(AGENPARL) – mar 15 marzo 2022 Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

per approfondimenti consultare il nostro sito: www.deputatipd.it

[Partecipa ai nostri Webinar formativi su Media Intelligence Arena](https://www.mediaintelligencearena.it/)

Sommario Rassegna Stampa di Martedì 15 marzo 2022

Prime pagine

Corriere della Sera pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7HA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7HA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PHSY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PHSY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBME&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBME&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Messaggero pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4TZ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4TZ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PI54&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PI54&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Riformista pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6E7&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6E7&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3J2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3J2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Giornale pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3CP&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3CP&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Libero Quotidiano pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3CY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3CY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3FB&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3FB&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Tempo pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PF69&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PF69&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Avvenire pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6FL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6FL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Domani pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3C3&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3C3&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Manifesto pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7OXSM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7OXSM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Mattino pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6EW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6EW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Gazzettino pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PSXO&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PSXO&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

QN- Giorno/Carlino/Nazione pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7JK&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7JK&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Verita’ pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9UG&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9UG&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Gazzetta del Mezzogiorno pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ0V&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ0V&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Secolo d’Italia pag.1 · 15-03-2022

Prima pagina di martedi’ 15 marzo 2022

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNZN&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNZN&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Rassegna stampa

Corriere della Sera pag.1 · 15-03-2022

Vertici e raid, Kiev trema (M.Serafini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9HO&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9HO&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.1 · 15-03-2022

La prova piu’ difficile (M.Gaggi)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9PC&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9PC&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.1 · 15-03-2022

La situazione e’ piu’ complessa (M.Gramellini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PA4R&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PA4R&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.1 · 15-03-2022

Perche’ la Storia chiede all’Europa di fare uno scatto (E.Milanesi)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PA6R&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PA6R&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.1 · 15-03-2022

Quei giovani russi in piazza per la pace a costo della liberta’ (M.Imarisio)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PADA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PADA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.11 · 15-03-2022

E’ morta con il suo bambino la ragazza incinta di Mariupol (A.Nicastro)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBY5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBY5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.17 · 15-03-2022

Piano per benzina, luce, gas: accise ridotte e bollette a rate I pm indagano sui rincari (F.Fubini/F.Savelli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCAQ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCAQ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.18/19 · 15-03-2022

“Ecco perche’ penso che mandare armi a Kiev si rivelera’ un errore” (C.Rovelli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCDR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCDR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.19 · 15-03-2022

Int. a R.Glucksmann: “Aiuti agli aggrediti o l’Europa non conoscera’ mai piu’ la pace” (S.Monteflori)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCIG&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCIG&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.21 · 15-03-2022

Int. a A.Tajani: “Draghi ha la nostra fiducia. Ma temi decisivi per Forza Italia non si possono mettere da parte” (P.Di Caro)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCMR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCMR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Corriere della Sera pag.31 · 15-03-2022

Come Putin e i suoi hanno fatto decine di miliardi di dollari (A.Cazzullo)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PE2K&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PE2K&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

Inferno Mariupol (G.Visetti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PKY8&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PKY8&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

Gli ucraini lottano per tutti noi (M.Baryshnikov)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJVF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJVF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

Benvenuti nel Paese “ne’ ne'” (C.De Gregorio)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ1I&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ1I&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

Gli Usa a Pechino: “Un sostegno militare a Mosca avrebbe conseguenze” (T.Ciriaco)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PK02&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PK02&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

L’incubo escalation (P.Garimberti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PIW5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PIW5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

L’indicibile che diventa realta’ (S.Massini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJJI&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJJI&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

Pacifisti russi torturati dopo l’arresto (R.Castelletti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ93&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ93&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.1 · 15-03-2022

Si spaccano i fedelissimi di Putin (P.Mastrolilli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PI4P&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PI4P&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.6/7 · 15-03-2022

Yang “la tigre” l’uomo di Xi Jinping per le supertrattative. “Ma la strada e’ lunga” (G.Modolo)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PK50&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PK50&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.7 · 15-03-2022

Droni e sistemi elettronici ecco le armi di Pechino che i russi corteggiano (G.Di Feo)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PK7E&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PK7E&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.8 · 15-03-2022

Si negozia sulla tregua Bennett mediatore sente Putin e Zelensky (C.Zunino)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PKV6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PKV6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.12/13 · 15-03-2022

La procura di Roma indaga sui carburanti speculazione e stoccaggi nel mirino (G.Foschini/A.Ossino)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PLO6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PLO6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.12/13 · 15-03-2022

Taglio a super e gasolio con l’extragettito Iva. Nuovi aiuti in bolletta (S.Mattera)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PLSY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PLSY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.14 · 15-03-2022

