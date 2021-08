(AGENPARL) – gio 05 agosto 2021 TRENTO

BORSEGGIATORE ARRESTATO PER EVASIONE

Nella mattinata di ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trento

hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione, B.L., 62enne pluripregiudicato, bellunese, già

tratto ristretto sabato scorso, dallo stesso Reparto, per il furto di un portafoglio commesso con

destrezza ai danni di un turista tedesco. Dopo la convalida dell’arresto, era stato sottoposto alla

misura della detenzione domiciliare, ma verso le ore 9,45 di ieri, durante gli ordinari servizi di

prevenzione sul territorio, i Militari lo hanno notato in via Fratelli Fontana di Trento, mentre

passeggiava con tre bottiglie di birra al seguito e riconosciutolo gli hanno contestato che doveva

trovarsi agli arresti domiciliari, quindi lo hanno immediatamente bloccato.

Poiché non ha fornito alcuna plausibile motivazione circa la grave violazione commessa e le

bottiglie di birra in suo possesso non sono state certo una giustificazione, date le circostanze di

luogo e di tempo è stato dichiarato in arresto e su disposizione dell’A.G. tridentina, tradotto

nuovamente agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo fissato per domani.

Trento, 5 agosto 2021

