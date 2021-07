(AGENPARL) – sab 03 luglio 2021 CIVEZZANO

UN ARRESTO PER DROGA E ARMI

Nel tardo pomeriggio di ieri, in Civezzano, i Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana

hanno tratto in arresto un 50enne italiano, artigiano, pluripregiudicato, per detenzione a fini di

spaccio di sostanza stupefacente e detenzione illegale di arma comune da sparo.

Nell’ambito delle consuete attività informative svolte sul territorio, i militari dell’Aliquota

Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana sono venuti a conoscenza che una ditta di

sabbiature industriali, ubicata nella zona industriale di Civezzano, potesse essere utilizzata da alcuni

pusher per nascondere della sostanza stupefacente, destinata ai tossicodipendenti della zona. Su

queste indicazioni è stato deciso il controllo della struttura, con il concorso del personale delle

Stazioni Carabinieri di Baselga di Pinè e Pergine Valsugana, che hanno perquisito l’azienda.

Individuato il titolare, i militari hanno verificato l’intero capannone industriale e nascosti all’interno

