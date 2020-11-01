domenica, Novembre 1, 2020
Breaking News

NUOVA ZELANDA, VINCE IL Sì ALL’EUTANASIA. VESCOVI:CRINALE PERICOLOSO

IL SOGNO DI FRANCESCO PER UN’EUROPA UNITA E SOLIDALE

SISMA NELL’EGEO, L’ARCIVESCOVO DI SMIRNE: CHIESA PRONTA A PORTARE AIUTI

SENATO DELLA REPUBBLICA – ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE N.…

50 ANNI FA UNA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLA COMUNICAZIONE

OGGI è BEATO MICHAEL MC GIVNEY, CAVALIERE DI FEDE E CARITà

SEPE: NAPOLI NELLA MORSA DI UNA GRAVE CRISI OCCUPAZIONALE E SANITARIA

PAROLIN ALLA COMECE: I CRISTIANI SIANO L’ANIMA DELL’EUROPA

MICHELANGELO, DIVINO ARTISTA, TESTIMONE DELLA STORIA

LA STORIA DI SOUMAILA, FUGGITO DAL MALI

Agenparl

14 тыс. ходовых суток составила наплаванность надводных кораблей в текущем году

by Redazione00

(AGENPARL) – MOSCOW, dom 01 novembre 2020

31.10.2020 (16:01)

Об этом сказано в поздравлении Главкома ВМФ России Адмирала Николая Евменова, которое накануне поступило в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии в связи с ежегодным празднованием 30 октября даты создания Российского регулярного флота и Дня моряка-надводника. Поздравительная телеграмма   Главкома ВМФ была доведена до военных моряков, а также до экипажей кораблей, выполняющих задачи в Мировом океане.

Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул тот факт, что «военные моряки по своему уровню подготовки сегодня способны выполнять задачи любой сложности. Подтверждением этого являются высокая оценка профессионализма, мастерства, морской и боевой выучки военных моряков, экипажей кораблей проявленные в ходе оперативного межфлотского учения «Океанский Щит-2020», стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», Армейских международных играх-2020 и ряде других крупных мероприятиях боевой и оперативной подготовки. Наплаванность надводных кораблей в текущем году составила около 14тыс. ходовых суток.

30 октября на всех флотах, соединениях на кораблях и в ветеранских организациях состоялись мероприятия, посвященные знаменательной дате – Дню основания Российского флота – Дню моряка-надводника.

Новости по теме:

Метки:

Наверх

Fonte/Source: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12322237@egNews

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More