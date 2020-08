1178-2020 CORONAVIRUS. DA LUNEDI’ 24 AGOSTO, AL VIA NEL VENETO 96.000 TEST PER SCREENING DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

(AGENPARL) – gio 20 agosto 2020 CORONAVIRUS. DA LUNEDI’ 24 AGOSTO, AL VIA NEL VENETO 96.000

TEST PER SCREENING DI PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE

(AVN) – Venezia, 20 agosto 2020

Su indicazione del Ministero della Pubblica Istruzione nell’ambito delle misure di

contrasto alla diffusione del Covid 19, prima dell’avvio dell’anno scolastico le Regioni

sono chiamate ad effettuare uno screening tra il personale docente e non docente di

tutti gli istituti di istruzione, dalle scuole d’infanzia a tutto il ciclo di scuola superiore,

compresi gli istituti professionali.

“Gli screening saranno eseguiti tramite test sierologico ‘pungi dito’, chiamato

comunemente saponetta – spiega l’assessore regionale veneto alla Sanità -. La gara per

l’acquisto dei test è stata fatta a livello nazionale dal commissario Arcuri. Dei 2

milioni di test acquistati per tutta l’Italia, 96.000 sono arrivati nel Veneto sulla base del

fabbisogno individuato dal Miur nel numero di insegnanti e non docenti interessati”.

“I 96.000 test – prosegue l’Assessore – sono già stati distribuiti a tutte le aziende

sanitarie della Regione e queste stanno predisponendo la distribuzione ai Medici di

medicina generale. Tra il Ministero e le organizzazioni di rappresentanza degli MMG,

infatti, è stato fatto un accordo affinché siano i medici di famiglia ad eseguire i test ai

rispettivi assistiti. Siamo certi che non mancherà la preziosa collaborazione di questi

professionisti che, più che mai in questa emergenza, non è mai venuta meno,

dimostrando un attaccamento professionale e uno spirito di umanità encomiabili.

Nell’eventualità che alcuni professionisti non aderiscano all’invito di eseguire la

prestazione, le singole Ulss predisporranno servizi alternativi con orari specifici”.

“Le Ulss stanno perfezionando insieme ai Medici di medicina generale i dettagli per

dare tutti i riferimenti necessari per ogni singola azienda agli interessati. Il test è su

base volontaria – aggiunge l’assessore alla Sanità – ma è chiaro che è un bene per tutta

la società che tutto il personale compreso nell’invito si sottoponga. In caso di positività

sarà necessaria la conferma con il tampone molecolare che sarà carico dell’Ulss di

riferimento”.

“Le operazioni di screening inizieranno lunedì 24 prossimo perché il test deve essere

eseguito prima dell’inizio dell’anno scolastico – conclude l’Assessore -. Nella

settimana che precede il 1 settembre verranno eseguite interessando il personale di

quegli istituti che avvieranno le lezioni in quella data (rientri delle superiori e scuole

d’infanzia). Nei giorni successivi potrà continuare per il personale delle scuole che

iniziano il 14 settembre”.

Agenzia Veneto Notizie

