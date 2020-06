13 GIU 2020 – TORNANO ATTIVI I FONTANELLI DI PUBLIACQUA, DALLA PROSSIMA SETTIMANA ACQUA DI ALTA QUALITà A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI

(AGENPARL) – FIRENZE, sab 13 giugno 2020

Torna a disposizione dei cittadini l’acqua di alta qualità naturale e gassata erogata dai fontanelli di Publiacqua. A partire da lunedì 15 giugno, e progressivamente nei giorni successivi, saranno infatti riattivati 20 fontanelli di Publiacqua presenti in tutta la città. Dopo lo stop imposto dalle disposizioni legate all’emergenza Covid19, gli erogatori saranno riattivati in tutti i quartieri e potranno essere utilizzati nel rispetto delle norme sanitarie anticontagio e del divieto di assembramento. L’accesso ai fontanelli di alta qualità che si trovano all’interno di parchi e giardini recintati, riaperti con le precedenti ordinanze, sarà possibile nei giorni e negli orari di apertura al pubblico delle aree (attualmente sette giorni alla settimana con orario 9.30-20).

“Dopo parchi, giardini e aree cani possiamo finalmente riaprire anche i fontanelli di Publiacqua che erogano acqua di alta qualità – ha annunciato l’assessore al Decoro urbano Alessia Bettini -, rispondendo così alle tante richieste dei cittadini che quotidianamente usufruiscono di questo servizio molto apprezzato. Un nuovo passo nella direzione di una progressiva ripresa delle attività alle quali i fiorentini sono ormai legati, come il consumo di acqua di alta qualità naturale e gassata erogata dai tanti fontanelli presenti in città. A partire da lunedì 15 giugno saranno progressivamente riaperti 20 fontanelli, mentre rimarranno per il momento chiusi quelli di via dell’Agnolo e via della Sala inseriti in aree ancora non accessibili. Anche per l’utilizzo dei fontanelli – ha concluso l’assessore Bettini – rinnoviamo l’appello a rispettare le misure di sicurezza sanitaria previste e ad evitare ogni forma di assembramento attorno agli erogatori, che saranno comunque oggetto di controlli da parte della Polizia municipale”.

Per i fontanelli valgono le condizioni di accesso già stabilite per parchi, giardini e aree verdi riaperti nelle scorse settimane. In particolare, l’accesso è vietato alle persone sottoposte a quarantena o risultate positive al virus, le quali non devono muoversi dalla propria abitazione; alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), le quali devono rimanere presso il proprio domicilio, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante. L’accesso è fortemente sconsigliato alle persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, alle quali si raccomanda di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora, se non nei casi di stretta necessità.

Sarà in ogni caso necessario rispettare alcune regole di comportamento per la fruizione di queste aree: è vietata ogni forma di assembramento, con l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività; i minori e le persone non completamente autosufficienti devono essere accompagnati; è obbligatorio indossare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) nel rispetto delle misure di prevenzione stabilite a livello nazionale e regionale; per il contatto con i fontanelli si raccomanda l’utilizzo di guanti monouso. (sc)

Elenco dei fontanelli che riaprono dal 15 giugno e progressivamente nei giorni successivi:

Quartiere 1

– Fontanello n. 20 Via Maragliano (giardino pubblico, Firenze)

– Fontanello n. 23 Piazza Signoria (Palazzo Vecchio, Firenze)

– Fontanello n. 55 Piazza Tasso (giardini pubblici, Firenze)

Quartiere 2

– Fontanello n. 9 Via Aretina (Varlungo, Firenze)

– Fontanello n. 21 Viale Manfredo Fanti (giardino pubblico, Firenze)

– Fontanello n. 53 Via del Mezzetta (giardini pubblici, Firenze)

Quartiere 3

– Fontanello n. 5 Via Villamagna (Parco Anconella, Firenze)

– Fontanello n. 10 Piazza Don Pietro Puliti (Galluzzo, Firenze)

– Fontanello n. 18 Piazza Bartali (Centro Coop Gavinana, Firenze)

Quartiere 4

– Fontanello n. 2 Via Canova (Villa Vogel, Isolotto, Firenze)

– Fontanello n. 22 Via Chiusi (giardino pubblico, Isolotto, Firenze)

– Fontanello n. 72, Piazza della Crezia (loc. Ugnano, Firenze)

– Fontanello n. 87, via Dosio (Legnaia, Firenze)

– Fontanello n. 90, via del Pantano (Pontignale – Firenze)

Quartiere 5

– Fontanello n. 8 Via delle Panche (Il Sodo, Firenze)

– Fontanello n. 52 Via di Novoli (Parco San Donato, Firenze)

– Fontanello n. 54 Piazza Primo Maggio (loc. Brozzi, Firenze)

– Fontanello n. 65 Piazza Dalmazia (giardini pubblici, Firenze)

– Fontanello n. 88, Piazza della Vittoria (Firenze)

– Fontanello n. 91, P.zza Garibaldi, Peretola (Firenze)

Rimangono chiusi:

– Fontanello n. 1 Via della Sala (Le Piagge, Firenze)

– Fontanello n. 4 Via dell’Agnolo (Firenze)

Fonte/Source: https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/tornano-attivi-i-fontanelli-di-publiacqua-dalla-prossima-settimana-acqua-di-alta