PRESS RELEASE

(AGENPARL) – mer 03 giugno 2020 ** Riva consolidates its presence in Russia: Burevestnik Group is its new exclusive dealer for the Russian market.

** Riva consolida la presenza in Russia: Burevestnik Group è il nuovo dealer in esclusiva per il mercato russo.

**

Riva, the iconic brand in international yachting for over 178 years, has signed a new dealership agreement with Burevestnik Group to handle its operations on the Russian market on an exclusive basis.

Riva, brand icona della nautica internazionale da oltre 178 anni, ha concluso un nuovo accordo di dealership con Burevestnik Group, che presidierà in esclusiva il mercato russo.

