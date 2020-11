13 NOV 2020 – FESTA DELL’ALBERO AL QUARTIERE 4

(AGENPARL) – FIRENZE, ven 13 novembre 2020

Prenderanno il via il 17 novembre le iniziative del Quartiere 4 per la Festa dell’Albero.

Saranno tre gli appuntamenti, tutti dentro giardini scolastici, che anche quest’anno vedranno protagonisti i bambini e i ragazzi degli istituti comprensivi del Quartiere 4, impegnati a prendersi cura delle piante del giardino della propria scuola. Saranno effettuati con tutte le necessarie precauzioni e in forma ridotta nel tempo e nella quantità di persone coinvolte rispetto agli ultimi anni, dato il particolare momento che stiamo vivendo. Per significare l’importanza del messaggio parteciperanno le assessore Sara Funaro e Cecilia Del Re.

“Il verde e la natura al centro della didattica e del nostro impegno di amministratori – dichiara il Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni –. Gli alberi sono fondamentali per la vita di una città e questo spesso i bambini lo capiscono meglio di noi adulti. Così, la Festa dell’Albero torna anche in questo difficile 2020 per ricordare e testimoniare a tutti noi che l’ambiente può e deve rimanere il fulcro di ogni nostra azione. In particolare, quando si parla delle e alle giovani generazioni, alle quali dobbiamo consegnare un territorio e un pianeta il più possibile in buona salute e proiettato verso un avvenire migliore. Qui sta il senso profondo di un’iniziativa peraltro molto semplice come questa, che è diventata ormai una tradizione, quasi un’istituzione per il nostro quartiere. Anche così si costruisce il futuro. Ringrazio di cuore insegnanti e dirigenti scolastici che ci hanno accolto volentieri nonostante il periodo così difficile. E ora che Festa dell’Albero sia!”.

“La festa dell’albero è un momento bello e importante – ha detto l’assessore all’Educazione Sara Funaro – perché coinvolge gli studenti e le scuole. È un modo ulteriore per avvicinare i ragazzi al rispetto e all’attenzione per l’ambiente e l’occasione per arricchire il percorso didattico ed educativo sui temi ambientali”.

Di seguito, il calendario completo degli appuntamenti:

Martedì 17 novembre alle 9.30, piantumazione di alberi da frutto e di un ippocastano presso la Scuola Primaria Anna Frank di via Baldovinetti

Martedì 17 novembre alle 14, gli operatori del Quartiere 4 saranno alla Scuola E. De Filippo di via dei Bassi per piantare alberi da frutto nel giardino della scuola

Giovedì 19 novembre alle 10, altra piantumazione di alberi da frutto nel giardino della Scuola per l’Infanzia Giorgio Ambrosoli di Mantignano

Tutte le iniziative si svolgeranno nel pieno rispetto dei necessari protocolli antiCovid-19. (fp – s.spa.)

Fonte/Source: https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/festa-dellalbero-al-quartiere-4