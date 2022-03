(AGENPARL) – gio 03 marzo 2022 Domenica 6 marzo 2022 l’Amministrazione Comunale di Bevagna ospiterà nei locali di Santa Maria Laurentia la presentazione del libro “Io Curatore” di Giuseppe Salerno pubblicato da Bertoni Editore con una prefazione di Claudio Strinati.

Ad interloquire con l’autore sarà la critica d’arte Isabella Cruciani.

“Io Curatore” è il testo autobiografico di un “volontario dell’arte”. Il libro non è una sequenza di eventi e progetti realizzati dall’autore in quarant’anni di attività ma la dichiarazione del perché e del come tali iniziative siano venute alla luce: una esplicitazione della filosofia di vita che ha accompagnato il percorso di Giuseppe Salerno. Una visione che nel porre in luce la sua unicità nel panorama curatoriale lo assimila al carattere proprio dell’artista, anch’egli unico nella sua diversità. Dopo aver fotografato la società nel suo spasmodico divenire e delineato le trasformazioni dell’arte sino ai giorni nostri, il testo ripercorre l’evoluzione del pensiero dell’autore.

Così scrive Claudio Strinati nella prefazione: “Questo libro è un pamphlet, un saggio storico e nel contempo autobiografico nonché un notevole contributo di carattere teoretico e speculativo sulla grande questione dell’arte contemporanea. Giuseppe Salerno ha su tutto ciò un’esperienza vastissima e … nel borgo di Calcata dove è stato presente e attivo per molti anni, ha impostato una politica culturale che oggi può essere giudicata come un punto fermo nella vertiginosa evoluzione delle metodologie creative dell’arte alla fine del ventesimo secolo e all’ inizio del ventunesimo … nelle idee di Salerno il riferimento all’estetica relazionale è un punto centrale per tutto il libro. Salerno osserva come l’irruzione della telematica nel mondo artistico abbia quasi annientato la dimensione, reale e metaforica insieme, del viaggio che in campo estetico è stata sempre determinante. E da qui l’autore esplicita sempre meglio la caratteristica più marcata della sua personalità che è quella del comunicatore. … Dal libro la figura di Salerno emerge bene, nella sua storia complessa e per certi versi difficile, e nelle sue idee forti e determinate”.

Note biografiche dell’autore

Nato nel 1947 Giuseppe Salerno si laurea in Scienze Politiche, frequenta la Scuola di Perfezionamento in Studi Europei e si specializza in pubblicistica. All’Università La Sapienza di Roma è assistente volontario presso la cattedra di Sociologia Rurale del Prof. Corrado Barberis. Lavora nel campo del marketing e della comunicazione per importanti aziende del settore telecomunicazioni. Curatore di eventi, rassegne, tavole rotonde e convegni, studia la società post-industriale e rivolge i propri interessi alla tecnocultura con particolare riguardo al rapporto tra arte e scienza. Nel 1979 crea un’associazione “per la salvaguardia e la valorizzazione degli antichi borghi medievali che versano in stato di abbandono” e diviene il principale promotore, attraverso l’arte, della rinascita del Borgo di Calcata. Nel 1986 progetta di cablare il borgo per insediarvi un laboratorio di sperimentazione artistica sulle nuove tecnologie. Tra il 1986 ed 1991 si dedica al rapporto arte/telecomunicazioni, teorizza l’Arte Telematica, sostiene le attività di “Tempo Reale”, il gruppo di artisti riunitosi intorno a Giovanna Colacevich, ed intrattiene relazioni con analoghe realtà che operano in altre parti del mondo. Nel 1987 cura la sezione “Arte Telematica” nell’ambito del Festival dell’Arte Elettronica di Camerino. In quegli stessi anni è presidente della Proloco di Calcata e vicepresidente dell’ANPI della Provincia di Viterbo. Nel 2004, su commissione dell’ANCI, è uno dei sette esperti nazionali convocati per l’indagine previsionale sul futuro dei piccoli comuni italiani. Critico d’arte è curatore di oltre 400 mostre ed eventi. Nel biennio 2007/08 contribuisce all’affermazione del Caffè Letterario di Roma. Nel triennio 2008/10 promuove SpaziOttagoni, uno tra i più grandi centri espositivi privati di arte contemporanea in Trastevere. Negli anni 2007-2012 realizza on line il “The Best in Art”, la “prima rivista al mondo che non esiste”. Dal 2011 collabora con l’associazione InArte di Fabriano e dalle Marche prendono il via suoi progetti itineranti realizzati con il coinvolgimento di artisti di varie regioni italiane. Numerose negli anni le collaborazioni con riviste d’arte e quotidiani. Con prefazioni di Domenico De Masi, Paolo Portoghesi e Claudio Strinati ha pubblicato “L’Arte Senza Barriere” (ed. Semerano – marzo 1991), “Diario di Borgo” (ed. Semerano – marzo 2005) ed “Io Curatore” (ed. Bertoni – maggio 2021).

