei ricoverati in

area non critica risultavano sensibilmente superiori alla realtà.

Si spiega così la forte riduzione dei ricoverati in area non critica indicata nel bollettino

di oggi, 24 luglio 2021.

Il numero reale dei ricoverati in area non critica è quindi da considerarsi quello

contenuto nel bollettino odierno già diffuso.

Comunicato nr. 1412-2021 (SANITA’)

Agenzia Veneto Notizie

🔊 Listen to this