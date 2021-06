(AGENPARL) – mar 08 giugno 2021 Regione del Veneto

SGOMINATO TRAFFICO DI STUPEFACENTI DAL MEDIO ORIENTE AL

VENETO. PRESIDENTE ZAIA, “GRAZIE ALLA POLIZIA E ALLA

MAGISTRATURA. ANCORA UNA VOLTA ABBIAMO LA CERTEZZA CHE

LA LOTTA NON RALLENTA MA SI RAFFORZA”

(AVN) Venezia, 8 giugno 2021

“Sembra una cosa inverosimile che mentre i nostri imprenditori si affannano per

ripartire dopo i danni causati dal fermo forzato delle attività a causa della pandemia,

l’impresa del crimine e dello spaccio non conosca soste. Esprimo il mio grazie e quello

di tutti i cittadini per bene alla Polizia di Stato e alla Magistratura che ancora una volta

hanno dimostrato la loro professionalità nel contrastare simili mercanti di morte”.

Così il Presidente della Regione del Veneto formula le sue congratulazioni ai

Magistrati e agli uomini e le donne della Squadra Mobile di Venezia e dei Reparti

Prevenzione Crimine del Veneto e di altre regioni coinvolti per l’operazione antidroga

conclusasi oggi che ha sgominato un traffico di stupefacenti provenienti dal Medio

Oriente e destinati nella nostra regione con il risultato di dieci arresti sulla base di

gravi indizi di colpevolezza, il sequestro di circa 50 chili di eroina e l’emissione di un

sequestro preventivo per un valore di 2,5 milioni di euro.

“Qualcuno di questi malfattori forse si illudeva che la pandemia potesse rendere

ulteriormente il Veneto una terra di conquista – aggiunge il Governatore – ma non ha

fatto i conti con professionalità, l’impegno e l’abnegazione delle nostre Forze

dell’Ordine e della Magistratura inquirente. Contro questi malviventi, infatti, la lotta è

dura e spesso impari, ma abbiamo la certezza che non sarà mai allentata. Sono certo

interpretare il sentimento dei Veneti nell’esprimere la mia ammirazione per un simile

risultato e augurandomi che, provata la colpevolezza di questi delinquenti, vengano

perseguiti con il massimo rigore e, alla fine, ricevano la condanna più dura possibile

secondo le leggi vigenti”

