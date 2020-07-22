戈先生投稿—论人类世界结构的毁灭性的源代码

(AGENPARL) – Roma, 22 luglio 2020 – 人类世界的群体为何要呈现出各个阶层，各种具体身份差异化，诸如智慧之高低，低位之卑贱，贫富之差异，品行之优劣等等。。。笔者深思其原因，可以将其比做为一部可以自我改造的机器，其运转必须依赖于各种零部件，各个零件的相互作用及合力作用被精密地配置于整部机器的协调运转的体系之中，然而控制这个极其巨大且极其复杂的整部机器整体运行体系的是他的主干系统及主动力系统。主干系统类似于人类大脑，或者可以比做微机的软件，其设计者为人类物种的创设者或宇宙本体，或叫宇宙母体。主动力系统可比做为人类的潜意识，更加确切的说是生活在这个星球上所有人类的潜意识的共同作用力的主导性的人类潜意识，这种潜意识是大部分人类所认可的潜意识以及公认的合理的潜意识，且不论它是否符合宇宙自然法则所指引的人类共同体所应该具有的合理的潜意识。 如前所诉，庞大的机器始终不停地运转中，必然会产生庞大数量的部件之间的老化以及相互磨损甚至互相耗损，以至于其中的某些部件的脱落，放在现实中就是战争，民族冲突，宗教冲突等等，过程非常血腥以及不断有大量人类个体的死亡是非自然的。然而前面也遇到过该系统的自我更新与完善的功能，如同不断自我提问，自我解答的永动式电脑。永远地自我求解，视乎要永恒地计算下去，所以这部机器必然也存在不断更新之中，看似一切进展都很平静。 可怕的是，必须依赖于主干系统及主动力系统的相互平衡发展，一旦这两个系统发生细微的偏差或者出现出现决定性的不稳定因素，人类世界就很难维持。 笔者斗胆预测，前一次主干系统的运行偏差以及第一次危机是由于人类进入了原子能科技时代，人类具有了毁灭世界的能力，表面上看是一项人类自以为很骄傲的科技发明，极大解决了人类的能源问题并为大规模深空探测找到了目前为止的动力源泉。然而主动力系统却对其产生了认识偏差，因为核能的很大目的被运用在军事目的，运用于人类群族之间的相互毁灭目的，这种目的我已经在其他文章里面谈的很清楚了，也是由于共同潜意识的运行偏差导致，而至今人类世界还能维持在高危的平衡中是由于第二个致命性因素，也就是能够彻底破坏主干系统运行的因素尚未出现，那么，它到底是什么呢？ 它就是一种决定性的元素的发现并彻底运用于各国军事工业以及国家战略，这种元素是迄今为止在门捷列夫的元素周期表里无法找寻的，因为同时具有超硬度，超稳定性及极大的放射性，以及超导性，具有迄今为止所有的材料所不具有的，即使相互组合也无法达到的可作为超级粒子加速器的绝佳原料。用它制作的加速器可以以数倍甚至无数倍于光速运转，所产生的引力或场力足可以打破我们目前的四维空间。我称其为人造黑洞。未来的政客可能会利用该技术作为可怕的军事目的，比如地心地核钻探式隧道攻击战略，等等。要知道我们目前所认知的宇宙只是一个黑匣子里的小宇宙，是被四维时空定格的宇宙，而绝非其本来面目。而该材料必然是未来的深空探测所得，何时该材料被发现并在极短时间内被运用于人类偏差且荒谬的潜意识，何时人类世界的母系统的崩溃就不远了。 须知，一切都是在上了发条的闹钟上运行的。

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