10 LUGLIO 2021: CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELLA COMPAGNIA CARABINIERI DI PIOLTELLO E VISITA ALLA COMPAGNIA CARABINIERI DI SAN DONATO M.SE

Nella mattinata di oggi, sabato 10 luglio 2021, a Pioltello, alla presenza del Ministro della Difesa, On. Lorenzo GUERINI, e del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo LUZI, si è svolta la cerimonia di inaugurazione della nuova Compagnia Carabinieri, che dalla sede di Cassano d’Adda si è trasferita a Pioltello in via Francesca Morvillo 10.

La nuova Compagnia è stata intitolata al Brig. Medaglia d’Oro al Merito Civile “alla memoria” Giorgio ILLUMINOSO, il quale perse la vita nell’adempimento del dovere il 26 gennaio 2009 ad Origgio (VA).

Nel corso della cerimonia, a cui hanno preso parte il Prefetto di Milano, S. E. Dott. Renato SACCONE, il Sindaco di Pioltello, Dott.ssa Ivonne COSCIOTTI, ed in qualità di madrina, Roberta ILLUMINOSO, sorella del Brigadiere Medaglia d’Oro, hanno preso la parola le massime autorità tra cui il Ministro della Difesa, On. Lorenzo GUERINI, il quale ha sottolineato la fondamentale attività dell’Arma dei Carabinieri e l’importanza dell’istituzione di un presidio all’altezza delle sfide che una realtà come quella di Pioltello richiede. Ha inoltre richiamato la rilevanza dell’attività dell’Arma, che in qualità di forza di polizia a competenza generale e ad ordinamento militare, opera alle dipendenze funzionali del Ministero dell’Interno secondo il dettato della legge 121. Una legge preziosa, confermata e aggiornata nel 2015, che ha garantito 40 anni di democrazia ed equilibrio istituzionale e continuerà a farlo per il futuro, favorendo la valorizzazione di tutte le specificità delle singole forze di polizia del Paese, alcune riconosciute quali virtuose eccellenze a livello internazionale, come testimonia l’apprezzatissimo modello organizzativo dell’Arma dei Carabinieri.

E’ stata poi scoperta la targa commemorativa e si è svolto il tradizionale taglio del nastro con la successiva visita alla sede.

A seguire il Ministro della Difesa, On. Lorenzo GUERINI ed il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C. A. Teo LUZI, si sono recati presso la Compagnia Carabinieri di San Donato Milanese, ove sono recentemente terminati alcuni lavori di riqualificazione strutturale, per una breve visita informale, alla quale erano presenti anche alcuni militari insigniti della Medaglia d’Oro al Valor Civile per l’intervento eseguito, il 20 marzo 2019, in favore di un autobussequestrato da un dirottatore, poi tratto in arresto.

Milano, 10 luglio 2021

