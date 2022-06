1337-2022 ACCORDO REGIONE-SINDACATI DIRIGENZA SANITARIA PER DISTRIBUZIONE E UTILIZZO FONDI INAIL. ASSESSORE SANITA’. SODDISFATTA. SUL PIATTO 6 MILIONI 122 MILA EURO

(AGENPARL) – ven 17 giugno 2022 Regione del Veneto

ACCORDO REGIONE-SINDACATI DIRIGENZA SANITARIA PER

DISTRIBUZIONE E UTILIZZO FONDI INAIL. ASSESSORE SANITA’.

“SODDISFATTA. SUL PIATTO 6 MILIONI 122 MILA EURO”

(AVBN) Venezia, 17 giugno 2022

La Regione Veneto e i sindacati della dirigenza sanitaria hanno sottoscritto un accordo

per la definizione dei criteri di riparto e per l’utilizzo da parte delle aziende sanitarie

della quota di risorse trasferite dall’INAIL al fondo sanitario nazionale e destinate ai

medici dipendenti per l’attività di compilazione dei certificati di infortunio e malattia

professionale.

Per utilizzare tali risorse mancava un’intesa Stato/Regioni che definisse la quota di

spettanza dei medici convenzionati e quella di spettanza dei medici dipendenti, intesa

che è intervenuta solo il 25 maggio 2022.

“Primi in Italia – riferisce l’Assessore alla Sanità – la Regione Veneto e le

organizzazioni sindacali hanno quindi dato attuazione alla previsione normativa,

riferito agli anni 2019, 2020 e 2021, che andranno in particolare a remunerare

l’attività dei medici che lavorano presso le strutture di pronto soccorso, dove

prevalentemente sono redatte queste certificazioni”.

Le risorse saranno attribuite alle aziende ed enti del Ssr proporzionalmente al numero

di certificazioni emesse presso ciascuna azienda, come da dati comunicati dalla

Direzione Regionale del Veneto dell’Inail. L’accordo prevede che le risorse siano

ripartite sulla base delle certificazioni compilate da ciascun medico nel triennio 2019-

2021, senza previsione di recupero orario, e che tra i beneficiari debbano essere

ricompresi anche i medici certificatori cessati dal servizio.

“Sono davvero soddisfatta – commenta l’Assessore – per la conclusione dell’accordo,

su cui vi era stato un preciso impegno della Regione nei confronti delle organizzazioni

sindacali, da ultimo espresso nell’incontro dello scorso 4 maggio, e che viene incontro

anche alle specifiche istanze espresse dai medici che operano presso le strutture di

pronto soccorso”.

La richiesta di sbloccare queste risorse era infatti venuta anche dalla SIMEU Veneto,

la società italiana della medicina di emergenza urgenza, che l’aveva individuata come

una delle misure per venire incontro al disagio dei professionisti che lavorano in questi

contesti.

