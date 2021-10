(AGENPARL) – gio 07 ottobre 2021 Piazza Tancredi, 7

COMUNICATO STAMPA

LAUREA HONORIS CAUSA IN GIURISPRUDENZA A RAFFAELE CHIULLI

L’11 OTTOBRE 2021 CERIMONIA A UNISALENTO

L’Università del Salento conferirà la laurea honoris causa in

Giurisprudenza al manager sportivo Raffaele Chiulli, Presidente della GAISF –

Global Associaton of International Sport Federations, di SportAccord (World Sport

and Business Summit), ARISF (Associations of IOC Recognized Internationals

Sport Federations) e UIM (Union Internationale Motonautique). La cerimonia è in

programma lunedì 11 ottobre 2021, alle ore 11, nella sala conferenze del

Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce); accesso alla sala solo su invito; i lavori

verranno trasmessi in diretta streaming su https://bit.ly/chiullihonoriscausa.

Dopo i saluti della Prorettrice vicaria Maria Antonietta Aiello, la cerimonia

sarà aperta dagli interventi del Presidente del consiglio didattico di

Giurisprudenza Stefano Polidori, del Delegato alla Comunicazione Stefano

Cristante e di Michele Sciscioli, Capo Dipartimento per lo Sport della

Presidenza del Consiglio.

La lettura della motivazione sarà a cura del Presidente del corso di laurea in

“Diritto e management dello sport” Attilio Pisanò, mentre il Direttore del

Dipartimento di Scienze giuridiche Luigi Melica leggerà la laudatio. Raffaele

Chiulli terrà infine una lectio magistralis sul tema “The new frontiers of Sport”.

Manager di fama internazionale nel campo dell’energia e ai vertici dello

sport mondiale, Raffaele Chiulli è presidente di GAISF, organizzazione

internazionale che raggruppa 128 federazioni e organizzazioni mondiali sportive

tra cui tutte le federazioni internazionali olimpiche e non olimpiche, nonché tutte

quelle riconosciute dal CIO; presidente di ARISF – Association of the IOC

Recognised International Sport Federations, organizzazione internazionale che

raggruppa tutte le federazioni sportive internazionali riconosciute dal CIO;

presidente di UIM, la federazione sportiva che governa lo sport della motonautica

a livello mondiale riconosciuta dal CIO; presidente di SPORTACCORD,

organizzazione internazionale di eventi e summit sportivi che, con il supporto del

CIO, è il trait d’union tra federazioni internazionali, comitati organizzatori, città,

stampa e media, imprese e altre organizzazioni coinvolte nello sviluppo e nel

business sportivo.

«Proponendo il conferimento della laurea honoris causa, abbiamo inteso

valorizzare l’encomiabile impegno profuso da Raffaele Chiulli per il

riconoscimento e la diffusione del diritto fondamentale allo sport e i suoi sforzi al

fine di rafforzarne la funzione di coesione sociale, facendolo assurgere a simbolo

di positività, speranza e unità», spiega il Direttore del Dipartimento di Scienze

giuridiche Luigi Melica, «L’opera di Raffaele Chiulli è stata sempre volta

all’implementazione delle pratiche di good governance e allo sviluppo della

sostenibilità dello sport dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

Elevato è stato il suo contributo a livello internazionale ai fini della promozione e

della tutela dello sport nella sua dimensione universale, come diritto di tutti e

delle giovani generazioni in particolare. Allo stesso tempo, notevole il suo

contributo per nobilitare la funzione inclusiva dello sport, soprattutto

incoraggiando la diffusione degli sport minori e delle discipline non olimpiche,

