1335-2022 CULTURA. CONCLUSO IL PROGETTO INTERREG ITALIA-CROAZIA VALUE REALIZZATI INTERVENTI NELLE AREE ARCHEOLOGICHE DI ADRIA E SAN BASILIO DI ARIANO POLESINE. ASSESSORE, INVESTIRE PER FAR CRESCERE L’AREA

CULTURA. CONCLUSO IL PROGETTO INTERREG ITALIA-

CROAZIA VALUE: REALIZZATI INTERVENTI NELLE AREE

ARCHEOLOGICHE DI ADRIA E SAN BASILIO DI ARIANO

POLESINE. ASSESSORE, INVESTIRE PER FAR CRESCERE L’AREA

(AVN) Venezia, 17 giugno 2022

Con l’evento conclusivo ospitato a Palazzo Grandi Stazioni, oggi e domani, termina il

progetto VALUE (EnVironmental And cuLtUralhEritage development) che fa parte

del Programma CBC Italia-Croazia INTERREG V A 2014-2020 e che coinvolge 7

partner: il Comune di Comacchio in qualità di capofila, la Regione del Veneto –

Direzione Beni e Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna,il Parco Delta del Po

Veneto e DELTA 2000 Agenzia di sviluppo del Delta emiliano-romagnolo, e le città

croate di Kaštela, Korčula e Cres.

Iniziato nel 2019 e concluso a giugno 2022 dopo un anno di proroga a causa della

pandemia, il progetto è stato finanziato dal programma CBC Italia-Croazia

INTERREG V A 2014-2020, e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

Obiettivo di VALUE è la definizione, a partire dalla mappatura del patrimonio

culturale, naturale, archeologico e dei servizi presenti, di un nuovo modello di

sviluppo culturale e turistico e la nascita di quattro Distretti culturali, tre in Croazia e

uno sul Delta del Po a cavallo tra Veneto e Emilia Romagna. Il ruolo dei distretti è

quello di coordinare le attività sul territorio valorizzando al meglio le risorse,

promuovere in maniera innovativa il vasto patrimonio archeologico, culturale e

turistico, diversificare l’offerta turistica dei territori transfrontalieri e favorire la

destagionalizzazione di flussi turistici.

“In questo progetto si è lavorato all’identificazione di un nuovo modello di sviluppo

turistico basato sull’integrazione tra filiera culturale, scientifica e produttiva, per

rafforzare la visibilità a livello internazionale dei territori coinvolti – interviene

l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto – Il Delta del Po è un territorio ricco

di storia da valorizzare, e con VALUE si va proprio in questa direzione. Come

Regione stiamo lavorando sul tema della destagionalizzazione dell’offerta turistica, un

obiettivo che ben si coniuga con l’anima di questo progetto che ha lavorato per la

valorizzazione del patrimonio archeologico e culturale, e l’individuazione di soluzioni

e prodotti turistici innovativi”.

VALUE ha permesso di realizzare 3 percorsi transfrontalieri, 4 start-up per parchi

archeologici, 7 azioni pilota, 7 laboratori archeologici, un centro di eccellenza

scientifica, 2 summer school, un master universitario e un corso di formazione. Tra gli

eventi realizzati si contano il Delta ArcheoFestival le attività connesse alle

celebrazioni nazionali per il Centenario della scoperta di Spina, il master in Cultural

Management (MuSeC) dell’Università degli Studi di Ferrara.

Per quanto riguarda l’area veneta del Parco del Delta del Po, due sono state le aree di

intervento del progetto. La prima è nell’area archeologica di San Basilio di Ariano

Polesine (Rovigo), dove sono conservate tracce di un grande edificio di età romana e

di un complesso architettonico paleocristiano con una chiesa, il battistero a pianta

ottagonale e un piccolo sepolcreto con tombe alla cappuccina. Il progetto VALUE ha

permesso di realizzare alcuni interventi: la manutenzione alla struttura di copertura

dell’area a protezione dagli eventi atmosferici, sistemazione e messa in sicurezza della

recinzione, dei camminamenti e dell’area archeologica più in generale.

Il secondo intervento ha interessato Adria: nel giardino del Museo Archeologico

Nazionale sono stati eseguiti alcuni carotaggi con l’obiettivo di comprendere meglio i

limiti e le caratteristiche dell’antica Adria, con particolare riferimento alle fasi

insediative preromane. Inoltre sono state ricostruite quattro strutture ludico-didattiche,

integrate da supporti illustrativi per raccontare una nave romana, un teatro romano, il

percorso del fromboliere e la celeberrima “Tomba della biga”.

In Emilia Romagna nella Stazione Foce a Comacchio VALUE ha permesso di

realizzare la ricostruzione di alcune abitazioni dell’antica Spina, mentre presso

l’Abbazia di Pomposa a Codigoro (Fe)è stato digitalizzata parte dell’archivio storico.

Per quanto riguarda la Croazia, a Cres sono stati ripristinati alcuni sentieri storici che

collegano siti archeologici nella parte settentrionale dell’isola, la citta di Kaštela, ha

scelto di lavorare sul sito archeologico di Ostrog, a Korčula, è stato il restaurato un

edificio storico collegato alla figura di Marco Polo.

