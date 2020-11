14 NOV 2020 – INTERVENTI SUI CHIUSINI IN VIA VITTORIO EMANUELE II, RIPRISTINO DI STRADA E MARCIAPIEDI IN VIA REGINALDO GIULIANI

(AGENPARL) – FIRENZE, sab 14 novembre 2020

Interventi sui chiusini in via Vittorio Emanuele II e ripristino di strada e marciapiedi in via Reginaldo Giuliani. Ma anche la prosecuzione della riqualificazione di via Guicciardini e la sostituzione della rete idrica in via Baccio da Montelupo. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione.

Per quanto riguarda i ripristini dei chiusini su via Vittorio Emanuele II, i lavori saranno effettuati in orario notturno a fasi. Si inizia nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 novembre (orario 22.30-6 di martedì) con il divieto di transito nel tratto via Alderotti-via Celso (corsia fino al semaforo in direzione di via Tavanti/via Vittorio Emanuele II). Chiusa anche via Alderotti dal numero civico 4 a via Vittorio Emanuele II (solo sulla corsia di sinistra diretta in via Celso).

A seguire sono in programma interventi sui chiusini all’altezza dell’intersezione con via Mazzoni. Si tratta di un intervento in fasi in programma il 17 e il 18 novembre in orario 1-4. La prima fase prevede la chiusura del tratto da via Alderotti a via Mazzoni. Divieto di transito anche in via Alderotti (dal numero civico 3 a via Vittorio Emanuele II nella corsia di destra dei veicoli diretti in piazza Dalmazia). Nella fase successiva sarà chiusa via Vittorio Emanuele nel tratto via Mazzoni-via Bini. Divieti di transito anche sulle direttrici composte da via Pisacane (da via del Palazzo Bruciato a via Mazzoni)-via Tabarrini (da via Pisacane a fine strada), da via Pisacane (tra via Corridoni e via Mazzoni)-via Mazzoni (da via Pisacane a via Vittorio Emanuele)-via Vittorio Emanuele (da via Bini a via Alderotti)-via del Palazzo Bruciato (incrocio con via Pisacane)-via Alderotti (dal numero civico 3 all’intersezione con via Vittorio Emanuele nella corsia sulla destra per i veicoli diretti in piazza Dalmazia). Gli interventi proseguono anche nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 novembre nel tratto compreso fra via Alderotti e via Bini. In orario 22.30-6 questo tratto sarà chiuso come pure via Alderotti (dal numero civico 3 a via Vittorio Emanuele nella corsia di destra per i veicoli diretti in piazza Dalmazia). Divieti di transito anche sulla direttrice composta da via Pisacane (tra via del Palazzo Bruciato e via Mazzoni)-via Tabarrini (tra via Pisacane e fine strada)-via Pisacane (tra via Corridoni e via Mazzoni)-via Mazzoni (tra via Pisacane e via Vittorio Emanuele).

Ecco gli altri principali interventi.

Via Guicciardini: prosegue la riqualificazione dei marciapiedi e della carreggiata. Il tratto interessato in questa fase (durata prevista tre settimane) è quello tra via dei Barbadori e via dello Sprone. Viene mantenuta la viabilità in vigore nella fase precedente, ovvero oltre alla chiusura del tratto di cantiere anche il senso unico nel tratto via dello Sprone-piazza Pitti verso la piazza; il senso unico verso via Guicciardini sulla direttrice via dei Ramaglianti-via dei Barbadori. In alternativa i veicoli provenienti da via dei Bardi potranno utilizzare Borgo San Iacopo (tratto via dei Guicciardini-via Belfredelli). Ancora cambio di senso in via dello Sprone che tra piazza della Passera e via dei Guicciardini si percorrerà verso via Guicciardini; e in via dei Belfredelli nel tratto Borgo San Iacopo-via dei Barbadori che diventa verso via dei Barbadori. In piazza Pitti sarà istituito il doppio senso nel tratto via dei Velluti-via dei Marsili. Provvedimenti previsti anche sull’altro lato dell’Arno per consentire il transito in area pedonale alla linea C4 di Ataf. Il percorso in deviazione prevede il passaggio in via su l’itinerario in deviazione: ovvero da Ponte alla Carraia ingresso in via Tornabuoni, poi transito in via delle Terme, Por Santa Maria, lungarno Archibusieri e lungarno Anna Maria Luisa dei Medici.

