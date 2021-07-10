(AGENPARL) – sab 10 luglio 2021 KDhE/dK ^dDW KE'/hEdK
sĞŶĞǌŝĂ͕ ϭϬ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ
ůůĞ ŽƌĞ ϭϮ͘ϭϱ Ěŝ ĚŽŵĂŶŝ͕ ĚŽŵĞŶŝĐĂ ϭϭ ůƵŐůŝŽ ϮϬϮϭ͕ ŶĞůůĂ WƌĞĨĞƚƚƵƌĂ Ěŝ sĞŶĞǌŝĂ Ă͛
ŽƌŶĞƌ Ͳ ^ĂŶ DĂƌĐŽ͕ Ϯϲϲϭ͕ Ɛŝ ƚĞƌƌă ůĂ ƉƌĞƐĞŶƚĂǌŝŽŶĞ ĚĞůůĂ ĐŽƐƚŝƚƵĞŶĚĂ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ
sĞŶĞǌŝĂ ĂƉŝƚĂůĞ DŽŶĚŝĂůĞ ĚĞůůĂ ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝƚă
͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ Ğ
ƉƌŝǀĂƚĞ ĨŽŶĚĂƚƌŝĐŝ͘
WĞƌ ůĞ ŝƐƚŝƚƵǌŝŽŶŝ ƉƵďďůŝĐŚĞ ƐĂƌĂŶŶŽ ƉƌĞƐĞŶƚŝ͗
Ͳ ŝů DŝŶŝƐƚƌŽ ĚĞůů͛ĐŽŶŽŵŝĂ Ğ ĚĞůůĞ &ŝŶĂŶǌĞ͕
ĂŶŝĞůĞ &ƌĂŶĐŽ
Ͳŝů DŝŶŝƐƚƌŽ ƉĞƌ ůĂ WƵďďůŝĐĂ ŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ͕
ZĞŶĂƚŽ ƌƵŶĞƚƚĂ
͕ ƉĞƌ ůĂ WƌĞƐŝĚĞŶǌĂ ĚĞů
ŽŶƐŝŐůŝŽ ĚĞŝ DŝŶŝƐƚƌŝ
Ͳ /ů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ĚĞůůĂ ZĞŐŝŽŶĞ ĚĞů sĞŶĞƚŽ͕
>ƵĐĂ ĂŝĂ
Ͳ /ů ^ŝŶĚĂĐŽ Ěŝ sĞŶĞǌŝĂ͕
>ƵŝŐŝ ƌƵŐŶĂƌŽ͘
^ĂƌĂŶŶŽ͕ ŝŶŽůƚƌĞ͕ ƉƌĞƐĞŶƚŝ ŝ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂŶƚŝ ĚĞŝ Ɖƌŝŵŝ Ăůƚƌŝ ƐŽĐŝ ĨŽŶĚĂƚŽƌŝ͗
Ͳ DĂƌĐŽ ůǀĞƌă͕
^ED ^Ɖ
Ͳ WŚŝůŝƉƉĞ ŽŶŶĞƚ
͕ 'ĞŶĞƌĂůŝ ^Ɖ
ŶƌŝĐŽ ĂƌƌĂƌŽ
͕ ŽŶĨŝŶĚƵƐƚƌŝĂ sĞŶĞƚŽ
dŝǌŝĂŶĂ >ŝƉƉŝĞůůŽ
͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚă ĂΖ &ŽƐĐĂƌŝ
'ŝƵƐĞƉƉĞ ZŝĐĐŝ
͕ E/ ^Ɖ
&ƌĂŶĐĞƐĐŽ 'ƵŝĚĂƌĂ
͕ ŽƐƚŽŶ ŽŶƐƵůƚŝŶŐ 'ƌŽƵƉ
sĂůĞƌŝĂ dĂƚĂŶŽ
͕ hŶŝǀĞƌƐŝƚă /hs Ěŝ sĞŶĞǌŝĂ
&ĂďŝŽ DŽƌĞƚƚŝ
͕ ĐĐĂĚĞŵŝĂ ĚĞůůĞ ĞůůĞ ƌƚŝ Ěŝ sĞŶĞǌŝĂ
ZŽďĞƌƚŽ 'ŽƚƚŝƉĂǀĞƌŽ
ƉĞƌ ŝů ŽŶƐĞƌǀĂƚŽƌŝŽ Ěŝ ŵƵƐŝĐĂ ΗĞŶĞĚĞƚƚŽ DĂƌĐĞůůŽΗ Ěŝ
sĞŶĞǌŝĂ
ZĞŶĂƚĂ ŽĚĞůůŽ
͕ &ŽŶĚĂǌŝŽŶĞ 'ŝŽƌŐŝŽ ŝŶŝ
ŽƉŽ ůĂ ĐĞƌŝŵŽŶŝĂ Ěŝ ĐŽƐƚŝƚƵǌŝŽŶĞ͕ Ɛŝ ƐǀŽůŐĞƌă ƵŶ ďƌĞǀĞ ƉƵŶƚŽ ƐƚĂŵƉĂ ĐŽŶ ŝ ƐŽĐŝ
ĨŽŶĚĂƚŽƌŝ ĚĞůů͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ͘
WĞƌ ĂĐĐƌĞĚŝƚĂƌƐŝ ğ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝŽ ĐŽŵƉŝůĂƌĞ ŝů ƐĞŐƵĞŶƚĞ ǁĞďĨŽƌŵ͗
ŚƚƚƉ͗ͬͬǀϰϭ͘ŝƚͬ>ǆϴŶ
^ŝ ƌĂĐĐŽŵĂŶĚĂ ůĂ ŵĂƐƐŝŵĂ ƉƵŶƚƵĂůŝƚă