(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 TRENTO

DONNA ARRESTATA PER TENTATO OMICIDIO

Durante la notte i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana hanno arrestato C.I., 32enne di

origine cubane e da anni residente in trentino, responsabile di tentato omicidio volontario e

omissione di soccorso.

Da una prima ricostruzione, tutt’ora in corso di approfondimento, è emerso che poco prima delle 3,

la donna sarebbe stata raggiunta presso il bar dove lavora, da un 49enne, originario della provincia

di Taranto, giunto a Pergine V.na da circa un anno e che negli ultimi mesi si sarebbe invaghito di lei,

iniziando a molestarla, non curante del fatto che fosse sposata.

Così, dopo essere stata seguita fino a casa ed esasperata dalle insistenze dell’uomo, avrebbe reagito

uscendo dall’abitazione e con un coltello l’ha colpito, attingendolo con due fendenti alla schiena.

Successivamente, sarebbe salita a bordo della propria autovettura, una Dacia Duster e lo avrebbe

investito intenzionalmente, ferendolo gravemente alle gambe e al capo.

Sono stati i vicini, allertati dalle urla, a dare l’allarme ai Carabinieri, che si sono immediatamente

portati sul posto e stanno ricostruendo ogni dettaglio, per raccogliere tutti gli elementi utili alle

indagini, attraverso testimonianze, evidenze e riprese degli impianti di video sorveglianza della

zona, al fine di ricostruire esattamente i fatti.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato presso l’ospedale Santa Chiara di Trento,

ove si trova ricoverato, non in pericolo di vita. Sul suo conto risultano numerosi precedenti per

piccoli reati contro la persona e il patrimonio, in ultimo commessi anche nei confronti della donna

che l’aveva denunciato, ed era stato allontanato dal comune di Pergine Valsugana con foglio di via

obbligatorio, nonché segnalato dall’A.G. per l’affidamento in custodia presso una R.E.M.S..

Nei confronti della donna è scattato l’arresto e su disposizione dell’A.G. tridentina, che coordina le

indagini, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, mentre il ferito -al momento- sarà denunciato in

stato di libertà per violazione al foglio di via.

Trento, 09 agosto 2021

#POSSIAMOAIUTARVI

🔊 Listen to this