L’Italia apre le porte. “Ora lo Stato aiuti chi ospita profughi” (A.Ziniti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PM4D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PM4D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.14 · 15-03-2022

Int. a A.Decaro: “Le istituzioni facciano squadra come contro il Covid” (G.Vitale)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PMB4&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PMB4&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.16 · 15-03-2022

Luba e gli altri festa in classe per cancellare la guerra (V.Giannoli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PMSA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PMSA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.17 · 15-03-2022

Int. a V.Comencini: “Io filo-Putin? Sono identitario andro’ in Donbass” (C.Vecchio)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PN45&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PN45&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.17 · 15-03-2022

Rai, scontro in cda sui servizi da Mosca “Un errore lo stop, riaprire la redazione” (G.Vitale)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PN2H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PN2H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.21 · 15-03-2022

Missili balistici su Erbil l’Iran rivendica “E’ una base israeliana” (G.Colarusso)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNQK&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNQK&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.21 · 15-03-2022

Bashaga: “Arrivero’ a Tripoli” la Libia e’ sempre piu’ un rebus (P.Brera)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNPI&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNPI&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.24 · 15-03-2022

Il ritorno del fedelissimo Dell’Utri in missione in Sicilia per conto del Cav (C.Reale)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNTG&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PNTG&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.26 · 15-03-2022

Int. a S.Abrignani: “In due mesi ottomila morti in piu’. Il vaccino li avrebbe salvati” (M.Bocci)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PO45&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PO45&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.32 · 15-03-2022

Anche il posto fisso ha le eccezioni I licenziati della Pa (R.Amato)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PP2D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PP2D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.34 · 15-03-2022

La guerra e’ crimine di guerra (M.Serra)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJPF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJPF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.34 · 15-03-2022

Se la poverta’ resta stabile (L.Sabbadini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPM6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPM6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Repubblica pag.35 · 15-03-2022

La nuova centralita’ della politica estera (S.Folli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPRP&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPRP&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Se Stati Uniti e Cina aprono il dialogo (L.Caracciolo)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBHA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBHA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag. 1 · 15-03-2022

Quel fallimento dei valori europei (V.Zagrebelsky)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBTF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBTF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Int. a P.Scaroni: ex ceo di Eni “Ci serve il nucleare” (G.De Stefani)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PC7Y&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PC7Y&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Int. a A.Pabriks: Il ministro della Difesa “L’Ue armi noi lettoni” (F.Moscatelli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PDBW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PDBW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Il mostro Kadyrov all’assedio di Kiev (D.Quirico)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBV5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBV5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Il russo prigioniero “Ingannato da Mosca” (F.Semprini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PD87&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PD87&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

La sfida tra democrazie e nazionalpopulismi (J.Cercas)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PE59&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PE59&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Qui si da’ del lei (M.Feltri)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PB3C&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PB3C&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Sei italiani su dieci “Si’ ai profughi ucraini” (A.Ghisleri)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCD0&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PCD0&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.1 · 15-03-2022

Sepolta col bimbo ancora ln grembo (C.Bonvicini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBYQ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PBYQ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.10/11 · 15-03-2022

Missile fa strage a Donetsk. Scambio di accuse Kiev-Mosca (J.Kalashnyk)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PEXR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PEXR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.11 · 15-03-2022

Di Maio ferma i politici in missione (F.Olivo)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PF9H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PF9H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.15 · 15-03-2022

La scelta di Roma per il vertice sull’Ucraina (M.Sorgi)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGCH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGCH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.18/19 · 15-03-2022

Caloriferi abbassati e illuminazioni ridotte. Ai sindaci manca gia’ piu’ di mezzo miliardo (N.Carratelli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGQR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGQR&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.18 · 15-03-2022

Se l’aula resta vuota (F.Capurso)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGPH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGPH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.20 · 15-03-2022

Torniamo ad ascoltare i filosofi prima che le bombe ci cadano in testa (E.Stancanelli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGV3&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGV3&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Stampa pag.23 · 15-03-2022

Int. a G.Caselli: “Torino si ribelli alla ‘ndrangheta. Inopportuno nominare parenti dei boss” (G.Legato)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PHIM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PHIM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Messaggero pag.1 · 15-03-2022

Bollette e benzina, tagli in arrivo (M.Conti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7TM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7TM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Messaggero pag.1 · 15-03-2022

Il segnale di attenzione che arriva dalla procura (C.Nordio)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6WL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6WL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Messaggero pag.1 · 15-03-2022

La strategia per annullare l’identita’ degli ucraini (R.Sessa)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6T6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6T6&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Messaggero pag.5 · 15-03-2022

