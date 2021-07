(AGENPARL) – gio 22 luglio 2021 Regione del Veneto

A PADOVA POLIZIOTTO SALVA LA VITA A UN ASPIRANTE SUICIDA.

ZAIA, “BRAVO. UN MESSAGGIO FORTE DI UMANITA’ E

PROFESSIONALITA’. SPERO POSSA ESSERE PREMIATO”

(AVN) Venezia, 22 luglio 2021

“Da questo agente di Polizia arriva uno straordinario esempio di umanità e

professionalità. Bravo, e grazie per aver mandato un messaggio forte: i nostri uomini e

donne in divisa sanno combattere benissimo la criminalità ma, quando è necessario,

sanno usare cuore, comprensione, ascolto. Sembra un film a lieto fine e invece, per

fortuna è semplice verità”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commenta

“l’impresa” di un poliziotto padovano che è riuscito, con le parole e la vicinanza

umana, a salvare la vita a un giovane padre che, disperato per i debiti, voleva suicidarsi

gettandosi nel fiume.

“Gesti come questi – conclude Zaia – hanno un valore immenso e, se sarà possibile,

propongo questo agente per una decorazione. Salvare una vita non è meno importante

che bloccare un pericoloso criminale”.