Via Reginaldo Giuliani-via del Sodo-via Braccini-via Baroni: inizieranno lunedì 16 novembre i lavori di ripristino di marciapiedi e carreggiata. Saranno in vigore divieti di sosta e transito in via Reginaldo Giuliani (tra via Baroni e via della Pietraia), via del Sodo (tra via Reginaldo Giuliani e via Braccini), via Braccini (tra via del Sodo e via Baroni) e via Baroni (tra via Braccini e via Reginaldo Giuliani). Nel tratto di via Reginaldo Giuliani compreso tra via Collodi e via della Pietraia scatterà un senso unico verso quest’ultima strada; senso unico anche nel tratto via Baroni-via del Sodo verso via del Sodo. I lavori si concluderanno il 16 dicembre.

Via Baccio da Montelupo: da lunedì 16 novembre sono in programma lavori di sostituzione della rete idrica. L’intervento è articolato in fasi e andrà avanti fino al 18 dicembre. Si inizia con i restringimenti di carreggiata e divieti di sosta nel tratto tra il numero civico 28 e via Certaldo; a seguire il cantiere si sposterà nel tratto via di Certaldo-numero civico 16 con la chiusura dell’incrocio e la chiusura di via di Certaldo (tra via Baccio da Montelupo e piazzetta Montalcino). Nella terza fase i lavori interesseranno il tratto compreso tra i numeri civici 16 e 12/D sempre con restringimenti e divieti di sosta.

Viuzzo di Monteripaldi: per lavori edili con piattaforma aerea all’altezza dei numeri civici 6/b-6 da lunedì 16 a giovedì 19 novembre in orario 9-17 la strada sarà chiusa tra via di San Matteo in Arcetri a via San Michele a Monteripaldi

Via di Bellosguardo: lunedì 16 e martedì 17 novembre per il montaggio del cantiere scatterà la chiusura del tratto da piazza di San Francesco di Paola a piazza di Bellosguardo. A seguire e fino al 16 marzo sarà in vigore un restringimento di carreggiata.

Via di San Rocco: per la posa di un cavo della bassa tensione lunedì 16 novembre sarà istituito un divieto di transito da via dei Cattani a via di Brozzi. Termine previsto 20 novembre.

Via Borghi: per lavori relativi all’illuminazione pubblica da martedì 17 novembre il tratto senza sfondo da via Alderotti a viale Morgagni sarà chiuso. Inoltre in viale Morgani all’incrocio con via Borghi scatterà la chiusura della corsia ciclabile e del marciapiede. L’intervento si concluderà il 12 dicembre.

Viale Gramsci: inizieranno martedì 17 novembre i lavori per un nuovo allaccio alla rete di distribuzione del gas. Fino al 23 novembre sarà chiuso il marciapiede del controviale tra via della Mattonaia e i numeri civici 51-53. Previsti anche divieti di sosta.

Via di Serpiolle: da mercoledì 18 novembre è in programma la sostituzione di alcune tubazioni all’altezza dei numeri civici 14-16 con restringimento di carreggiata e senso unico alternato. La strada sarà chiusa tra via delle Masse e via di Ruffignano eccetto veicoli di soccorso, titolari di passi carrabili e frontisti. Termine previsto 28 novembre.

Via dei Benci: giovedì 19 e venerdì 20 novembre sarà effettuato il ripristino di un chiusino fognario. La strada sarà chiusa da via Mozza a lungarno delle Grazie.

Via Giotto: per effettuare la pulizia di superfici vetrate venerdì 20 dalle 7 alle 18 sarà in vigore un restringimento di carreggiata con divieti di sosta tra il numero civico 55 e viale Amendola. Prevista anche la chiusura del controviale Amendola dal numero civico 36 a via Giotto.

Via di Careggi: inizieranno sabato 21 novembre i lavori di ripristino di un chiusino della rete idrica all’altezza del numero civico 41. Previsti un restringimento di carreggiate e l’istituzione di un senso unico nel tratto via dei Massoni-via Cosimo Il Vecchio verso via dei Massoni. Termine previsto 23 novembre.

Via dei Serragli: per lavori edili con piattaforma aerea sabato 21 novembre orario 9-19 sarà chiuso il tratto da via Sant’Agostino a via d’Ardiglione. Divieti di transito anche in via D’Ardiglione (da via dei Serragli a via Santa Monaca). (f)

