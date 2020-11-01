14 тыс. ходовых суток составила наплаванность надводных кораблей в текущем году

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

31.10.2020 (16:01)

Об этом сказано в поздравлении Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, которое накануне поступило в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в связи с ежегодным празднованием 30 октября даты создания Российского регулярного флота и Дня моряка-надводника. Поздравительная телеграмма Главкома ВМФ была доведена до военных моряков, а также до экипажей кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул тот факт, что «военные моряки по своему уровню подготовки сегодня способны выполнять задачи любой сложности. Подтверждением этого являются высокая оценка профессионализма, мастерства, морской и боевой выучки военных моряков, экипажей кораблей проявленные в ходе оперативного межфлотского учения «Океанский Щит-2020», стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», Армейских международных играх-2020 и ряде других крупных мероприятиях боевой и оперативной подготовки. Наплаванность надводных кораблей в текущем году составила около 14тыс. ходовых суток.

30 октября на всех флотах, соединениях на кораблях и в ветеранских организациях состоялись мероприятия, посвященные знаменательной дате – Дню основания Российского флота – Дню моряка-надводника.

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