Int. a A.Miozzo: “Nel Sud e’ pulizia etnica come nell’ex Jugoslavia” (M.Ventura)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9I5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9I5&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Messaggero pag.7 · 15-03-2022

Int. a F.Freni: “Il taglio delle accise non era piu’ rinviabile” (A.Bassi)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P8AW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P8AW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

Taxi, trasporto locale e balneari: il fronte del no alla concorrenza (C.Fotina)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PIJP&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PIJP&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

L’antidoto contro il frutto avvelenato di anni turbolenti sono sempre le riforme (D.Pesole)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PL9D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PL9D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

A marzo le imprese cercano 359mila lavoratori

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q38J&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q38J&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

Bando di gara per le reti 5G: lo Stato copre il 90% dei costi

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q3FA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q3FA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

Eurobond, serve coraggio (M.Messori)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q31H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q31H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

Perche’ alla Cina conviene scaricare Putin (A.Cerretelli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PZ6N&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PZ6N&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

Nella Costituzione entrano tutela dell’ambiente e biodiversità (J.Gilberto)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ3K&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PJ3K&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.1 · 15-03-2022

Tim, Kkr pronta al confronto: la rete unica non e’ prioritaria (A.Biondi/M.Mangano)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q1UW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7Q1UW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.10 · 15-03-2022

M5S, Grillo torna in campo “Basta iniziative azzardate” (E.Patta)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPVA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPVA&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Sole 24 Ore pag.10 · 15-03-2022

I guai del M5S e il patrimonio di voti in stand by (L.Palmerini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPWZ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PPWZ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Riformista pag.1 · 15-03-2022

Per favore, giu’ l’elmetto (P.Sansonetti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P512&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P512&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Riformista pag.1 · 15-03-2022

Proposta a pacifisti e interventisti: Marciamo insieme su Kiev (L.Casarini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4UD&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4UD&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Riformista pag.2 · 15-03-2022

Int. a S.Cassese: “da Mosca crimini contro l’umanita’ la comunita’ internazionale puo’ fare di più” (U.De Giovannangeli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5G0&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5G0&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Riformista pag.4/5 · 15-03-2022

Int. a E.Borghi: (Pd): “Sulla cyberguerra e’ allerta massima” (A.Torchiaro)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5QM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5QM&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 15-03-2022

Nato gia’ in Ucraina: il raid squarcia il velo (S.Provenzani)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6AL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6AL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Fatto Quotidiano pag.1 · 15-03-2022

Nato per mentire (M.Travaglio)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5X2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5X2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Fatto Quotidiano pag.5 · 15-03-2022

Int. a R.Nephew: ‘Misure senza precedenti, ma da sole non possono spingere i russi al ritiro” (A.Bonetti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P845&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P845&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Giornale pag.1 · 15-03-2022

I tempi della guerra (A.Minzolini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3KT&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3KT&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Giornale pag.1 · 15-03-2022

Una “patrimoniale” contro le aziende. La follia di Conte per risolvere la crisi (P.Bracalini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P2XE&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P2XE&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Giornale pag.4 · 15-03-2022

Perche’ ora Zelensky puo’ vincere (F.Nirenstein)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5RB&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5RB&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Giornale pag.12/13 · 15-03-2022

“Le casse dei Comuni sono vuote. Il governo intervenga o ci sentira’” (F.Sboarina)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6LE&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6LE&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Giornale pag.14 · 15-03-2022

Int. a G.Centinaio: “Chiederemo all’Europa di coltivare piu’ cereali” (F.Curridori)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6UF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6UF&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Libero Quotidiano pag.1 · 15-03-2022

Indagine sul caro-energia: ecco i nostri indiziati… (F.Facci)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P99E&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P99E&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Libero Quotidiano pag.1 · 15-03-2022

La tesi dei pm: vietato donare soldi alla Lega (F.Specchia)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PAI2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PAI2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Libero Quotidiano pag.1 · 15-03-2022

Serve un governo (A.Sallusti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P93S&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P93S&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Libero Quotidiano pag.16 · 15-03-2022

Int. a M.Mantovani: “E i grillini mi gridavano “onesta’”…” (F.Rubini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PAMS&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PAMS&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.1 · 15-03-2022

Italiani al fronte (V.Valentini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P49N&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P49N&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.1 · 15-03-2022

La guerra che la Russia perdera’. Il nuovo ordine mondiale e’ all’opposto di come lo immaginava Putin: una buona notizia (C.Cerasa)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3EY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P3EY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.1 · 15-03-2022

Siluri sul red carpet (S.Canettieri)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P52D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P52D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.3 · 15-03-2022

L’ombra di Putin sulla Lega, che diserta sul decreto Ucraina (V.Valentini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5VH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5VH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.II · 15-03-2022

