06 FEB 2021 – NUOVO ASFALTO IN VIA SEGANTINI, LAVORI ALLA RETE IDRICA IN VIALE TORRICELLI E VIA BACCIO DA MONTELUPO

L’asfaltatura in via Segantini, ma anche lavori alla rete idrica in viale Torricelli e via Baccio da Montelupo. E ancora la sostituzione di due chiusini della rete fognaria in via del Ponte alle Mosse. Sono solo alcuni dei principali interventi che prenderanno il via la prossima settimana sulle strade cittadine con l’istituzione di provvedimenti di circolazione. Ecco l’elenco.

Via Segantini: inizieranno lunedì 8 febbraio i lavori di asfaltatura con chiusura tra via Pio Fedi e via Maccari. Altri provvedimenti previsti in via Passaglia (che sarà chiusa tra via dei Sebatekku e via Segantini) e via Bonichi (divieti di transito nel tratto via dei Sebatelli-via Segantini). Termine previsto 12 febbraio.

Viale Torricelli: inizieranno lunedì 8 febbraio i lavori per un nuovo allaccio alla rete idrica Nella prima fase l’intervento sarà effettuato sul marciapiede con restringimento di carreggiata e senso unico verso piazzale Galileo. A seguire sarà la volta dello scavo in carreggiata sempre con restringimento di carreggiata e senso unico verso piazzale Galileo. Termine previsto 16 febbraio.

Via Baccio da Montelupo: inizieranno lunedì 8 febbraio i lavori di sostituzione della rete idrica. Fino al 24 febbraio tra via di San Quirico e piazzale della Federiga sarà in vigore un restringimento di carreggiata tra via Lunga e viale Nenni mentre scatterà un senso unico unico nel tratto via di San Quirico-piazzale della Federiga (verso viale Nenni). Stesso provvedimento anche in via Lunga (tra via Lucca e via di San Quirico verso via di San Quirico), via di San Quirico (tra via Lunga e via Baccio da Montelupo verso via Baccio da Montelupo). Divieti di transito invece in via Lunga (nella corsia di immissione verso via Baccio da Montelupo in uscita città per le provenienze da viale Nenni) e piazzale della Federiga (nella corsia in direzione via Baccio da Montelupo in uscita città per chi arriva da viale Nenni). Infine in via Antonio del Pollaiuolo è previsto un restringimento di carreggiata. da viale Nenni per i veicoli diretti verso via Baccio da Montelupo.

Borgo Pinti-via di Mezzo: inizieranno lunedì 8 febbraio alcuni lavori alla rete fognaria. Prevista la chiusura di Borgo Pinti (fra via Nuova dei Caccini e via Sant’Egidio) e via di Mezzo (tra Borgo Pinti e via Fiesolana). Inoltre in Borgo Pinti scatterà anche un senso unico tra via Nuova dei Caccini e via degli Alfani verso quest’ultima. E in via Nuova dei Caccini sarà in vigore un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali nel tratto via della Pergola-Borgo Pinti. L’intervento si concluderà il 13 febbraio.

Via Fortini: per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza da lunedì 8 febbraio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto fra il numero civico 102 secondo il senso di marcia Via delle Cinque Vie-via Duca di Calabria all’intersezione con l’immissione di provenienza da via Duca di Calabria. Previsto anche un senso unico nella carreggiata di collegamento tra la carreggiata principale all’altezza del numero civico 102 escluso e l’intersezione con la corsia di raccordo con provenienza Hotel Florentia dopo il sottopasso di via Duca di Calabria. Termine previsto 12 febbraio.

Via San Damiano: per lavori relativi alla fibra ottica da lunedì 8 febbraio sarà chiusa la diramazione interna strada senza sfondo. Termine previsto 20 febbraio.

