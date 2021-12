(AGENPARL) – mer 01 dicembre 2021 Università degli Studî Suor Orsola BenincasaDipartimento di Scienze umanistiche

Sciascia, un maestro oltre la letteratura

Al Suor Orsola la lectio magistralis di Roberto Andò

che lo ricorda come il primo scrittore italiano ad aver ‘sdoganato’

la parola mafia in un romanzo

Giovedì 2 Dicembre ore 16

Sala degli Angeli

Università Suor Orsola Benincasa

Anche in diretta streaming su www.facebook.com/unisob

Comunicato Stampa

Si svolgerà all’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli uno dei più prestigiosi eventi di chiusura dell’anno del centenario della nascita di uno dei più grandi scrittori italiani: Leonardo Sciascia.

Giovedì 2 dicembre alle ore 16 nella Sala degli Angeli dell’Ateneo napoletano lo scrittore di Racalmuto, che fu anche deputato della Repubblica Italiana e lavorò come componente delle Commissioni parlamentari d’inchiesta sul terrorismo e sulla mafia, sarà celebrato da un altro illustre e poliedrico Maestro siciliano della cultura italiana: Roberto Andò che oggi dirige il Teatro Stabile della città di Napoli dove ha girato anche il suo ultimo successo cinematografico “Il bambino nascosto” (tratto dal suo omonimo romanzo).

🔊 Listen to this