11 LUG 2020 – LAVORI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN VIA DI SAN QUIRICHINO E L’INSTALLAZIONE DI UN PILOMAT IN VIA DEI BANCHI 

(AGENPARL) – FIRENZE, sab 11 luglio 2020

Lavori per illuminazione pubblica in via di San Quirichino e l’installazione di un pilomat in via dei Banchi. Ma anche un nuovo allaccio alla rete idrica in via di Montughi e uno scavo per la posa d fibra ottica in via Faentina. Sono solo alcuni dei principali lavori che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine.

Ecco l’elenco.

Via di San Quirichino: inizieranno lunedì 13 luglio i lavori per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblici. Nella prima fase prevista la chiusura del tratto piazza di Santa Maria a Marignolle-via delle Bagnese; a seguire il divieto interesserà il tratto via della Grillala-via delle Bagnese. L’intervento si concluderà il 31 agosto. Via Faentina: inizierà lunedì 13 luglio lo scavo per lavori della fibra ottica. Fino a 25 luglio saranno in vigore restringimenti di carreggiata (lato numero civici dispari) e un senso unico alternato nel tratto 67/B-73. Previsti anche lavori dal fronte numero 72 all’incrocio con via Settembrini prima sul marciapiede poi in carreggiata con restringimenti di carreggiata e senso unico alternato. In quest’ultima fase sarà istituto un restringimento di carreggiata e senso unico alternato in via Settebrini (tra il numero civico 18 e via Faentina). Via della Torre: per lavori relativi a un nuovo impianto di videosorveglianza da lunedì 13 e fino al 22 luglio sarà chiuso il tratto da via del Gignoro a fine strada senza sfondo. Da lunedì 20 al 27 luglio sarà la volta di un restringimento di carreggiata e senso unico alternato con movieri in corrispondenza della rotatoria tra via della Torre e via Palazzeschi. Stessi provvedimenti anche nel tratto dall’uscita della rotatoria verso via della Capponcina. Via del Parione: per un nuovo allaccio alla rete idrica da lunedì 13 luglio la strada sarà chiusa nel tratto via del Purgatorio-Volta della Vecchia. Nel tratto tra via Tornabuoni e Volta della Vecchia scatterà un senso unico verso quest’ultima. Termine previsto 24 luglio. Piazza Santo Stefano: per lavori edili con piattaforma aerea lunedì 13 e martedì 14 luglio saranno chiuse la piazza e la direttrice composta da vicolo Marzio (da piazza del Pesce a piazza Santo Stefano)-piazza Santo Stefano (da vicolo di Santo Stefano a vicolo Marzio)-vicolo di Santo Stefano (da via Por Santa Maria a piazza Santo Stefano). Via dei Ginepri: martedì 14 luglio sarà effettuata la revisione della copertura di un edificio. Dalle 8 alle 19 nel tratto via Torcicoda-via Torcicoda tratto interno sarà in vigore un divieto di transito. Via dei Banchi: per l’installazione di un pilomat da mercoledì 15 luglio sarà istituito un divieto di transito all’incrocio con via del Moro. Scatteranno anche sensi unici in via delle Belle Donne: nel tratto via del Moro-piazza di Santa Maria Novella in direzione della piazza; nel tratto via degli Antinori-via del Moro verso via del Trebbio. Termine previsto 24 luglio. Via di Montughi: per un nuovo allaccio alla rete idrica da mercoledì 15 luglio la strada sarà chiusa da via Stibbert e via Bolognese. Termine previsto 17 luglio. Via dei Sette Santi: sabato 18 luglio è in programma il sollevamento di materiali con autogru. Dalle 7 alle 18 prevista la chiusura del tratto via Riusmondo-via del Campo di Arrigo. Volta dei Tintori: per lavori alla rete di telefonia lunedì 13 luglio scatterà la chiusura che sarà in vigore fino al 20 luglio. (mf) Per info: http://mobilita.comune.fi.it/muoversi/muoversi/lavori_in_corso.html

Fonte/Source: https://www.comune.fi.it/comunicati-stampa/lavori-illuminazione-pubblica-di-san-quirichino-e-linstallazione-di-un-pilomat