Lungarno Anna Maria Luisa dei Medici: la settimana prossima sarà effettuato il monitoraggio della facciata della Galleria degli Uffizi. Lunedì 8 febbraio in orario 7-19 saranno chiusi i lungarni Anna Maria Luisa dei Medici (tra piazza dei Giudici e lungarno degli Archibusieri) e degli Archibusieri (tra lungarno Anna Maria Luisa dei Medici e via dei Georgofili); in via Lambertesca scatterà il senso unico tra via dei Georgofili e piazzale degli Uffici verso quest’ultimo; nella direttrice piazza del Pesce-lungarno Archibusieri (tra piazza del Pesce e via dei Georgofili) sarà istituto un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali. Gli stessi provvedimenti saranno ripetuti anche dalle 7 di martedì 9 alle 5 di mercoledì 10 febbraio e da mercoledì 10 a venerdì 13 febbraio in orario notturno 21-6.

Via dei Conciatori: per trasloco lunedì 8 febbraio in orario 9-19 tra via dei Macci e via delle Conce sarà chiuso. In via dei Macci sono previsti un senso unico nel tratto via dei Conciatori-via di San Giuseppe verso quest’ultima e un divieto di transito per i mezzi superiori ai 35 quintali tra via Ghibellina e via di San Giuseppe.

Via del Giardino Serristori: lunedì 8 e martedì 9 febbraio è in programma la potatura di una siepe con piattaforma aerea. Dalle 7 alle 19 orario sarà in vigore un divieto di transito nel tratto tra via San Niccolò e via dell’Olmo.

Viuzzo delle Case Nuove: per abbattimento di un alberto lunedì 8 febbraio saranno istituiti divieti di transito e sosta nel tratto compreso tra il cancello di ingresso ai fondi artigiani (orario 9-18).

Via La Farina: lunedì 8 febbraio sono previsti alcuni lavori edili con piattaforma aerea. Dalle 7 alle 19 sarà chiusa la corsia preferenziale dal numero civico 33 a via Masaccio.

Via Ramirez de Montalvo: inizieranno martedì 9 febbraio alcuni lavori alla rete di distribuzione elettrica. Fino al 17 febbraio sarà in vigore un divieto di transito nel tratto da via delle Montalve al termine della stada. Stesso provvedimento anche in via delle Montalve (altezza numero civico 21 e in corrispondenza dell’area a parcheggio).

Via del Ponte alle Mosse: da martedì 9 a giovedì 11 febbraio è in programma la sostituzione due chiusini della rete fognaria. In orario 9.30-17 sarà chiusa la corsia preferenziale nel tratto tra via Bellini a via Spontini. Previsti divieti di sosta anche in via Spontini.

Costa San Giorgio: per effettuare lo carico/scarico con camion gru martedì 9 febbraio in orario 7-18.30 sarà chiuso il tratto da Costa degli Magnoli a piazza dei Rossi.

Via dei Canacci: martedì 9 febbraio per un trasloco sarà in vigore un divieto di transito da via Palazzuolo a via della Scala (orario 7-19).

Via Corte dei Manetti: da mercoledì 10 a venerdì 12 febbraio saranno effettuati alcuni lavori alle rete idrica. Prevista la chiusura del tratto da via Pistoiese a fine strada.

Via di San Martino a Mensola: per lavori alla rete di distribuzione del gas dal 10 febbraio la strada sarà chiusa tra via Poggio Gherardo a via di Vincigliata (cantiere in prossimità del ponticino sul torrente).

Via del Ponte di Mezzo: giovedì 11 febbraio è in programma un trasloco all’altezza del numero civico 21. Da mezzanotte alle 6 sarà chiusa la corsia in direzione di via Mariti (lato viale Redi).

Viale Gramsci: per il posizionamento di un autocarro con gru per sollevamento materiale giovedì 11 febbraio, in orario 7-18, sarà chiuso il controviale tra via Varchi e via Nardi.

Via delle Terme: per trasloco venerdì 12 febbraio dalle 21alle 23.55 sarà chiusa nel tratto piazza Santa Trinita-Por Santa Maria. (Mf)

