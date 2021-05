(AGENPARL) – lun 24 maggio 2021 [Unione Sindacale di Base ]

10 anni dai referendum su Acqua e nucleare

12 giugno 2011 – 12 giugno 2021

Dieci anni fa la grande maggioranza del popolo italiano si espresse contro il nucleare e contro la privatizzazione del ciclo delle acque e dei beni comuni. L’USB era tra i promotori dei comitati referendari e mise in campo una forte mobilitazione per raggiungere questo grande risultato.

A dieci anni dai referendum i governi che si sono succeduti hanno disatteso l’esito referendario e la privatizzazione del ciclo delle acque non si è arrestata e sorgenti, acquedotti, gestione delle reti idriche sono passate in gran parte in mano a multinazionali o società private.

Le privatizzazioni e i mancati investimenti in infrastrutture, dalle sorgenti alla distribuzione, hanno prodotto un progressivo invecchiamento delle reti idriche, con perdite che si aggirano al 50/70 % dell’acqua che viene immessa nelle condutture.

La privatizzazione del ciclo delle acque, oltre ai disagi nelle forniture idriche e alle esosissime bollette agli utenti, hanno avuto risvolti pesanti anche per i lavoratori che nella maggioranza sono ormai dipendenti di aziende che usano disinvoltamente appalti e subappalti, contratti precari ecc.

I piani predisposti dal governo Draghi per l’utilizzo dei fondi del Recovery Plan spingono ancora di più verso la privatizzazione dei beni comuni e in particolare del ciclo delle acque.

Come USB abbiamo deciso di mobilitarci in occasione dei vari appuntamenti del G20, ad iniziare da quello sulla sanità del 21 maggio, puntando anche a costruire una mobilitazione in occasione del G20 sull’ambiente che si terrà a Napoli nel mese di luglio. A questo riguardo si sta cercando di riconnettere tutti i compagni e le compagne dell’USB impegnati nei vari comitati ed associazioni.

il Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua si sta attivando sui territori ed a livello nazionale per rilanciare i motivi alla base del referendum di 10 anni fa e chiedere il rispetto del volere espresso dalla maggioranza del popolo Italiano, rilanciando e coordinando le iniziative che i comitati per l’acqua pubblica, presenti in tantissimi territori, hanno continuato a produrre.

Come USB stiamo partecipando alla discussione e programmazione delle iniziative che si terranno in queste settimane e che si esplicheranno con varie iniziative, anche territoriali, programmate fino alla ricorrenza del decennale del referendum, che culmineranno con una manifestazione nazionale il 12 giugno a Roma, organizzata dal Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua.

Come USB abbiamo dato il nostro sostegno a queste iniziative, in continuità con il nostro impegno profuso per i referendum.

Invitiamo tutte le federazioni e tutte le strutture a partecipare alle iniziative ed assemblee che si stanno svolgendo a livello locale e a organizzare la nostra partecipazione alla manifestazione nazionale del 12 giugno a Roma, rispetto alla quale forniremo informazioni più dettagliate appena possibile.

Esecutivo Nazionale Confederale

