(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 TRENTO

DONNA ARRESTATA PER TENTATO OMICIDIO: DENUNCIATO MARITO COMPLICE

Le indagini sul tentato omicidio di un 49enne, originario della provincia di Taranto, hanno subito

una rapida evoluzione, che ha visto il marito della responsabile coinvolto nell’evento, infatti dagli

accertamenti è emerso che è stato lui e non la moglie a investire il 50enne, ferito la scorsa notte con

due fendenti alla schiena dalla consorte, arrestata poco dopo dai Carabinieri della Compagnia di

Borgo Valsugana (TN) per tentato omicidio volontario.

Si tratta di B.R., 57enne del luogo, inizialmente reticente e che nel corso del successivo

interrogatorio ha confessato le proprie responsabilità, dopo che i militari gli hanno segnalato alcune

incongruenze nel suo racconto. Rimangono ancora da verificare alcuni dettagli sulle circostanze del

gesto, infatti è emerso che proprio lui ha chiamato i soccorsi, facendo così cadere l’accusa di

omissione a carico della consorte, ma nel frattempo è stata formalizzata a suo carico la denuncia in

stato di libertà per i reati di favoreggiamento personale e lesioni personali stradali.

L’auto e l’arma del delitto, un grosso coltello da cucina con lama di circa cm 20, sono stati

sequestrati e sottoposti ai rilievi scientifici dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Trento, per

confermare la ricostruzione dei fatti e nel contempo le indagini dei Carabinieri proseguono sotto la

direzione della Procura della Repubblica di Trento.

Trento, 09 agosto 2021

