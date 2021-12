(AGENPARL) – mer 08 dicembre 2021 Apertura straordinaria di Carsiana

Dendrocronologia – Apertura straordinaria di Carsiana

Giardino botanico Carsiana

Sgonico 55, 34010 Sgonico (TS)

C’è una storia scritta nel legno. Ogni albero ci parla del luogo in cui è cresciuto. Fin da quando è giovane plantula e avanti nei secoli e a volte millenni ogni anno aggiunge un cerchio al suo legno, imprimendo in esso le informazioni sull’ambiente che lo circonda. L’ingegno umano ha saputo decifrare questi messaggi, ottenendo così importanti informazioni sui secoli passati, non solo riguardo al clima ma anche all’archeologia e all’arte.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 12 dicembre

Orario di inizio: 14.00

Durata: 2 ore

Luogo di ritrovo: Giardino botanico Carsiana

Difficoltà: facile, adatto a tutti

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e scarpe da trekking

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giulia

Green pass: obbligatorio

Note: in caso di leggero maltempo l’appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l’escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito [http://www.meteo.fvg.it/](https://giardinobotanicocarsiana.us20.list-manage.com/track/click?u=c62b8affc394b7dab2aa39f67&id=ef14f26a1d&e=c5a70219d7) (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.

—————————————————————

Orari del Giardino botanico Carsiana

Il Giardino botanico Carsiana è aperto:

– dal 21/03 al 09/06: lunedì, martedì, mercoledì dalle 10.00 alle 13.00; giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– dal 10/06 al 22/09: lunedì giorno di chiusura; martedì, mercoledì dalle 10.00 alle 13.00; giovedì, venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– dal 23/09 al 14/10: lunedì giorno di chiusura; martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00; venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

– dal 15/10 al 03/11: lunedì giorno di chiusura; martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 13.00; venerdì, sabato, domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

L’ingresso è gratuito!

🔊 Listen to this