Int. a M.Gastineau: “Putin vuole fermare l’occidentalizzazione”. Parla Gastineau (G.Meotti)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P69G&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P69G&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.II · 15-03-2022

Int. a D.Chystiak: L’identita’ ucraina e’ europea, ci dice lo scrittore Dmytro Chystiak (M.Zanon)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P68X&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P68X&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.IV · 15-03-2022

Int. a P.Bersani: “E’ ora di ridurre le accise sui carburanti”. Parla Bersani (M.Sicilia)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6KY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6KY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.IV · 15-03-2022

Big Bang M5s

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6NT&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6NT&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Foglio pag.IV · 15-03-2022

Un “campo largo” senza M5s, come a Firenze? Calenda e’ scettico (M.Rizzini)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6I1&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P6I1&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Tempo pag.1 · 15-03-2022

Parlamento piu’ stretto. Riforma monca (R.Mazzoni)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGQX&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PGQX&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Avvenire pag.1 · 15-03-2022

Int. a F.Curcio: accoglienza una sfida epocale. Si’ al Terzo Settore (M.Iasevoli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P8AI&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P8AI&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Avvenire pag.1 · 15-03-2022

Non si armino cosi’ i bambini (M.Tarquinio)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9XB&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9XB&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Avvenire pag.6 · 15-03-2022

Int. a A.Paniccia: “Dopo il conflitto nei Balcani l’Est non si e’ mai stabilizzato” (L.Geronico)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PC5P&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PC5P&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Avvenire pag.10 · 15-03-2022

Int. a L.Scordamaglia: “Produrre piu’ grano e mais tagliare le aliquote Iva e rivedere le norme europee” (C.Arena)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PD5D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PD5D&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Domani pag.1 · 15-03-2022

Cosa restera’ di questa globalizzazione dopo la guerra (C.Trigilia)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P74C&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P74C&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Domani pag.4 · 15-03-2022

Int. a K.Khairkhwa: “Le sanzioni non fermano noi talebani, ma rendono l’Afghanistan piu’ povero” (D.Lerner)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7NS&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P7NS&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Manifesto pag.1 · 15-03-2022

Guardare al futuro per fermare il massacro (D.Gallo)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4M2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4M2&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Manifesto pag.1 · 15-03-2022

L’invio di armi allontana ogni negoziato (G.Viale)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4IH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4IH&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Manifesto pag.7 · 15-03-2022

Int. a A.Volpi: “Le speculazioni hanno sede a Londra e Amsterdam” (L.Martinelli)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P60A&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P60A&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Mattino pag.23 · 15-03-2022

Ex Provincia vince Manfredi. Strappo nel Pd: via il capogruppo (V.Esca)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P84X&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P84X&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Mattino pag.33 · 15-03-2022

Dem, accuse al capogruppo: “Ha tradito” Lui replica: “E’ falso”. Ma poi si dimette (V.Es.)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P993&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P993&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

QN- Giorno/Carlino/Nazione pag.7 · 15-03-2022

Int. a A.Bradanini: “Xi fa affari con l’Occidente Non dara’ le armi a Putin” (A.Farruggia)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9QY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P9QY&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

QN- Giorno/Carlino/Nazione pag.9 · 15-03-2022

Int. a E.Bonino: “La Nato ha fatto abbastanza? Avrebbe dovuto fermare la guerra” (M.Cocchi)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PA3H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PA3H&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Dubbio pag.1 · 15-03-2022

Int. a V.Sgarbi: “La vita di un russo vale come quella di un ucraino. Stop armi” (G.Pu.)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4VW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P4VW&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

Il Dubbio pag.6 · 15-03-2022

Int. a G.Sapelli: “Una truffa il rincaro carburanti? Dirlo e’ da populisti, la ragione e’ economica” (R.Tripepi)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5SQ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7P5SQ&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Verita’ pag.1 · 15-03-2022

Ma che follia considerare Mosca in guerra con l’Occidente (M.Veneziani)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PDOL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PDOL&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Verita’ pag.1 · 15-03-2022

Profughi nelle mani delle coop che sfruttano gli immigrati (M.Belpietro)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PDCV&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PDCV&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Gazzetta del Mezzogiorno pag.1 · 15-03-2022

Manconi: il futuro di Kiev solo grazie alla resistenza (M.De Feudis)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PQ9J&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PQ9J&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)

La Gazzetta del Mezzogiorno pag.1 · 15-03-2022

Ora basta con i sussidi (R.Calpista)

[Apri PDF](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PRMD&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4) [solo testo](https://rassegna.dominiocliente.it/imm2pdf/Image.aspx?&imgatt=F7PRMD&imganno=2022&imgkey=B1WVQME88HMZR&tiplink=4&bb=3)