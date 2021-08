(AGENPARL) – lun 09 agosto 2021 TRENTO

ARRESTO PER DROGA

Nella tarda serata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Trento hanno tratto in

arresto I.D., 31enne di origini nigeriane, pluripregiudicato, colto in flagranza di spaccio di

stupefacenti, nelle vicinanze del parcheggio “Autosilo”, in via Petrarca di Trento.

L’intervento promosso da una richiesta di aiuto per un presunto furto o danneggiamento di veicolo

in sosta, in assenza di evidenti riscontri, ha condotto i militari a notare una giovane coppia, che a

prima vista era impegnata in effusioni amorose, ma data conoscenza della donna da parte delle

Forze dell’Ordine, G.P., 29enne di Bolzano, sottoposta alla misura del Divieto di ritorno nel comune

di Trento, emesso dalla locale Questura lo scorso mese, l’equipaggio ha deciso di approfondire la

situazione e i sospetti circa la sua presenza sono risultati fondati. Come la stessa ha ammesso poco

dopo, aveva appena acquistato e consumato una dose di eroina dall’uomo con cui si stava

accompagnando, per l’importo di €10.

Immediatamente perquisito, il nigeriano è stato trovato in possesso di ulteriori due dosi della stessa

sostanza, conservate nel portafoglio e una banconota da 10 euro, accartocciata nel taschino dei

jeans.

All’esito il giovante, già sottoposto alla libertà vigilata per analoghi reati, è stato dichiarato in

arresto per spaccio di stupefacenti e tradotto presso la Caserma di via Barbacovi, in attesa del

giudizio direttissimo fissato per stamattina, mentre la donna verrà segnalata in stato di libertà alla

Procura della Repubblica di Trento, per la violazione del divieto di ritorno nel capoluogo.

Trento, 09 agosto 2021

#POSSIAMOAIUTARVI

🔊 Listen to this