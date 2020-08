🔴🔴🔴 AL 48,8% LA RACCOLTA DIFFERENZIATA A BAGHERIA. RACCOLTE 856 TONNELLATE DI RIFIUTI GIORNALIERI. GUADAGNATI 210 MILA EURO PER CARTA E PLASTICA LEGGI L’ARTICOLO ➡️➡️ HTTPS://COMUNE.BAGHERIA.PA.IT/488-LA-RACCOLTA-DIFFERENZIATA-A-BAGHERIA/

(AGENPARL) – gio 06 agosto 2020 Al 48,8% la raccolta differenziata a Bagheria. Raccolte 856 tonnellate di rifiuti giornalieri. Guadagnati 210 mila euro per carta e plastica

E’ quasi al 50% la percentuale della raccolta differenziata a Bagheria, esattamente il 48,8%.

«Questa percentuale equivale a e 856 tonnellate di rifiuti correttamente differenziati dai bagheresi. Mediamente il servizio di raccolta rifiuti gestito oggi dalla società in house AMB arrivava a raccogliere 650 con picchi di 700 tonnellate, oggi si arriva a questo nuovo risultato di 856 tonnellate giornaliere» – spiega il presidente di AMB Vito Matranga.

Aumenta dunque la raccolta differenziata e diminuisce la quantità di non ulteriormente differenziabile.

«Ringrazio tutti i cittadini che eseguono correttamente la raccolta differenziata e ci aiutano a mantenere il decoro della città» – dice il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli «e ringrazio il presidente di Amb Matranga e tutti gli operatori della società in house del Comune, e l’assessore ai Servizi a rete Angelo Barone per l’attività di coordinamento dell’intero settore».

La notizia rilevante dell’aumento delle tonnellate raccolte produce anche un rientro economico non indifferente – spiega Matranga – rientrano infatti dai consorzi più di 210 mila euro, da gennaio a maggio, il Comune e AMB incasseranno questa cifra di corrispettivo per il rifiuto differenziato di per carta e cartone e plastica cosa che no era mai successa. Infatti – spiega ancora il presidente – AMB non aveva le convenzioni e non aveva mai fatturato ai consorzi.

Si stimano quindi di rientri di 400/450 mila euro l’anno di rientri l’anno per la vendita della accolta differenziata di carta e cartone e plastica.

Sono inoltre in cantiere le aperture di nuovi eco-punti: i progetti sono già realizzati, è stato reso ammissibile al finanziamento l’ex-mattatoio per un nuovo CCR, se ne apriranno altri tre.

Altra novità: sono arrivate ad AMB due apparecchi per la pesatura per i rifiuti. In sostanza più si differenzierà meno si pagherà.

Fermo restando che si spera che si possano risolvere, a livello regionale, i problemi di carenza di consorzi soprattutto per la raccolta del rifiuto organico.

«Non vi è dubbio che il servizio rifiuti stia migliorando» – conclude il primo cittadino di Bagheria – «ancora c’è tanto da fare, dobbiamo, come cittadini, differenziare ancora di più e AMB deve rendere ancora più efficace ed efficiente il Servizio».

