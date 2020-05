09.05.2020 COVID 19: RITORNANO I MERCATI DEL GIOVEDì IN PIAZZA MATTEOTTI DEL GIOVEDì E DEL SABATO DI PIAZZA VITTORIA

(AGENPARL) – BOLZANO, dom 10 maggio 2020

Il Sindaco Caramaschi ha firmato quest’oggi una nuova ordinanza che dispone una serie di novità per i mercati cittadini

Quest’oggi il Sindaco di Bolzano Renzo Caramaschi ha firmato una

nuova ordinanza che autorizza lo svolgimento tra gli altri anche

del mercato di via Rovigo del giovedì e quello di piazza

Vittoria del sabato. Via libera inoltre nel mercato quotidiano di

Piazza Erbe, alla vendita di prodotti non alimentari, oltre a

quelli alimentari.

In dettaglio dunque il primo cittadino ha autorizzato lo

svolgimento del mercato di piazza Matteotti/via Rovigo del

giovedìcon un numero massimo di 46 posteggi disponendo

pertanto che lo svolgimento del mercato avvenga a turnazione

in considerazione del fatto che il numero di concessioni a suo

tempo rilasciate per la partecipazione, è superiore al

limite massimo attualmente consentito. Il mercato di

giovedì14 maggio, sarà considerato un’edizione

di prova per quanto riguarda le prescrizioni da adottare. Potranno

infatti essere occupati solamente la metà dei posteggi che

vendono generi alimentari, mentre dall’edizione successiva, quella

di giovedì 21 maggio, potranno essere occupati la

metà dei posteggi che vendono prodotti alimentari e non

alimentari.

Ritorna poi anche il mercato del sabato di piazza Vittoria con un

numero massimo di 156 posteggi e dunque con una turnazione

degli ambulanti, anche in questo caso visto il numero di

concessioni rilasciate superiore al limite massimo ora consentito.

Così come per quello del giovedì, anche il primo

mercato di piazza Vittoria previsto per sabato 16 maggio

sarà considerato un’ edizione di prova per le prescrizioni

da adottare. Potranno quindi essere occupati solamente

la metà dei posteggi che vendono generi alimentari.

Nell’edizione sucessiva, quella di sabato 23 maggio, potranno

invece essere occupati la metà dei posteggi che vendono

prodotti alimentari e non alimentari.

Da lunedì in piazza delle Erbe potranno essere venduti anche

prodotti non alimentari, mentre sono stati rivisti anche i criteri

di svolgimento del mercato di piazza Don Bosco di lunedì,

del mercato di Oltrisarco e del mercato di via Piacenza del

martedì, del mercato sperimentale di Firmian del

mercoledì e del mercato di piazza Anna Frank del

venerdì.

Il Sindaco Caramaschi raccomanda di evitare assembramenti ed

invita i cittadini alla pazienza; quella pazienza che gli stessi

bolzanini hanno dimostrato dall’inizio della fase di emergenza

sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus, ad oggi.

Utilizzare correttamente la mascherina e osservare le prescrizioni

sulle distanze da mantenere, sono comportamenti che favoriscono una

graduale, seppur lenta ripresa e quindi il ritorno alla

tanto auspicata normalità.

Ordinanza e prescrizioni in allegato