Pasqua speciale per Carolina Orli che ha festeggiato i 100 anni

MAGIONE 18 aprile 2022 – Pasqua speciale per Carolina Orli che ha visto coincidere la festività

religiosa con il traguardo dei cento anni essendo nata il 17 aprile del 1922.

Carolina ha potuto festeggiare il secolo di vita circondata dall’affetto dei parenti tra cui nipoti e

pronipoti. “Una vita semplice quella di nonna Carolina – ricordano i nipoti – che in gioventù ha

lavorato come contadina a Villa di Magione dove ha passato la gioventù. Poi si è trasferita a

Caserino e oggi abita a Torricella dove vive una parte della famiglia mentre gli altri stanno a

San Feliciano.” Una vita semplice ma ricca di affetti e il raggiungimento di un traguardo

speciale che ha visto anche la presenza del sindaco Giacomo Chiodini.

