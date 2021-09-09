(AGENPARL) – Roma, 09 settembre 2021 –

意志之源 节选二 新四大发明

为从根本上減少我们这个多元，多维，循环密闭的时空最终走向覆灭的系統熵值，前期唯有通过新四大發明：

第一：革命性新元素為材料的若干倍光速的加速器（包含以此为技术基础的时空穿梭器，又称时空母舰，其动力则借助于多维时空场力势能导引器）），

第二：永動機 （前期仅限于三维时空内） ，最终导致人类社会结构的革命性巨变，即“大同”世界的更早变为现实。

第三：明暗物質量子轉化器。该仪器极为重要，一定程度上可以减损因后面第四类的新发明所导致的系统额外“熵”的突增以及突变。

第四 ：徹底破解生命衰退密碼基礎上的超基因衰退試劑酶，俗稱“返老還童丹”。

对于新的四大发明，惟有从发掘人类的内心世界过程中才可以获取。古今中外的先賢們不斷地引領我們如何地仰望天空以及俯視大地，然而重點仍然不是研究外元體（亦称本我之外），而是自元體本身。从三维世界被设计的初衷来看， 地心就如同我們每个人的个体內心，都是一個在各系统内鏡射存在的統一體。另外為了弄清楚暗物質與明物質的存在比例關係，比如質量上的比例，如何衡量。有一個極為簡易的方法，但要動用歷史統計學，那就是當前的全球人口數量與自遠古時代，人類物種產生起，累計的死亡人數比較即可。因為對應關係在任何系統中都是相對存在的。新四大发明的第四类发明的实现以及规模化量产，极有可能又重新打开了潘多拉的魔盒，因为这样以来，相对存在的循环密闭的存在系统将从此逐渐崩溃。正如同几何学中的黄金分割点存在的意思在于精美的被设计，同样暗物质与明物质的比例也应该是被精妙配置好的，如果死去的人越来越少乃至死亡被彻底终结了，那么所谓的“存活”意义又在哪里？部分的答案，我将在意志之殇中着重阐述。