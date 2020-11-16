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Agenparl

14 студентов Пермского Политеха вошли в число победителей краевого конкурса социальной рекламы

by Redazione00

(AGENPARL) – PERM (RUSSIA), lun 16 novembre 2020

Пока мир справляется с пандемией, школьники и студенты Пермского края показали, что на самом деле их волнует и в какую сторону они готовы менять мир. Около 500 работ — видеоролики, брендированная реклама, мотивирующие тексты, фотографии — пришло на краевой конкурс социальной рекламы «Я это вижу».

В своей социальной рекламе пермские подростки обращают внимание на семейные ценности, любовь, бережное отношение к природе, здоровый образ жизни и счастье самореализации. Однако события 2020 года внесли свои коррективы: традиционная тема «Экологии» расширилась вопросом утилизации одноразовых масок, в число «Вредных привычек» вошли изоляция и онлайн-общение, впервые остро зазвучала тема домашнего насилия и подвига врачей.

— Каждый день врачи спасают тысячи судеб во всём мире. Зачастую для того, чтобы сохранить чью-то жизнь необходима донорская кровь. А что будет, если сегодня человек останется без своего донора? Что будет, если именно ты не придёшь на станцию переливания крови и не станешь тем самым донором? — об этом говорит Георгий Балеевских, студент ПНИПУ, победитель конкурса социальной рекламы «Я это вижу!» в номинации «Социальная фотография» (работа сделана в сооавторстве с Пермским региональным отделением Всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики»).

Превратить идею в эффективную рекламу участникам помогали эксперты конкурса — Валерий Подаруев, Юлия Лекторова, Алексей Суханов и Екатерина Дёмина. Еще на этапе подаче конкурсных работ были проведены бесплатные обучающие вебинары, принять участие в которых мог любой желающий.

— Мы уверены, что такого рода мероприятия в действительности приводят к колоссальным результатам, меняющим не только внешнее, но и внутреннее состояние молодежи. И это наша главная цель, — комментирует руководитель проекта Руслан Гарифзянов.

13 ноября были объявлены победители. В их число вошло 14 студентов и магистров Пермского Политеха. 

В этом году, в связи с ограничительными мерами, церемония награждения прошла онлайн. Посмотреть, каким видит свое будущее молодежь Прикамья и что волнует экспертов конкурса, можно по ссылке. Все материалы выложены в официальной группе конкурса. Часть конкурсных работ вошла в специальную выставку, которая открылась на площадке Пермского Политеха (второй этаж, перед Актовым залом).

Автор и организатор конкурса социальной рекламы «Я это вижу!» — Пермский Политех. Конкурс проводится в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в 2020 году.

Fonte/Source: https://pstu.ru/news/2020/11/16/11004/

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