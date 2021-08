(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 TRENTO

I CARABINIERI DEL RADIOMOBILE ARRESTANO IN FLAGRANZA

I RESPONSABILI DI 2 FURTI

Ieri pomeriggio nel capoluogo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Trento hanno arrestato in

flagranza B.L., 62enne pluripregiudicato, bellunese, che poco prima aveva perpetrato -insieme a un

complice- un furto aggravato a un turista tedesco.

I militari, durante l’ordinario servizio di vigilanza nel centro di Trento, allertati dalla centrale

unificata di emergenza 112, sono intervenuti in via Oss Mazzurana, dove un visitatore, dopo essere

stato avvicinato da due soggetti, di cui uno gli aveva chiesto di accendere una sigaretta e proposto di

acquistare un paio di scarpe, si era accorto della sparizione dallo zaino del suo portafogli. Convinto

che il complice si fosse cautamente avvicinato e con destrezza gli avesse sfilato il portamonete,

allontanandosi, la vittima, con l’aiuto di due connazionali, è riuscita quasi subito a individuare e

trattenere il ladro, che aveva ancora con sé la refurtiva, svuotata di denaro e documenti. I

Carabinieri lo hanno quindi tratto in arresto e raccolto tutte le evidenze investigative, che saranno

sviluppate per giungere all’individuazione del complice, nel frattempo dileguatosi. L’arrestato è

stato posto in regime di detenzione domiciliare presso la propria residenza, in attesa del rito

direttissimo.

Poche ore dopo, nella nottata, un altro equipaggio della Sezione Radiomobile, ha tratto in arresto

per furto aggravato G.H., 49enne di Trento, senza fissa dimora, su chiamata telefonica sempre al

NUE112 da parte di alcuni residenti della zona, che -insospettiti da strani rumori e movimento di

sconosciuti- hanno avvisato, chiedendo un intervento in via Oriola, presso un bar-pasticceria.

Sul posto i militari hanno trovato l’ingresso secondario del locale forzato, con il vetro infranto da un

mazzuolo per muratore, rinvenuto poco lontano nonché evidenti tracce di sangue sulla maniglia e le

superfici contermini. Entrati per controllare il locale, prima di allargare le ricerche, i Carabinieri

hanno scovato un uomo, che aveva inutilmente cercato di nascondersi sotto il bancone del bar, nei

pressi della cassa, non ancora violata, ma con evidenti tracce di sangue.

Il responsabile, lievemente ferito a una mano, aveva con sé anche due grossi taglierini, che sono

stati sequestrati insieme alla mazza. Trasferito presso il Comando di via Barbacovi, l’arrestato ha

rifiutato le cure mediche del personale sanitario intervenuto, mostrando un atteggiamento molto

aggressivo, dapprima soltanto verbale, con offense e minacce ai Militari, tramutato in aggressione

anche fisica verso di loro, venendo ristretto presso una camera di sicurezza, in attesa del giudizio

direttissimo, previsto per domani mattina. L’uomo sarà denunciato anche per porto ingiustificato di

oggetti atti ad offendere, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Trento, 1° agosto 2021

