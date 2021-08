(AGENPARL) – dom 08 agosto 2021 LAVIS E TRENTO

DUE 50ENNI ARRESTATI PER VIOLENZA LEGATA A ALCOL E DROGA

Nella tarda serata di sabato i Carabinieri della Stazione di Lavis hanno arrestato per resistenza a

Pubblico Ufficiale H.M., 58enne di origini balcaniche, residente in Trentino.

Il restringimento è intercorso al termine di un intervento presso un esercizio di mescita di Roverè

della Luna, verso le ore 20, quando è stata segnalata una persona, che stava disturbando i clienti per

una persistente condizione di alterazione, provocata dall’eccessivo consumo di alcolici che è

culminata nella rottura di una vetrina.

Vani sono stati i tentativi dei militari di ricondurre l’uomo alla calma, sebbene in un primo

momento fossero riusciti -con l’ausilio di un parente, appositamente fatto giungere sul posto- a

accompagnare l’uomo fuori dal locale e farlo salire sull’autovettura del familiare per rientrare a

casa, al momento di lasciare il parcheggio il soggetto è sceso dalla macchina e si è diretto verso

l’entrata del bar, pretendendo ancora di bere. I Carabinieri quindi si sono nuovamente prodigati per

convincerlo a desistere, ma -all’improvviso- l’uomo ha sferrato una testata al volto del Capo

Equipaggio, spintonandolo verso l’ingresso del bar. Non avendo altra opzione per interrompere

l’insano tentativo di raggiungere il locale, la persona è stata bloccata e posta in condizioni di non

nuocere a nessuno. Dopo l’arresto H.M. è stato trasferito presso la Caserma di via Barbacovi a

Trento e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa del giudizio direttissimo, fissato

per domani e il Sottufficiale è ricorso alle cure del locale nosocomio, dove è stato trattato per le

lievi ferite, giudicate guaribili in pochi giorni.

Un altro cinquantenne, M.C., è stato protagonista di un diverso intervento in località Osella di

Civezzano, dove hanno operato i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento, per un litigio in

famiglia. Riportata la calma tra l’anziana madre e tre figli, conviventi nel stesso complesso e

appurato che il dissidio era nato da una discussione per futili motivi, i militari hanno visto in un

angolo del giardino alcuni bidoni, adibiti a fioriere, ma i vegetali osservati con un minimo di

attenzione si sono rivelati essere tredici piante di marijuana, verosimilmente non terapeutica.

Pertanto, i Carabinieri hanno dato avvio alle operazioni di sequestro, che sono state

improvvisamente interrotte dal cinquantenne. L’uomo, nel disperato tentativo di distruggerle e

disfarsene, ha pensato bene di colpire uno dei due Militari, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Anche per lui è scattato l’arresto ed è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del rito

direttissimo, in cui dovrà rispondere di resistenza a P.U. e detenzione ai fini di spaccio di sostanza

stupefacente del tipo marijuana.

Trento, 8 agosto 2021

