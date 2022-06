1385-2022 LAVORO. ASSESSORE PARTECIPA A CARTIGLIANO (VI) CONVEGNO CONFARTIGIANATO. IMPRESE ARTIGIANE OSSATURA DELLA NOSTRA SOCIETA’ E DELL’ECONOMIA REALE, SU CUI SERVE INVESTIRE

(AGENPARL) – sab 25 giugno 2022 Regione del Veneto

LAVORO. ASSESSORE PARTECIPA A CARTIGLIANO (VI)

CONVEGNO CONFARTIGIANATO. “IMPRESE ARTIGIANE

OSSATURA DELLA NOSTRA SOCIETA’ E DELL’ECONOMIA

REALE, SU CUI SERVE INVESTIRE”

(AVN) – Venezia, 25 giugno 2022

“Le imprese artigiane che portano avanti la tradizione del lavoro sono l’asse portante

del nostro territorio Veneto. Il mondo dell’artigianato è quasi sempre composto da

famiglie con fortissimi valori di coesione che si sono trasformati in imprese. Da

un’idea si è costruito un progetto di vita che si è tramandato di padre in figlio e che ha

costruito una impresa fondata sull’economia reale, così distante dall’economia

finanziaria che fa i conti solo con i bilanci. Qui il bilancio principale è la propria

azienda, è sapere che si sta lavorando per garantire l’orgoglio e la fierezza di avere

costruito qualcosa di proprio e di avere rinnovato con semplicità e trasferito il proprio

valore, ciò che è stato costruito, alle generazioni future”.

Lo ha detto questa mattina l’Assessore regionale al lavoro intervenendo a Cartigliano

(VI) in occasione della cerimonia Fedeltà Associativa di Confartigianato Imprese

Vicenza mandamento di Bassano del Grappa. Nell’occasione sono state premiate le

imprese che da 50 anni e oltre aderiscono all’associazione.

“Oggi il problema è certamente quello della perdita di fiducia – ha proseguito

l’Assessore regionale -. Viviamo in un mondo che ha tolto la fiducia, che subisce i

grandi cambiamenti, con imposizioni, spesso volute dalla politica, incomprensibili e

percepite come molto distanti dalla gente. Dobbiamo riavvicinare la politica al

territorio, dobbiamo riprenderci quello che è in Veneto è abbastanza normale, ossia la

capacità di ascolto di queste istanze del mondo produttivo che oggi si deve interrogare

su nuove tecnologie, nuove competenze e nuova forza lavoro”.

“Il primo problema resta la natalità – conclude l’Assessore regionale -. Abbiamo la

forte necessità di cambiare il passo sia a livello nazionale che europeo: troppe regole,

direttive, leggi sono fatte contro l’imprese e sono oggi incomprensibili. E abbiamo

bisogno oggi di un azioni di governo che mettano al centro le esigenze dell’economia e

delle imprese italiane. Solo così tutti i problemi, anche quelli della sostenibilità

ambientale e sociale, saranno risolti. Perché è con il buon senso e con l’avvicinare le

risposte alle vere esigenze che si affrontano le grandi trasformazioni economiche. Non

chiudendo filiere produttive come quelle dell’automotive, che tanta parte ha nel mondo

dell’artigianato, ma abbassando i costi di produzione”.

